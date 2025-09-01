Мон Дьо успя да просълзи и Евгени Минчев

Евгени Минчев се просълзи при спомените за детството си от Мон Дьо в неговия подкаст "Храмът на историите", пише bgdnes.bg.

"Детството, което съм изживял като осиновеното дете, споменът за далечната майка, за далечния баща за вечно мъкнещите се куфари от един град, от една квартира на друга квартира", спомня си първите години Минчев. Той обяснява, че майка му има първия си апартамент благодарение на него. Когато спечелил първите си 13 000 лв ѝ купил апартамент в Пазарджик. Това била най-евтината възможност, която излязла - в циганския квартал на града, на партер.

"Това можах да направя за нея. Тя е направила, каквото е могла, да ме отгледа със скромните си възможности", казва Евгени Минчев.

Когато Мариян Станков - Мон Дьо го пита дали, когато се връща в тези години има тъга в него той отвръща, че има много сълзи, само сълзи.

Евгени Минчев отговори и на още много други въпроси, свързани с любовта в живота и за разочарованието му от връзката с популярен водещ. Пиарът даде отговор и на въпроса защо е влязъл в политиката и сподели мнението си за гейовете по висшите етажи на обществото.

В крайна сметка Евгени Минчев, въпреки многобройните и разнообразни професионални занимания, определи себе си като поет.

Вижте повече във видеото: