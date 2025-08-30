Разделени ли са Райън Рейнолдс и Блейк Лайвли?

Черни облаци надвиснаха над холивудската двойка Райън Рейнолдс и Блейк Лайвли. В медиите и социалните мрежи се появиха серия от спекулации относно състоянието на брака им, фокусирайки се върху нарастващо напрежение, подхранено от липсата на публични прояви на внимание между двамата, които до скоро бяха изключително чести.

На 25 август Блейк Лайвли отбеляза 38-ия си рожден ден, но за първи път от началото на връзката им Райън Рейнолдс не публикува традиционното си шеговито поздравление или съвместна снимка в социалните мрежи. Фенове отбелязват, че през годините актьорът редовно използваше своя Instagram за публични изявления и поздравления към съпругата си, което този път липсва. Не е имало и публични постове по други поводи като Деня на майката или рождени дни през изминалата година.

Ситуацията бе допълнително усложнена от действията на Тейлър Суифт, дългогодишна приятелка на Лайвли. На същия ден, когато Блейк празнуваше рождения си ден, Суифт обяви годежа си с играча от NFL Травис Келси, а публикацията ѝ събра рекорден брой реакции. Според анализатори от развлекателната индустрия, таймингът не е случаен и вероятно е внимателно обмислен ход, който привлича допълнителен обществен интерес.

В допълнение към слуховете за кризата във взаимоотношенията с Рейнолдс, Блейк Лайвли е замесена и в съдебен спор с колегата си Джъстин Балдони. Делото, което се очаква да влезе в съда през март 2026 г., е свързано с обвинения за тормоз и вредна кампания срещу актрисата от страна на Балдони, с когото тя работи по проекта „Никога повече“.

Коментарите в социалните мрежи варират от предпазливи до открито подозрителни, а анализатори отбелязват, че внезапната липса на публични жестове на обич и изтриването на снимки на Блейк Лайвли от профила на Райън Рейнолдс не остават незабелязани. Потребители питат дали това е сигнал за предстоящ развод, или поредна временна буря в отношенията на едно от най-обсъжданите холивудски семейства.

Рейнолдс и Лайвли са заедно от 2022 г. и имат четири деца. Двамата бяха смятани за абсолютния пример за успешна и щастлива двойка в Холивуд, градяща голямо традиционно семейство.