Башар Рахал не иска повече деца

Риби (20.02 - 20.03)
Общуването с хора, които ви вдъхновяват, днес има стабилизиращ ефект. Възможно е да поставите началото на съвместна идея или дългосрочен план. Денят ви напомня, че визията има нужда и от структура, за да се реализира.
Водолей (21.01 - 19.02)
Днес е подходящо да си дадете време за уединение или за работа зад кулисите. Имате нужда от вътрешна яснота, преди да се впуснете в следваща стъпка. Денят носи скрита сила – не я подценявайте.
Козирог (23.12 - 20.01)
Луната е във вашия знак и ви подкрепя с ясна мисъл и целенасоченост. Време е да направите следващата стъпка по пътя, който вече сте избрали. Погледът ви е насочен напред – денят подкрепя дългосрочни решения.
Стрелец (23.11 - 22.12)
Финансовите теми или тези, свързани с личните ви ресурси, излизат на преден план. Време е да направите избор, който отразява вашата зрялост, а не само импулса. Една стабилна основа днес ще даде сигурност за дълго.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Денят е благоприятен за планиране, документи, преговори или тихо, но ефективно действие. Вашите думи имат тежест – подберете ги внимателно. Вечерта носи усещане за напредък, макар и без фанфари.
Везни (24.09 - 23.10)
Марс вече е във вашия знак и носи нов тласък в действията – сега е моментът да заявите себе си, но по вашия фин и премерен начин. В същото време, Луната ви приканва към стабилност у дома или в близките отношения. Действайте уверено, но не забравяйте основата.
Дева (24.08 - 23.09)
Срещите и творческите проекти днес имат реален шанс да се материализират. Способни сте да съчетаете вдъхновение и дисциплина – рядка и ценна комбинация. Денят ви помага да поставите здрава рамка около нещо ценно за вас.
Лъв (24.07 - 23.08)
Практичните задачи днес се случват с лекота, стига да не бързате и да поддържате ритъм. Присъствието ви е важно – особено когато се включвате активно, но с уважение към чуждата позиция. Нов подход в рутината ще даде свеж резултат.
Рак (22.06 - 23.07)
Фокусът ви се насочва към партньорства и съвместни усилия. Денят ви дава възможност да стабилизирате важна връзка чрез реални действия, не само думи. Погледнете другия с разбиране – ще усетите как напрежението се разтваря.
Близнаци (22.05 - 21.06)
Днес можете да внесете ред в области, които са били разпилени през последните дни. Време е да приключите с нещо старо, за да освободите пространство за новото. Един спокоен разговор ще постави здрава основа за бъдещо сътрудничество.
Телец (21.04 - 21.05)
Усещате прилив на спокойна решителност – денят ви подкрепя да направите нещо трайно и полезно. Възможно е да получите подкрепа от неочакван източник. Балансът между задълженията и удоволствието е постижим – ако го търсите съзнателно.
Овен (21.03 - 20.04)
Денят е подходящ за изграждане на нова стратегия – една идея узрява и вече знаете как да я приложите. Във взаимоотношенията обаче се изисква повече търпение и такт. Силата ви днес е в умението да прецените не кога да действате, а как.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
11:20 07.08.2025
2 Абе
11:20 07.08.2025
3 хъхъ
11:20 07.08.2025
4 СТИГА БЕ
Не винете само чалгата
Коментиран от #6, #15
11:22 07.08.2025
5 бай Стамат
11:22 07.08.2025
6 бай Даньо
До коментар #4 от "СТИГА БЕ":Браво, ти изтрепа рибата, но много точно си го казал, има наръчници, има сехконсултанти,...има доктори
11:24 07.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Сила
Коментиран от #12
11:32 07.08.2025
11 В България
11:32 07.08.2025
12 А в пикапите
До коментар #10 от "Сила":си возят козата отпред , а жената отзад , защото козата може да избяга , а жената няма ! Ако ли пък реши , жени много , казват !
11:38 07.08.2025
13 Урко
11:50 07.08.2025
14 Гост
12:06 07.08.2025
15 НА ГОЛ ТУМБАК ЧИФТЕ ЧАЛГА
До коментар #4 от "СТИГА БЕ":САМО ЧАЛГАТА Е ВИНОВНА И НИКОЙ ДРУГ.!! ЗА ВСИЧКО.
12:07 07.08.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Дартанян
А дали детето е от него? 😁😁😁
12:20 07.08.2025
18 Баба Вуна
12:42 07.08.2025
19 ......па
12:47 07.08.2025