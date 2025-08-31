Новини
Любопитно »
Бивша на Дани Петканов и Евгени Генчев влиза в "Ергенът: Любов в рая", участвала е и в "Ергенът 2"

Бивша на Дани Петканов и Евгени Генчев влиза в "Ергенът: Любов в рая", участвала е и в "Ергенът 2"

31 Август, 2025 11:37 675 4

  • кристина пламенова-
  • бивша-
  • дани петканов-
  • евгени генчев-
  • ергенът: любов в рая

Тя е носителка на титлите за красота „Мис София 2019" и „Мис Вселена България 2022“

Бивша на Дани Петканов и Евгени Генчев влиза в "Ергенът: Любов в рая", участвала е и в "Ергенът 2" - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кристина Пламенова е една от участничките, които ще се борят за любовта, но този път не на пианиста Евгени, с когото имаше любовна авантюра след края на тогавашния сезон на риалити формата, а за друг мъж. Засега първият официално обявен от продукцията е Джан Микеле Рата - 25-годишен полуиталиански мачо от Пловдив, който ще търси чар, интелект и женственост в ергенките, пише hotarena.net.

Самата Кристина е огън жена и името ѝ през последните години е свързвано с не една популярна личност. Пламенова е имала вземане-даване с Даниел Петканов, който по онова време вече си е спечелил прозвището Лудия репортер. Заверата между двамата станала след първата раздяла на Петканов с моделката Александра Богданска.

По-късно за Кристина, която е носителка на титлите за красота „Мис София 2019" и „Мис Вселена България 2022“, се заговори, че има повече от приятелски отношения със Слави Трифонов и Радостин Василев, като с втория Пламенова е била забелязвана в елитни заведения в София и родния град на политика Плевен.

През март т.г. „България Днес" разкри, че Кристина и ергенът Евгени са най-новата и гореща светска двойка. Според клюките Кристина се е залюбила с Евгени, докато той имаше връзка с Ивка Бейбе, образувайки така баналния любовен триъгълник.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въпрос.

    12 0 Отговор
    И на колко тъпака още е "бивша"?!

    11:39 31.08.2025

  • 2 Сталин

    7 0 Отговор
    Значи професионална простuтутка

    11:43 31.08.2025

  • 3 Гост

    2 0 Отговор
    Вечната резерва, пардон, участничка! Шъ играй докато победи!

    11:45 31.08.2025

  • 4 Полуиталиански мачо

    2 0 Отговор
    от Шекера.

    11:50 31.08.2025