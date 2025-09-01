Новини
Любопитно »
Жената на Башар Рахал съчетава успешно майчинството с хобито си

Жената на Башар Рахал съчетава успешно майчинството с хобито си

1 Септември, 2025 11:16 1 097 4

  • башар рахал-
  • любомира башева-
  • хоби-
  • готви-
  • кулинарка

Башева, освен майка и актриса, е и изкусна кулинарка

Жената на Башар Рахал съчетава успешно майчинството с хобито си - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Любомира Башева е актриса по професия, но доста се увлича по кулинарството. Половинката на Башар Рахал, която го дари със син Анди преди около 3 месеца, готви постоянно, при това все засукани ястия, които презентира в Инстаграм като за фотосесия в списание, пише plovdiv24.bg.

Затова едва ли е преувеличено да се предположи, че Любомира е привлякла тъкмо с кулинарните си шедьоври не малко от последователите си в социалните мрежи. В Инстаграм Башева има над 22 000 последователи. Актрисата намира време да представя нови интересни ястия пред аудиторията си, дори след като роди сина си. Така че Любомира добре се справя в съчетаването на майчинството с хобито си.



Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перо

    13 1 Отговор
    Поредната БГ гювендия!

    11:19 01.09.2025

  • 2 Ташаk Хасан

    14 0 Отговор
    Инстаграма е мното важен.Там грозниците изглеждат красиви,тъпите - умни а блондинките са kато AI

    11:20 01.09.2025

  • 3 Суе Тен

    1 0 Отговор
    Е, гладен съм ама няма да се върна България, защото е пълно с българки!

    12:07 01.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.