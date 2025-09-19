Мила Роберт с неочаквано признание: „Ръцете ми миришат на чесън и цяла репетиция лъха.“

Екстравагантната Мила Роберт отново успя да изненада почитателите си, но този път по доста необичаен начин. Вместо с ексцентрична визия или провокативно изявление, блондинката се появи на репетиция, носейки силен аромат на чесън, пише marica.bg.
Причината обаче се оказа напълно невинна – Мила е не само артистична душа, но и запалена кулинарка. В скорошно интервю за NOVA тя разкри, че обича да приготвя домашни вкусотии и дори демонстрира уменията си, като сготви традиционна лютивка – апетитна разядка, която сама консервира в бурканчета за зимата.
С типичното си чувство за хумор Мила призна в социалните мрежи и малкия „страничен ефект“ от кулинарните си занимания:
„Ръцете ми миришат на чесън и цяла репетиция лъха.“
Така певицата показа, че умее да се смее и на себе си, а феновете приеха признанието ѝ с усмивка.
