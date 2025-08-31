Внучката на актьора Михаил Боярски привлече вниманието - охлади пищен бюст с бутилка вода (СНИМКА)

Внучката на руския актьор Михаил Боярски, Екатерина, се снима в предизвикателна поза и пусна заснетото на страницата си в Instagram.
26-годишната наследница на актьора, прочул се през 80-те години на миналия век с главната роля във филма "Д`Артанян и тримата мускетари“ се появи пред камерата в бански със сив сутиен, който разкриваше част от гърдите ѝ. Тя бе обула къси панталонки с връзки и облякла къса тениска с надпис „Любимата на мама“.
Момичето бе пуснало косата си на вълни, а гримът ѝ внасяше допълнителен акцент върху очите. На един от кадрите Катя поливаше щедрия си бюст с ледена вода направо от бутилка.
Снимка: Instagram
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 7 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 всички станаха
21:10 31.08.2025
2 Кифлата се предлага на промоция
21:11 31.08.2025
3 Нито
21:14 31.08.2025
4 таксиджия 🚖
21:15 31.08.2025
5 Новичок
21:16 31.08.2025
6 Архимандрисандрит Бибиян
21:18 31.08.2025
7 Архимандрисандрит Бибиян
21:20 31.08.2025
8 иванчо
21:42 31.08.2025
9 Явно..
21:42 31.08.2025
10 срам си
А ти сигурно някой крокодил налазваш !
21:44 31.08.2025
11 Буха ха
21:45 31.08.2025