Филип Буков си хвана милионерска наследница от Пловдив СНИМКИ

1 Септември, 2025 08:42 701 5

  • филип буков-
  • дария томова-
  • милионерска дъщеря-
  • пловдив

Актьорът е забелязан в компанията на 19-годишната Дария Томова, дъщеря на влиятелния пловдивски бизнесмен Христо Томов

Филип Буков си хвана милионерска наследница от Пловдив СНИМКИ - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

31-годишният актьор Филип Буков отново се озова в центъра на светските хроники – този път заради сърцето си.

Въпреки че неотдавна призна, че няма намерение да се впуска в сериозни отношения и предпочита да се концентрира върху кариерата си, съдбата явно е поднесла нов обрат, пише Slava.bg. През последните месеци името на Буков бе свързвано с различни дами – от инфлуенсърки до негови колежки, а медиите дори обсъждаха възможността за негово участие в риалити формата „Ергенът“.

Сега обаче вниманието на обществеността е привлечено от по-пикантна новина – актьорът е забелязан в компанията на 19-годишната Дария Томова. Тя е наследница на влиятелния пловдивски бизнесмен Христо Томов, чието семейство е собственик на хотелите „Арте“ и „Кашмир“ във Велинград.

Снимка: Интернет

Дария току-що завърши гимназия и вече предизвика вълна от интерес в социалните мрежи, след като публикува снимки с Буков в личния си профил. Макар кадрите да са достъпни само за тесен кръг от последователи, те потвърждават слуховете за новата връзка.

Фактът, че младата наследница и един от най-желаните ергени на българското кино са заедно, предизвика оживени дискусии в светските среди. Причината – не само голямата възрастова разлика, но и различният им житейски опит и социален статут, които правят връзката им особено интригуваща за медиите и феновете.


  • 1 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Вчера Урсула я чакаха на Летище София и се принуди да кацне в Пловдив.

    08:44 01.09.2025

  • 2 ннннннннн

    4 0 Отговор
    И какво от това?

    08:45 01.09.2025

  • 3 айлайклолипоп

    1 0 Отговор
    вниманието на обществеността е привлечено от по-напикана новина

    08:47 01.09.2025

  • 4 БгТопИдиот🇧🇬

    2 0 Отговор
    Мъжка про сти тутка май другаря Дъбов.
    Учи се от колежките си.

    08:47 01.09.2025

  • 5 Карма

    0 0 Отговор
    с добри спомени сме от "Кашмир"
    относно социалните ни контакти

    08:57 01.09.2025