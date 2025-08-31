Новини
Внучката на актьора Михаил Боярски привлече вниманието - охлади пищен бюст с бутилка вода (СНИМКА)

31 Август, 2025 21:07

Вижте руската красавица

Внучката на актьора Михаил Боярски привлече вниманието - охлади пищен бюст с бутилка вода (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Внучката на руския актьор Михаил Боярски, Екатерина, се снима в предизвикателна поза и пусна заснетото на страницата си в Instagram.

26-годишната наследница на актьора, прочул се през 80-те години на миналия век с главната роля във филма "Д`Артанян и тримата мускетари“ се появи пред камерата в бански със сив сутиен, който разкриваше част от гърдите ѝ. Тя бе обула къси панталонки с връзки и облякла къса тениска с надпис „Любимата на мама“.


Момичето бе пуснало косата си на вълни, а гримът ѝ внасяше допълнителен акцент върху очите. На един от кадрите Катя поливаше щедрия си бюст с ледена вода направо от бутилка.

Внучката на актьора Михаил Боярски привлече вниманието - охлади пищен бюст с бутилка вода (СНИМКА)
Снимка: Instagram


  • 1 всички станаха

    9 2 Отговор
    проститутки

    21:10 31.08.2025

  • 2 Кифлата се предлага на промоция

    5 4 Отговор
    За видяното цената и е завишена на тази, a и е много използвана

    21:11 31.08.2025

  • 3 Нито

    6 6 Отговор
    е красавица , нито е впечатляваща и интересна с тази тъпня !

    21:14 31.08.2025

  • 4 таксиджия 🚖

    1 0 Отговор
    Малиии охааа я люблю я хачу 😛 хъ хъ

    21:15 31.08.2025

  • 5 Новичок

    1 1 Отговор
    Милен -Ели-Ганева-Стоянова много си прозрачен/прозрачна все едно изкуствен интелект ви е правил.Пфу...

    21:16 31.08.2025

  • 6 Архимандрисандрит Бибиян

    1 1 Отговор
    Горкото дете,мастит че фане деа!

    21:18 31.08.2025

  • 7 Архимандрисандрит Бибиян

    1 0 Отговор
    Ииии Ели, туй MOMS не е "мама" че знаеш, друго е ! :-)

    21:20 31.08.2025

  • 8 иванчо

    0 1 Отговор
    Млади и красиво ,а който не е харесва да го УХА.

    21:42 31.08.2025

  • 9 Явно..

    0 0 Отговор
    И тя е актриса в 18+, от дядо си е взела нещо, нешо от себе си и сега се рекламира...

    21:42 31.08.2025

  • 10 срам си

    0 0 Отговор
    до 3
    А ти сигурно някой крокодил налазваш !

    21:44 31.08.2025

  • 11 Буха ха

    0 0 Отговор
    Ели, айде бегай в кабинета на Милен, чака те да му надуеш кавала

    21:45 31.08.2025