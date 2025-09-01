Уоруик Дейвис се завръща като професор Флитуик в сериала „Хари Потър“ (СНИМКИ)

Телевизионната адаптация на „Хари Потър“ на HBO постепенно попълва състава си от преподаватели и ученици в „Хогуортс“. Актьорът Уоруик Дейвис, който изигра професор Филиус Флитуик във всички осем оригинални филма, ще се завърне в същата роля в новия сериал. Докато в кинофранчайза той изпълняваше и ролята на гоблина Грипук, този път Дейвис ще се съсредоточи единствено върху Флитуик. Персонажът на банкера гоблин ще бъде изигран от Лий Гил.

Междувременно HBO съобщи и новите попълнения в актьорския състав на сериала.

Към преподавателския състав се присъединяват Сирин Саба като професор по билколечение Помона Спраут, Ричард Дърдън като духа на професор Кътбърт Бинс и Брид Бренан като мадам Попи Помфри. Сред учениците, Елайджа Ошин ще влезе в ролята на полу-кръвния Дийн Томас, а Фин Стивънс и Уилям Наш ще изиграят приятелите на Драко Малфой – Винсънт Краб и Грегъри Гойл.

Продукцията вече се снима в студиата на Warner Bros. в Лийвсдън, Великобритания. HBO постепенно обявява все по-голяма част от актьорския състав. Вече съобщихме и за избора на актьори за децата на семейство Уизли – близнаците Фред и Джордж, Перси и Джини. Близнаците Тристън и Габриел Харланд ще изиграят Фред и Джордж, Руари Спунър е избран за Перси, а Грейси Кохран – за Джини.

Главните роли в сериала са поверени на Доминик Маклафлин като Хари Потър, Арабела Стантън като Хърмаяни Грейнджър и Аластър Стоут като Рон Уизли. В ролята на Албус Дъмбълдор ще видим Джон Литгоу, Ник Фрост ще бъде Хагрид, Джанет Мактийр ще изиграе Минерва Макгонъгол, Паапа Есиеду – Северус Снейп, а Катрин Паркнсън – Моли Уизли.

Сред останалите имена са Локс Прат като Драко Малфой, Джони Флин като Луциус Малфой, Лео Ърли като Сиймъс Финеган, Алесия Леони като Парвати Патил, Сиена Муса като Лавандър Браун, Бърти Карвел като Корнелиус Фъдж, Бел Поули като Петуния Дърсли и Даниел Ригби като Върнън Дърсли. Новообявени актьори са още Рори Уилмот като Невил Лонгботъм, Амос Китсън като Дъдли Дърсли, Луиз Брийли като мадам Роланда Хуч и Антон Лесър като Оливандър.

Очаква се телевизионният сериал „Хари Потър“ на HBO да има премиера през 2027 г. по HBO и HBO Max.