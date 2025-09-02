Адриана от "Ергенът 4" намери любовта след шоуто (СНИМКИ)

Финалистката от „Ергенът“ Адриана попадна в редиците на вече няколко риалити участнички във формата, които откриват любовта след излизането си от шоуто, и гордо показа новия мъж до себе си – водещия на подкаст Радо Василев. Двамата споделиха общи кадри от романтична разходка сред красотата на Седемте рилски езера, с което разкриха връзката си и колко щастливи и влюбени са.

Припомняме, че Адриана бе избраницата на Васил - третия ерген, който влезе по средата на шоуто. Двамата си тръгнаха заедно от романтичното предаване, но връзката им не просъществува дълго. Малко след края те установили, че всъщност няма особена искра помежду им и предпочитат да си останат приятели.

В социалните мрежи Ади публикува снимки, на които се вижда как нежно е прегърната от Радо, към които е написала единствено „Рила е вълшебство“.