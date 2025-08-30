Забъркаха италианския премиер Джорджа Мелони в пoрнoскандал с голи снимки

Италия е разтърсена от сериозен скандал, свързан с разпространението на лични и манипулирани снимки на водещи политически фигури, включително премиера Джорджа Мелони и нейната сестра. През последните дни казусът доминира новинарските заглавия в страната, а водещи медии като ANSA и „Corriere della Sera“ съобщават за мащабите на нарушението.
Снимки на премиера и редица други жени от италианската политика са публикувани в сайта Phica.eu – активен от 2005 г. форум, който събира и коментира, често в сексистки и вулгарен контекст, изображения на жени политици без тяхното съгласие. Кадрите включват частни моменти от плажа и публични събития, както и снимки, взети от социални мрежи. Сред засегнатите са и Ели Шлайн (лидер на Демократическата партия), Мара Карфаня, Мария Елена Боски, сенатор Мариастела Джелмини и министри от правителството, чиито снимки са били публикувани без разрешение, а някои – дори фалшифицирани.
След избухването на скандала, сайтът беше временно свален, но следите от съдържанието остават достъпни чрез интернет търсачки. Италианската полиция потвърди, че разследва случая, който вече е предмет на десетки оплаквания от жени, чиито снимки са били използвани без разрешение на подобни платформи.
В изявление пред „Corriere della Sera“ Джорджа Мелони осъди случилото се като „отвратително“ и изрази подкрепа към всички жени, засегнати от този тип съдържание, определяйки феномена като форма на „порнография за отмъщение“. Мелони подчерта, че подобни действия са престъпление според италианското законодателство и че продължаващата злоупотреба с женския образ, независимо от обществената позиция, е обезсърчаваща, особено през 2025 г.
Според информация на ANSA, разследването обхваща не само начина, по който са добити и манипулирани изображенията, но и авторите на сексистки и унизителни коментари в сайтовете. Политически фигури от различни партии публично осъдиха действията на администраторите и потребителите на подобни платформи, настоявайки за по-строг контрол върху кибертормоза и защитата на личните данни в цифровата среда.
Случаят разкрива сериозни дефицити в онлайн сигурността и подчертава нуждата от ефективни механизми за противодействие на дигиталното насилие и злоупотребата с лични данни в интернет.
1 ЖЕКО
Коментиран от #7, #16, #17
13:51 30.08.2025
2 глоги
13:51 30.08.2025
3 Все пак са италианци.
13:52 30.08.2025
4 В В.П.
Коментиран от #10
13:53 30.08.2025
5 Не забравяйте
13:54 30.08.2025
6 Смешник
14:01 30.08.2025
7 Ъхъ
До коментар #1 от "ЖЕКО":Точно, колкото пъти видя Джорджа Пъпеша и винаги ми прилича на сексуална хищница😉 Поглед, поведение, стойка, излъчване....
"Едно нещо, ако изглежда като патица, плува като патица и кряка като патица по всяка вероятност е патица."
14:01 30.08.2025
8 ЕВРО САЮЗ
Коментиран от #11
14:01 30.08.2025
9 моля къде са снимките на ханъмата
14:01 30.08.2025
10 емил йотов
До коментар #4 от "В В.П.":дядя вова кога ще си на п.хъба?
14:02 30.08.2025
11 тфа
До коментар #8 от "ЕВРО САЮЗ":семейката ти?
14:03 30.08.2025
12 Я БИХ СЕ
Коментиран от #15
14:07 30.08.2025
13 Архимандрисандрит Бибиян
14:09 30.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 баба ти ваксина,
До коментар #12 от "Я БИХ СЕ":ако присъства,как ще вдигнеш самолета?🤣
14:11 30.08.2025
16 дедо
До коментар #1 от "ЖЕКО":актриса но с ментални потребности
14:31 30.08.2025
17 Знам
До коментар #1 от "ЖЕКО":ЕС и всички държави в него се управляват от компрометирани фигури. Всички те са не особено умни, образованието на всички тях е съмнително, и мъжете и жените са или със съмнителни полови влечения или с обвързаности с криминални фигури и организации или и с двете. Качеството на управление е сведено на магистрално ниво. Особено в България в администрациите е пълно с магистрални работници и работнички на ръководни длъжности. Срам и позор.
14:33 30.08.2025