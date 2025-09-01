Мон Дьо успя да просълзи и Евгени Минчев

Евгени Минчев се просълзи при спомените за детството си от Мон Дьо в неговия подкаст "Храмът на историите", пише bgdnes.bg.
"Детството, което съм изживял като осиновеното дете, споменът за далечната майка, за далечния баща за вечно мъкнещите се куфари от един град, от една квартира на друга квартира", спомня си първите години Минчев. Той обяснява, че майка му има първия си апартамент благодарение на него. Когато спечелил първите си 13 000 лв ѝ купил апартамент в Пазарджик. Това била най-евтината възможност, която излязла - в циганския квартал на града, на партер.
"Това можах да направя за нея. Тя е направила, каквото е могла, да ме отгледа със скромните си възможности", казва Евгени Минчев.
Когато Мариян Станков - Мон Дьо го пита дали, когато се връща в тези години има тъга в него той отвръща, че има много сълзи, само сълзи.
Евгени Минчев отговори и на още много други въпроси, свързани с любовта в живота и за разочарованието му от връзката с популярен водещ. Пиарът даде отговор и на въпроса защо е влязъл в политиката и сподели мнението си за гейовете по висшите етажи на обществото.
В крайна сметка Евгени Минчев, въпреки многобройните и разнообразни професионални занимания, определи себе си като поет.
Вижте повече във видеото:
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Двама П
08:20 01.09.2025
3 2222
Просълзен Евгени отвърна: И аз.
08:21 01.09.2025
4 Детство
08:22 01.09.2025
5 Мундю
08:24 01.09.2025
6 БгТопИдиот🇧🇬
Колко "романтично" за ГМО поколението.
08:24 01.09.2025
7 SSпаС
08:25 01.09.2025
8 Данко Харсъзина
08:28 01.09.2025
9 БгТопИдиот🇧🇬
Аминь!
"Ние ще хвърлим всичкото злато на САЩ, цялата сила
на САЩ за измамване и оглупяване на хората от
социалистическия свят. Незабелязано ще подменим
човешките ценности с фалшиви. КАК? Ще намерим
единомишленици в тези страни и Русия. Ще разгърнем
грандиозна по мащаби разложителна работа, ще
изтръгнем социалната същност на литературата, ще
насърчаваме автори, които втълпяват в човека култ
към секса, насилието, садизма, предателството -
тоест безнравствеността. Нужни са писания,
осмиващи естествеността и почтеността като
архаични отживелици. Простащината, наглостта,
лъжата и измамата, пиянството и наркоманията,
животинския страх сред хората, безсрамието,
доносничеството и още много пороци заложени в
човека трябва да се раздвижат.Така ще разклащаме
поколение след поколение, ще предизвикваме
ерозия и развращаване на младежта. Ще създадем
човек с консумативна психика на елементарен
потребител. Всичко това ще извършим под девиза:"
"ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНСКИТЕ МУ СВОБОДИ”
Фостър Дълес 1956
08:30 01.09.2025
10 Предаване
08:31 01.09.2025
11 Майстора
08:35 01.09.2025
12 ООрана държава
08:42 01.09.2025
13 въпросче
08:48 01.09.2025