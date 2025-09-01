Въпреки критиките турнето на Кейти Пери вече събра над 80 милиона долара

Кейти Пери демонстрира стабилна комерсиална форма въпреки критиките, които получи за турнето си „Lifetimes“. По данни на мениджмънта ѝ, певицата вече е продала над 1,1 милиона билета и е реализирала повече от 80 милиона долара приходи. Според публикуваните от Billboard цифри, сумата произлиза от продажбите на билети за общо 45 концерта в САЩ, Канада и Австралия. В нея не са включени планираните международни дати в Латинска Америка, Европа и Китай.

Певицата, която навърши 40 години, се сблъска с вълна от онлайн критики за изпълненията си, включително за сценичните костюми и хореографията в новото си шоу. Потребители в социалната платформа X коментираха, че представянето ѝ изглежда „като на човек, който се връща след 30 години пауза и се опитва да повтори старите си движения“.

katy perry’s the LIFETIMES tour is undeniably one of the most dazzling & creative shows this decade!! GAGGED pic.twitter.com/zmwC80S9DF — Fadi ¹⁴³ (@TheWitnessedBoy) August 25, 2025

Тази година се оказа съдбоносна за певицата. През април Кейти Пери стана част и от изцяло женския екипаж на космически полет на Blue Origin заедно с Гейл Кинг, Лорън Санчес, Айша Боуи, Аманда Нгуен и Кериан Флин. Инициативата също предизвика бурни реакции, като критици я определиха като разточителен проект, откъснат от реалността. Сред публичните личности, които се изказаха негативно, бяха Емили Ратайковски, Оливия Мън, Оливия Уайлд и Джесика Частейн.

В отговор на нападките Пери заяви в социалните мрежи, че негативните коментари идват от „нестабилни и нелекувани“ хора. Тя подчерта, че е работила дълго върху самопознанието си и е научила, че никой не може да я накара да повярва в нещо, което вече не вярва за себе си. Певицата отбеляза, че когато интернет „се опитва да я превърне в човешка пинята“, тя приема ситуацията със спокойствие и изпраща любов на критиците си.

Финансовият успех на турнето идва в период на лични трусове за Кейти Пери. През юли тя и Орландо Блум официално потвърдиха края на деветгодишната си връзка. Междувременно, предполагаемият ѝ роман с бившия канадски премиер Джъстин Трюдо, за който се появиха информации през лятото, вече е приключил. Според Daily Mail причините са натоварените им графици и нежеланието на Трюдо да бъде въвлечен в публичността, от която страни през последните години, откакто не е премиер.