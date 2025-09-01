Любомира Башева е актриса по професия, но доста се увлича по кулинарството. Половинката на Башар Рахал, която го дари със син Анди преди около 3 месеца, готви постоянно, при това все засукани ястия, които презентира в Инстаграм като за фотосесия в списание, пише plovdiv24.bg.
Затова едва ли е преувеличено да се предположи, че Любомира е привлякла тъкмо с кулинарните си шедьоври не малко от последователите си в социалните мрежи. В Инстаграм Башева има над 22 000 последователи. Актрисата намира време да представя нови интересни ястия пред аудиторията си, дори след като роди сина си. Така че Любомира добре се справя в съчетаването на майчинството с хобито си.
Жената на Башар Рахал съчетава успешно майчинството с хобито си
1 Септември, 2025 11:16 1 097 4
Башева, освен майка и актриса, е и изкусна кулинарка
