28 г. по-късно: Искала ли е да се самоубие принцеса Даяна?

Почти три десетилетия след трагичната смърт на принцеса Даяна в автомобилна катастрофа в Париж на 31 август 1997 г., светът продължава да открива нови пластове от живота ѝ. Последните разкрития идват от нейни лични дневници, съхранявани в Кенсингтънския дворец, които описват с болезнена откровеност дълбоката ѝ депресия и отчаянието по време на брака ѝ с принц Чарлз.

Според публикации в The Mirror и Daily Mail, Даяна е описала многократни опити за самонараняване в моментите, когато е научила за връзката на Чарлз с Камила Паркър Боулс. В един от най-драматичните откъси тя пише как се хвърля по стълбите, докато е бременна с принц Уилям, докато съпругът ѝ остава безучастен и отива на конна езда.

„Чувствах се отчаяна и сама“, пише Даяна, отбелязвайки, че Чарлз я обвинявал в преувеличение. В друг пасаж тя споделя: „Опитвах се да си режа вените с бръснарско ножче. Бях в тотална депресия.“

Въпреки болката, принцесата намира смисъл и надежда в майчинството. „Живея за синовете си. Те са светлината в живота ми“, отбелязва тя. В трогателни съвети, насочени към Уилям и Хари, тя ги насърчава да останат единни: „Най-голямата ми мечта е да имате живот, изпълнен с радост. Семейството е най-важното.“

Думите на Даяна звучат особено тежко на фона на настоящото напрежение между принцовете. След решението на Хари и Меган Маркъл да се оттеглят от кралските задължения и да се установят в САЩ, отношенията между братята охладняха. Кралският биограф Андрю Мортън, автор на книгата Diana: Her True Story, коментира пред BBC, че Даяна би била „дълбоко опечалена“ от разрива: „Тя вярваше, че Хари винаги ще бъде опора за Уилям като бъдещ крал.“

Дневниците на Даяна не само отразяват личната ѝ борба, но и подчертават теми, които остават актуални – психичното здраве, изолацията в публичния живот и цената на монархията. В годините след смъртта ѝ британската кралска фамилия предприема по-активни стъпки в подкрепа на психичното здраве – кауза, в която Уилям и Хари самите са активни чрез кампании като Heads Together.