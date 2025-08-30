Новини
Разделени ли са Райън Рейнолдс и Блейк Лайвли?

30 Август, 2025 19:44 761 3

  • райън рейнолдс-
  • блейк лайвли-
  • двойка-
  • брак-
  • раздяла-
  • развод-
  • холивуд

Двойката беше пример за взаимна подкрепа, любов и игривост в брака

Разделени ли са Райън Рейнолдс и Блейк Лайвли? - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Черни облаци надвиснаха над холивудската двойка Райън Рейнолдс и Блейк Лайвли. В медиите и социалните мрежи се появиха серия от спекулации относно състоянието на брака им, фокусирайки се върху нарастващо напрежение, подхранено от липсата на публични прояви на внимание между двамата, които до скоро бяха изключително чести.

На 25 август Блейк Лайвли отбеляза 38-ия си рожден ден, но за първи път от началото на връзката им Райън Рейнолдс не публикува традиционното си шеговито поздравление или съвместна снимка в социалните мрежи. Фенове отбелязват, че през годините актьорът редовно използваше своя Instagram за публични изявления и поздравления към съпругата си, което този път липсва. Не е имало и публични постове по други поводи като Деня на майката или рождени дни през изминалата година.

Ситуацията бе допълнително усложнена от действията на Тейлър Суифт, дългогодишна приятелка на Лайвли. На същия ден, когато Блейк празнуваше рождения си ден, Суифт обяви годежа си с играча от NFL Травис Келси, а публикацията ѝ събра рекорден брой реакции. Според анализатори от развлекателната индустрия, таймингът не е случаен и вероятно е внимателно обмислен ход, който привлича допълнителен обществен интерес.

В допълнение към слуховете за кризата във взаимоотношенията с Рейнолдс, Блейк Лайвли е замесена и в съдебен спор с колегата си Джъстин Балдони. Делото, което се очаква да влезе в съда през март 2026 г., е свързано с обвинения за тормоз и вредна кампания срещу актрисата от страна на Балдони, с когото тя работи по проекта „Никога повече“.

Коментарите в социалните мрежи варират от предпазливи до открито подозрителни, а анализатори отбелязват, че внезапната липса на публични жестове на обич и изтриването на снимки на Блейк Лайвли от профила на Райън Рейнолдс не остават незабелязани. Потребители питат дали това е сигнал за предстоящ развод, или поредна временна буря в отношенията на едно от най-обсъжданите холивудски семейства.

Рейнолдс и Лайвли са заедно от 2022 г. и имат четири деца. Двамата бяха смятани за абсолютния пример за успешна и щастлива двойка в Холивуд, градяща голямо традиционно семейство.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 дебеЛ Лебед

    4 0 Отговор
    А разделени ли са Бойко Б. и Борислава Й. ?
    Какво ги свързва !? Къща в барселона ? Детенце на име Ема ? Тайната да си остане само тяхна ?

    19:56 30.08.2025

  • 2 Откровен

    1 0 Отговор
    Евали му Сърбинооо...
    Дреме му на моя ЯнкУ...

    20:08 30.08.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Ф устата.

    20:36 30.08.2025