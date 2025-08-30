Новини
30 Август, 2025 14:59 670 5

В същото време и годеникът ѝ Бени Бланко отпразнува своето ергенско парти на яхта

Селена Гомес вдигна пищно моминско парти. Кога е сватбата? (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Селена Гомес сподели с почитателите си кадри от своето моминско парти, което се проведе в Кабо Сан Лукас, Мексико, малко преди предстоящата ѝ сватба с музикалния продуцент Бени Бланко. 33-годишната изпълнителка публикува серия снимки в Instagram, на които се вижда на плажа в бели бански и булчински воал, а на друга позира с балони с надпис „г-жа Левин“ – фамилията на бъдещия ѝ съпруг, чието истинско име е Бенджамин Джоузеф Левин​.

Селена сподели и видео от яхтеното си приключение, на което е в черен бански, заобиколена от близките си приятелки, сред които Ашли Кук, Ракел Стивънс, Кортни Лопес и братовчедка ѝ Присила Мари. Близката ѝ приятелка Тейлър Суифт не беше на моминското парти, тъй като само преди дни самата тя обяви, че също е сгодена за футболиста Травис Келси. Певицата и актриса заложи на непринудена визия, като носеше косата си събрана на опашка, а по-късно групата посети и местни забележителности. През това време Бени Бланко отпразнува своя ергенски уикенд с приятели в Лас Вегас, посещавайки спа център и курорта Wynn.

Публикация, споделена от Selena Gomez (@selenagomez)

Според източници на Daily Mail, двойката ще сключи брак през септември на скромна церемония с присъствието само на семейството и най-близките приятели, като пази точната дата в тайна от публичността, за да не привлича излишно внимание. По-рано Селена разкри в TikTok профила на Rare Beauty, че за сватбата планира да сервира домашни бисквити с крем по рецепта на баба си, вместо традиционна сватбена торта.

Гомес и Бланко потвърдиха връзката си през декември 2023 г., а годежът стана публично достояние година по-късно. През юни Бени Бланко сподели в телевизионно интервю, че животът му коренно се е променил след годежа и премиерата на първия им съвместен албум “I Said I Love You First”.

По повод предстоящата сватба, Селена Гомес обяви, че ще пропусне традиционния първи танц с младоженеца и вместо това ще отдаде специален момент на дядо си, като изпълни танц с него. Тя подчерта, че иска да даде възможност на дядо си да изживее емоцията да изпрати внучката си до олтара – жест, който той не е имал възможност да направи за майка ѝ.


