Башар Рахал не иска повече деца

7 Август, 2025 11:15 799 19

Актьорът има три деца

Башар Рахал не иска повече деца - 1
Снимка: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Башар Рахал категорично е решил да не увеличава повече семейството си. След като преди няколко месеца посрещна на бял свят третото си дете – момченце, плод на любовта му с младата актриса Любомира Башева, звездата е взел твърдо решение, че не иска повече деца.


Актьорът вече е горд баща и на две дъщери – Клои и Индия, които са от предишния му брак с Калина Сега, с появата на малкия му син, актьорът смята, че семейството му е напълно завършено.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    12 1 Отговор
    Той дядо станал ама заплодил и сърничките.

    11:20 07.08.2025

  • 2 Абе

    10 0 Отговор
    Боли ме фаръТ какво иска башар нахал.

    11:20 07.08.2025

  • 3 хъхъ

    10 0 Отговор
    Ние също не искаме.

    11:20 07.08.2025

  • 4 СТИГА БЕ

    6 0 Отговор
    Покъртително,... Ами вместо да ни занимаватес глупустите му, дайте му да се образова с някоя кножка, или са иде да доктор да МуГоОтрежат
    Не винете само чалгата

    Коментиран от #6, #15

    11:22 07.08.2025

  • 5 бай Стамат

    4 0 Отговор
    Е по тоа случай,че го преместим!!!

    11:22 07.08.2025

  • 6 бай Даньо

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "СТИГА БЕ":

    Браво, ти изтрепа рибата, но много точно си го казал, има наръчници, има сехконсултанти,...има доктори

    11:24 07.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сила

    5 0 Отговор
    Затова са козите Рахале , затова братчедите ти гледат кози ....

    Коментиран от #12

    11:32 07.08.2025

  • 11 В България

    6 1 Отговор
    Само чужденците се размножават. Новите българи с тъмни арабски черти и криви носове Башарковци. Да си прави деца на арабките.

    11:32 07.08.2025

  • 12 А в пикапите

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Сила":

    си возят козата отпред , а жената отзад , защото козата може да избяга , а жената няма ! Ако ли пък реши , жени много , казват !

    11:38 07.08.2025

  • 13 Урко

    2 2 Отговор
    Ами да кара само в другата дупка вече

    11:50 07.08.2025

  • 14 Гост

    1 1 Отговор
    Ам да сложи спирала палавника, ко!

    12:06 07.08.2025

  • 15 НА ГОЛ ТУМБАК ЧИФТЕ ЧАЛГА

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "СТИГА БЕ":

    САМО ЧАЛГАТА Е ВИНОВНА И НИКОЙ ДРУГ.!! ЗА ВСИЧКО.

    12:07 07.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Дартанян

    4 0 Отговор
    Тоя е за памперси ,какви деца...!
    А дали детето е от него? 😁😁😁

    12:20 07.08.2025

  • 18 Баба Вуна

    1 0 Отговор
    А и защо,трудно ли му се видя? Доста измъчен изглежда на снимката.Деца се правят и гледат на млади години,за да може после ролите да се сменят,а не да изглеждате ,като блъснати котки в ограда! Бебока иначе е сладурче,да е жив и здрав.

    12:42 07.08.2025

  • 19 ......па

    0 0 Отговор
    Младата майка може да иска още деца,има мераклии да и направят.Без това нямат брак.

    12:47 07.08.2025