28 г. по-късно: Искала ли е да се самоубие принцеса Даяна?

1 Септември, 2025 14:29 843 8

Откъси от дневници на Даяна разкриват колко тъжна и отчаяна е била тя през последните години от живота си

28 г. по-късно: Искала ли е да се самоубие принцеса Даяна? - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Почти три десетилетия след трагичната смърт на принцеса Даяна в автомобилна катастрофа в Париж на 31 август 1997 г., светът продължава да открива нови пластове от живота ѝ. Последните разкрития идват от нейни лични дневници, съхранявани в Кенсингтънския дворец, които описват с болезнена откровеност дълбоката ѝ депресия и отчаянието по време на брака ѝ с принц Чарлз.

Според публикации в The Mirror и Daily Mail, Даяна е описала многократни опити за самонараняване в моментите, когато е научила за връзката на Чарлз с Камила Паркър Боулс. В един от най-драматичните откъси тя пише как се хвърля по стълбите, докато е бременна с принц Уилям, докато съпругът ѝ остава безучастен и отива на конна езда.

„Чувствах се отчаяна и сама“, пише Даяна, отбелязвайки, че Чарлз я обвинявал в преувеличение. В друг пасаж тя споделя: „Опитвах се да си режа вените с бръснарско ножче. Бях в тотална депресия.“

Въпреки болката, принцесата намира смисъл и надежда в майчинството. „Живея за синовете си. Те са светлината в живота ми“, отбелязва тя. В трогателни съвети, насочени към Уилям и Хари, тя ги насърчава да останат единни: „Най-голямата ми мечта е да имате живот, изпълнен с радост. Семейството е най-важното.“

Думите на Даяна звучат особено тежко на фона на настоящото напрежение между принцовете. След решението на Хари и Меган Маркъл да се оттеглят от кралските задължения и да се установят в САЩ, отношенията между братята охладняха. Кралският биограф Андрю Мортън, автор на книгата Diana: Her True Story, коментира пред BBC, че Даяна би била „дълбоко опечалена“ от разрива: „Тя вярваше, че Хари винаги ще бъде опора за Уилям като бъдещ крал.“

Дневниците на Даяна не само отразяват личната ѝ борба, но и подчертават теми, които остават актуални – психичното здраве, изолацията в публичния живот и цената на монархията. В годините след смъртта ѝ британската кралска фамилия предприема по-активни стъпки в подкрепа на психичното здраве – кауза, в която Уилям и Хари самите са активни чрез кампании като Heads Together.


  • 1 Аман заман

    5 0 Отговор
    Стига сте вдигали кокалите на Даяна. Какво било и т.н. е без всякакво значение. Тя е мъртва, Бог да я прости.

    14:33 01.09.2025

  • 2 Пич

    4 1 Отговор
    Малко неща може да са по гадни за една жена от това , да е английска принцеса !!! Като птица в златна клетка - отвън изглежда скъпо и лъскаво , а всъщност е заключена робиня !!!

    Коментиран от #7

    14:34 01.09.2025

  • 3 Мъж

    0 0 Отговор
    Счетоводителската бирария смърди та се не търпи. Досадница номер едно.

    14:42 01.09.2025

  • 4 ФАКТИ

    2 0 Отговор
    Съревнование на което единият залага на камила, а другият на кон.
    Този с камилата печели.

    Коментиран от #5

    14:45 01.09.2025

  • 5 123

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ФАКТИ":

    Конят го изпращат в Америка и го женят за рунтавъ Уфцъ.

    14:48 01.09.2025

  • 6 Трол

    1 0 Отговор
    Искала е да я самоубият.

    14:54 01.09.2025

  • 7 да питам

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    За Маша и Медведья ли говориш ?

    Коментиран от #8

    14:57 01.09.2025

  • 8 Пич

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "да питам":

    След като умствената ти недостатъчност не ти позволява да разбереш какво казвам от първия път , защо мислиш че ще ти обяснявам втори ?!

    15:05 01.09.2025