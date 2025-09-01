Кралица Камила била жертва на сексуално посегателство във влак, изритала натрапник в скротума

Съпругата на краля на Великобритания, Камила, едва не станала жертва на сексуално насилие в младостта си. Това съобщи вестник „Таймс“, цитирайки откъси от книгата „Власт и дворец“ на журналиста Валентин Лоу.

Авторът отбеляза, че е бил информиран за инцидента от бившия директор по комуникациите в кметството на Лондон, Гуто Хари, който от своя страна е научил за него от Борис Джонсън по време на мандата му като кмет на столицата. Според Хари, тогавашната херцогиня на Корнуол Камила е разказала на Джонсън тази история в края на 2008 г. по време на аудиенция в лондонската ѝ резиденция, Кларънс Хаус.

„Борис беше абсолютно възхитен от нея“, каза Хари. „Очевидно са се разбирали добре. Той буквално крещеше колко много ѝ се възхищава и я харесва. Но са провели сериозен разговор за това как е била жертва на опит за сексуално посегателство, когато е била ученичка. Тя пътувала във влак за Падингтън, била е на 16 или 17 години. Някой тип е отишъл твърде далеч".

Както обясни Хари, кметът естествено попитал какво се е случило след това, на което херцогинята отговорила: „Направих това, което ме е научила майка ми. Събух си обувката и го ритнах в скротума с петата.“ Хари добави, че Камила „е запазила достатъчно хладнокръвие, за да слезе от влака на Падингтън“, да намери служител на реда и да посочи нападателя си, който е арестуван на място".

Както е посочено в публикацията, резултатът от аудиенцията е решението на кмета да отвори три центъра в Лондон за помощ на жертви на насилие. „Тя официално откри два от тях. Никой не попита откъде идва този интерес и такава ангажираност. Но всичко се отнасяше до този инцидент“, каза Хари.