Новини
В Китай откриха уникален начин за отслабване без лекарства

В Китай откриха уникален начин за отслабване без лекарства

31 Август, 2025 18:56 1 278 7

  • китай-
  • учени-
  • отслабване-
  • без лекарства-
  • микрогранули

Учени са разработили ядливи микрогранули от полифеноли от зелен чай, витамин Е и морски водорасли

В Китай откриха уникален начин за отслабване без лекарства - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китайски учени са разработили микрогранули, които предотвратяват усвояването на мазнини от червата и помагат за отслабване. Проучването е публикувано в списанието Cell Biomaterials.

Според специалисти от университета в Съчуан, обичайните лекарства за отслабване могат ефективно да потиснат разграждането на мазнините, но имат странични ефекти. Например, Орлистат може да причини увреждане на черния дроб и бъбреците. Учените са създали уникален и безопасен начин за отслабване.

Те са разработили ядливи микрогранули от полифеноли от зелен чай, витамин Е и морски водорасли. При консумация гранулите се свързват с мазнините в стомашно-чревния тракт и образуват химични връзки с мастните капчици, предотвратявайки абсорбирането им от червата.

Новият продукт е тестван върху плъхове. Някои от животните са били държани на меню с високо съдържание на мазнини и към него били добавени микрогранули. Плъховете, които са получили микрогранули, са загубили 17 процента от общото си телесно тегло за 30 дни. Делът на мастната тъкан също е намалял. Експертите са установили, че значителна част от мазнините се отделят по естествен път.

Учените са заявили, че микрогранулите нямат вкус, така че могат лесно да се добавят към храната. Експертите възнамеряват да тестват новите микрогранули върху хора и да докладват резултатите от проучването през 2026 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    4 0 Отговор
    Като не ядеш 2 месеца - отслабваш.

    19:01 31.08.2025

  • 2 Има

    0 1 Отговор
    И макросупергранула която директно изблъсква мазнините от червата.

    19:02 31.08.2025

  • 3 Мъж

    0 0 Отговор
    Слонът шматка нивга няма да отслабне 💯😂🤭🥳🤭💯

    19:06 31.08.2025

  • 4 Пекинска патица

    1 0 Отговор
    Тази на снимката не е китайка. Пак нещо лъжете. За да отслабнат, китайците просто си взимат по-тънки пръчици за хранене.

    19:11 31.08.2025

  • 5 за отслабване без лекарства натурално

    2 0 Отговор
    с протеинови добавки комбинирано с
    игриви зрели господа

    за моми и каки хрупащи сладки и залъгвайки лапнишарани с сайтовете

    19:12 31.08.2025

  • 7 Др Емилова

    2 0 Отговор
    Както обичам да казвам, в Аушвиц не е имало дебели.

    19:51 31.08.2025