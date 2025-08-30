Новини
Любопитно »
Забъркаха италианския премиер Джорджа Мелони в пoрнoскандал с голи снимки

Забъркаха италианския премиер Джорджа Мелони в пoрнoскандал с голи снимки

30 Август, 2025 13:49 1 493 17

  • премиер-
  • джорджа мелони-
  • италия-
  • голи снимки-
  • скандал

Снимки на много политици и известни лица са събирани от социални мрежи или фалшифицирани, за да бъдат качени без позволение в сексистка платформа

Забъркаха италианския премиер Джорджа Мелони в пoрнoскандал с голи снимки - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Италия е разтърсена от сериозен скандал, свързан с разпространението на лични и манипулирани снимки на водещи политически фигури, включително премиера Джорджа Мелони и нейната сестра. През последните дни казусът доминира новинарските заглавия в страната, а водещи медии като ANSA и „Corriere della Sera“ съобщават за мащабите на нарушението.

Снимки на премиера и редица други жени от италианската политика са публикувани в сайта Phica.eu – активен от 2005 г. форум, който събира и коментира, често в сексистки и вулгарен контекст, изображения на жени политици без тяхното съгласие. Кадрите включват частни моменти от плажа и публични събития, както и снимки, взети от социални мрежи. Сред засегнатите са и Ели Шлайн (лидер на Демократическата партия), Мара Карфаня, Мария Елена Боски, сенатор Мариастела Джелмини и министри от правителството, чиито снимки са били публикувани без разрешение, а някои – дори фалшифицирани.

След избухването на скандала, сайтът беше временно свален, но следите от съдържанието остават достъпни чрез интернет търсачки. Италианската полиция потвърди, че разследва случая, който вече е предмет на десетки оплаквания от жени, чиито снимки са били използвани без разрешение на подобни платформи.

В изявление пред „Corriere della Sera“ Джорджа Мелони осъди случилото се като „отвратително“ и изрази подкрепа към всички жени, засегнати от този тип съдържание, определяйки феномена като форма на „порнография за отмъщение“. Мелони подчерта, че подобни действия са престъпление според италианското законодателство и че продължаващата злоупотреба с женския образ, независимо от обществената позиция, е обезсърчаваща, особено през 2025 г.

Според информация на ANSA, разследването обхваща не само начина, по който са добити и манипулирани изображенията, но и авторите на сексистки и унизителни коментари в сайтовете. Политически фигури от различни партии публично осъдиха действията на администраторите и потребителите на подобни платформи, настоявайки за по-строг контрол върху кибертормоза и защитата на личните данни в цифровата среда.

Случаят разкрива сериозни дефицити в онлайн сигурността и подчертава нуждата от ефективни механизми за противодействие на дигиталното насилие и злоупотребата с лични данни в интернет.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЖЕКО

    27 2 Отговор
    ЕМИ ЖЕНИЦАТА СИ ПРИЛИЧА НА ПОРНО АКТРИСА МОЖЕ НАИСТИНА ДА Е ТАКАВА

    Коментиран от #7, #16, #17

    13:51 30.08.2025

  • 2 глоги

    8 0 Отговор
    италианскАТА премиерКА ДжорджИЯ Мелони

    13:51 30.08.2025

  • 3 Все пак са италианци.

    10 0 Отговор
    нормално е за тях.

    13:52 30.08.2025

  • 4 В В.П.

    11 1 Отговор
    Мелона е неспасяем шизофреник..

    Коментиран от #10

    13:53 30.08.2025

  • 5 Не забравяйте

    11 0 Отговор
    Мафия е италианска дума . Всичко долно и дълбоко скрито е родено там! Нашите долни управници се учат от там.

    13:54 30.08.2025

  • 6 Смешник

    12 0 Отговор
    Тя самата Мелони с тия опулени очи прилича порно актриса

    14:01 30.08.2025

  • 7 Ъхъ

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "ЖЕКО":

    Точно, колкото пъти видя Джорджа Пъпеша и винаги ми прилича на сексуална хищница😉 Поглед, поведение, стойка, излъчване....
    "Едно нещо, ако изглежда като патица, плува като патица и кряка като патица по всяка вероятност е патица."

    14:01 30.08.2025

  • 8 ЕВРО САЮЗ

    9 1 Отговор
    ТРИМАТА НАРКОМАНИ И ПРОСТИТУТКАТА

    Коментиран от #11

    14:01 30.08.2025

  • 9 моля къде са снимките на ханъмата

    7 0 Отговор
    покажете снимките на италианската хънъма гола и как го поема анаално?

    14:01 30.08.2025

  • 10 емил йотов

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "В В.П.":

    дядя вова кога ще си на п.хъба?

    14:02 30.08.2025

  • 11 тфа

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "ЕВРО САЮЗ":

    семейката ти?

    14:03 30.08.2025

  • 12 Я БИХ СЕ

    2 2 Отговор
    ПРЕЖАЛИЛ МОЖЕ И ТРИО С БАБА ВАКСИНА

    Коментиран от #15

    14:07 30.08.2025

  • 13 Архимандрисандрит Бибиян

    3 0 Отговор
    Путилифонът баба Пунда прохлипа каде не обича женски,само мъжки! Може да са пет/ шест годишни а може да са дърти ма има условие знаеме-старателно и ритоално зарезани! Внетно ли е?

    14:09 30.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 баба ти ваксина,

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Я БИХ СЕ":

    ако присъства,как ще вдигнеш самолета?🤣

    14:11 30.08.2025

  • 16 дедо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЖЕКО":

    актриса но с ментални потребности

    14:31 30.08.2025

  • 17 Знам

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЖЕКО":

    ЕС и всички държави в него се управляват от компрометирани фигури. Всички те са не особено умни, образованието на всички тях е съмнително, и мъжете и жените са или със съмнителни полови влечения или с обвързаности с криминални фигури и организации или и с двете. Качеството на управление е сведено на магистрално ниво. Особено в България в администрациите е пълно с магистрални работници и работнички на ръководни длъжности. Срам и позор.

    14:33 30.08.2025