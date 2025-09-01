Новини
Любопитно »
Мон Дьо успя да просълзи и Евгени Минчев

Мон Дьо успя да просълзи и Евгени Минчев

1 Септември, 2025 08:18 613 13

  • евгени минчев-
  • мариан станков-
  • мон дьо-
  • интервю

Сълзите в очите на пиара се появиха при въпросите за спомените му от детството

Мон Дьо успя да просълзи и Евгени Минчев - 1
Кадър: Youtube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Евгени Минчев се просълзи при спомените за детството си от Мон Дьо в неговия подкаст "Храмът на историите", пише bgdnes.bg.

"Детството, което съм изживял като осиновеното дете, споменът за далечната майка, за далечния баща за вечно мъкнещите се куфари от един град, от една квартира на друга квартира", спомня си първите години Минчев. Той обяснява, че майка му има първия си апартамент благодарение на него. Когато спечелил първите си 13 000 лв ѝ купил апартамент в Пазарджик. Това била най-евтината възможност, която излязла - в циганския квартал на града, на партер.

"Това можах да направя за нея. Тя е направила, каквото е могла, да ме отгледа със скромните си възможности", казва Евгени Минчев.

Когато Мариян Станков - Мон Дьо го пита дали, когато се връща в тези години има тъга в него той отвръща, че има много сълзи, само сълзи.

Евгени Минчев отговори и на още много други въпроси, свързани с любовта в живота и за разочарованието му от връзката с популярен водещ. Пиарът даде отговор и на въпроса защо е влязъл в политиката и сподели мнението си за гейовете по висшите етажи на обществото.

В крайна сметка Евгени Минчев, въпреки многобройните и разнообразни професионални занимания, определи себе си като поет.

Вижте повече във видеото:


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Двама П

    9 0 Отговор
    Без думи

    08:20 01.09.2025

  • 3 2222

    6 1 Отговор
    Мон Дю му каза: Обичам те.
    Просълзен Евгени отвърна: И аз.

    08:21 01.09.2025

  • 4 Детство

    4 0 Отговор
    в маалата !

    08:22 01.09.2025

  • 5 Мундю

    6 0 Отговор
    Две пеперуди се разчувствали! Стойностна новина, полезна!

    08:24 01.09.2025

  • 6 БгТопИдиот🇧🇬

    6 0 Отговор
    Двама ф едали се самоНадъхват !

    Колко "романтично" за ГМО поколението.

    08:24 01.09.2025

  • 7 SSпаС

    5 0 Отговор
    Кой от двамата е Минчев?

    08:25 01.09.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    Ф устата.

    08:28 01.09.2025

  • 9 БгТопИдиот🇧🇬

    6 0 Отговор
    Болни хора показват по болни телевизии за болни ТЕЛЕзрители.

    Аминь!

    "Ние ще хвърлим всичкото злато на САЩ, цялата сила
    на САЩ за измамване и оглупяване на хората от
    социалистическия свят. Незабелязано ще подменим
    човешките ценности с фалшиви. КАК? Ще намерим
    единомишленици в тези страни и Русия. Ще разгърнем
    грандиозна по мащаби разложителна работа, ще
    изтръгнем социалната същност на литературата, ще
    насърчаваме автори, които втълпяват в човека култ
    към секса, насилието, садизма, предателството -
    тоест безнравствеността. Нужни са писания,
    осмиващи естествеността и почтеността като
    архаични отживелици. Простащината, наглостта,
    лъжата и измамата, пиянството и наркоманията,
    животинския страх сред хората, безсрамието,
    доносничеството и още много пороци заложени в
    човека трябва да се раздвижат.Така ще разклащаме
    поколение след поколение, ще предизвикваме
    ерозия и развращаване на младежта. Ще създадем
    човек с консумативна психика на елементарен
    потребител. Всичко това ще извършим под девиза:"

    "ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНСКИТЕ МУ СВОБОДИ”
    Фостър Дълес 1956

    08:30 01.09.2025

  • 10 Предаване

    3 0 Отговор
    В национален ефир, в която тлъст пеперунгел кани само себеподобни, за да се просълзяват взаимно - въпросът е, ние какво да правим по въпроса и защо ни навират това в очите!

    08:31 01.09.2025

  • 11 Майстора

    3 0 Отговор
    Хвани единия, удари другия.

    08:35 01.09.2025

  • 12 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Да не са се налазили в ефир тия

    08:42 01.09.2025

  • 13 въпросче

    0 0 Отговор
    Има ли някой, който гледа тези бози.

    08:48 01.09.2025