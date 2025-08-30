Забъркаха италианския премиер Джорджа Мелони в пoрнoскандал с голи снимки

Италия е разтърсена от сериозен скандал, свързан с разпространението на лични и манипулирани снимки на водещи политически фигури, включително премиера Джорджа Мелони и нейната сестра. През последните дни казусът доминира новинарските заглавия в страната, а водещи медии като ANSA и „Corriere della Sera“ съобщават за мащабите на нарушението.

Снимки на премиера и редица други жени от италианската политика са публикувани в сайта Phica.eu – активен от 2005 г. форум, който събира и коментира, често в сексистки и вулгарен контекст, изображения на жени политици без тяхното съгласие. Кадрите включват частни моменти от плажа и публични събития, както и снимки, взети от социални мрежи. Сред засегнатите са и Ели Шлайн (лидер на Демократическата партия), Мара Карфаня, Мария Елена Боски, сенатор Мариастела Джелмини и министри от правителството, чиито снимки са били публикувани без разрешение, а някои – дори фалшифицирани.

След избухването на скандала, сайтът беше временно свален, но следите от съдържанието остават достъпни чрез интернет търсачки. Италианската полиция потвърди, че разследва случая, който вече е предмет на десетки оплаквания от жени, чиито снимки са били използвани без разрешение на подобни платформи.

В изявление пред „Corriere della Sera“ Джорджа Мелони осъди случилото се като „отвратително“ и изрази подкрепа към всички жени, засегнати от този тип съдържание, определяйки феномена като форма на „порнография за отмъщение“. Мелони подчерта, че подобни действия са престъпление според италианското законодателство и че продължаващата злоупотреба с женския образ, независимо от обществената позиция, е обезсърчаваща, особено през 2025 г.

Според информация на ANSA, разследването обхваща не само начина, по който са добити и манипулирани изображенията, но и авторите на сексистки и унизителни коментари в сайтовете. Политически фигури от различни партии публично осъдиха действията на администраторите и потребителите на подобни платформи, настоявайки за по-строг контрол върху кибертормоза и защитата на личните данни в цифровата среда.

Случаят разкрива сериозни дефицити в онлайн сигурността и подчертава нуждата от ефективни механизми за противодействие на дигиталното насилие и злоупотребата с лични данни в интернет.