Орландо Блум бил "ужасен човек", докато свалял 20 кг за нова роля (ВИДЕО)

Орландо Блум призна, че е преминал през изключително тежко изпитание, за да отслабне с една трета от теглото си за ролята си в предстоящия филм „The Cut“. Актьорът, който вече е на 48 години, свалил 23 кг, за да се превъплъти в боксьор, връщащ се от пенсия за последен шанс за шампионска титла, като се обсебва от идеята да достигне необходимото тегло.

В интервю за британското предаване „This Morning“ Орландо Блум разкри за сериозните физически и психически последици от строгия режим, който е следвал. „Бях изтощен психически и физически. Бях гладен и гневен. Бях ужасен човек за околните. Имах параноични мисли, натрапчиви идеи“, призна актьорът. Той добави, че никой не бива да опитва подобно нещо самостоятелно: „Не е за подценяване.“

Звездата от „Карибски пирати“ работила с нутрициониста Филип Гоглия, който е съветвал и Крисчън Бейл при неговите резки трансформации за филмови роли. По време на процеса храненето на Блум било сведено постепенно от три хранения дневно до едно, като редовно са му правени изследвания на кръвта. Най-трудно му било да се лиши от любимия си протеинов прах. В последните три седмици преди снимките диетата му се свеждала почти изцяло до риба тон и краставици.

Филмът „The Cut“ е заснет в обратен ред, така че финалните сцени показват Блум в най-ниското му тегло. „Нямах никаква енергия или мозъчна сила. На практика последните седмици бях само на риба тон и краставици“, каза той. По думите му често се налагало да лежи между дублите, а преди камерата да се включи, правел лицеви опори, за да изглежда по-масивен.

Актьорът признава, че въпреки нездравословните методи, е разбирал мотивацията на своя герой. „Хората трябва да се хранят, да спят, да се грижат за себе си. Филмът е коментар за това докъде може да стигне един човек в преследването на втори шанс. Това е нещо, което всеки може да разбере“, обясни Блум.

По негови думи физическата трансформация е допринесла за изпълнението му. „Винаги съм искал да отида докрай, да изгоря мостовете, да се хвърля в роля без задръжки. Тази роля ми даде тази възможност. Всичко, което чувствах, се вижда на екрана“, каза той.

В интервю за списание People през септември 2024 г. Орландо Блум разкри, че бившата му партньорка Кейти Пери е била силно разстроена след като е гледала филма. „Тя каза, че има нужда от силно питие. На премиерата в Торонто тя плака. Знаеше какво ми коства всичко това“, сподели актьорът.

Блум и Пери, които имат обща дъщеря Дейзи на пет години, прекратиха годежа си през юни след деветгодишна връзка.