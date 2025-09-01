Филип Буков си хвана милионерска наследница от Пловдив СНИМКИ

31-годишният актьор Филип Буков отново се озова в центъра на светските хроники – този път заради сърцето си.

Въпреки че неотдавна призна, че няма намерение да се впуска в сериозни отношения и предпочита да се концентрира върху кариерата си, съдбата явно е поднесла нов обрат, пише Slava.bg. През последните месеци името на Буков бе свързвано с различни дами – от инфлуенсърки до негови колежки, а медиите дори обсъждаха възможността за негово участие в риалити формата „Ергенът“.

Сега обаче вниманието на обществеността е привлечено от по-пикантна новина – актьорът е забелязан в компанията на 19-годишната Дария Томова. Тя е наследница на влиятелния пловдивски бизнесмен Христо Томов, чието семейство е собственик на хотелите „Арте“ и „Кашмир“ във Велинград.

Снимка: Интернет

Дария току-що завърши гимназия и вече предизвика вълна от интерес в социалните мрежи, след като публикува снимки с Буков в личния си профил. Макар кадрите да са достъпни само за тесен кръг от последователи, те потвърждават слуховете за новата връзка.

Фактът, че младата наследница и един от най-желаните ергени на българското кино са заедно, предизвика оживени дискусии в светските среди. Причината – не само голямата възрастова разлика, но и различният им житейски опит и социален статут, които правят връзката им особено интригуваща за медиите и феновете.