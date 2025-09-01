Кралица Камила била жертва на сексуално посегателство във влак, изритала натрапник в скротума

Съпругата на краля на Великобритания, Камила, едва не станала жертва на сексуално насилие в младостта си. Това съобщи вестник „Таймс“, цитирайки откъси от книгата „Власт и дворец“ на журналиста Валентин Лоу.
Авторът отбеляза, че е бил информиран за инцидента от бившия директор по комуникациите в кметството на Лондон, Гуто Хари, който от своя страна е научил за него от Борис Джонсън по време на мандата му като кмет на столицата. Според Хари, тогавашната херцогиня на Корнуол Камила е разказала на Джонсън тази история в края на 2008 г. по време на аудиенция в лондонската ѝ резиденция, Кларънс Хаус.
„Борис беше абсолютно възхитен от нея“, каза Хари. „Очевидно са се разбирали добре. Той буквално крещеше колко много ѝ се възхищава и я харесва. Но са провели сериозен разговор за това как е била жертва на опит за сексуално посегателство, когато е била ученичка. Тя пътувала във влак за Падингтън, била е на 16 или 17 години. Някой тип е отишъл твърде далеч".
Както обясни Хари, кметът естествено попитал какво се е случило след това, на което херцогинята отговорила: „Направих това, което ме е научила майка ми. Събух си обувката и го ритнах в скротума с петата.“ Хари добави, че Камила „е запазила достатъчно хладнокръвие, за да слезе от влака на Падингтън“, да намери служител на реда и да посочи нападателя си, който е арестуван на място".
Както е посочено в публикацията, резултатът от аудиенцията е решението на кмета да отвори три центъра в Лондон за помощ на жертви на насилие. „Тя официално откри два от тях. Никой не попита откъде идва този интерес и такава ангажираност. Но всичко се отнасяше до този инцидент“, каза Хари.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 В МОИТЕ ОЧИ
05:05 01.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 град КОЗЛОДУЙ
05:14 01.09.2025
4 12340
Коментиран от #6
05:14 01.09.2025
5 Механик
Само си представете ситуацията и ми кажете дали е възможна. Щото аз по никакъв начин не мога да си представя как става това.
06:17 01.09.2025
6 Механик
До коментар #4 от "12340":Не е бил луд. Просто тая си е измислила цялата тази работа, а бал.ъците като Борката Джонсън и тоя Хари селовят като шарани на гола кука. Прави сметка колко им е умственият капацитет.
06:19 01.09.2025
7 а шо некой мальчик
06:50 01.09.2025
8 Хохо Бохо
06:53 01.09.2025