Адриана от "Ергенът 4" намери любовта след шоуто (СНИМКИ)

2 Септември, 2025 13:58 1 234 4

  • ергенът-
  • адриана-
  • любов-
  • връзка-
  • васил пенев

Избраницата на третия ерген Васил показа, че има нов мъж в живота си

Адриана от "Ергенът 4" намери любовта след шоуто (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Финалистката от „Ергенът“ Адриана попадна в редиците на вече няколко риалити участнички във формата, които откриват любовта след излизането си от шоуто, и гордо показа новия мъж до себе си – водещия на подкаст Радо Василев. Двамата споделиха общи кадри от романтична разходка сред красотата на Седемте рилски езера, с което разкриха връзката си и колко щастливи и влюбени са.

Припомняме, че Адриана бе избраницата на Васил - третия ерген, който влезе по средата на шоуто. Двамата си тръгнаха заедно от романтичното предаване, но връзката им не просъществува дълго. Малко след края те установили, че всъщност няма особена искра помежду им и предпочитат да си останат приятели.

В социалните мрежи Ади публикува снимки, на които се вижда как нежно е прегърната от Радо, към които е написала единствено „Рила е вълшебство“.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 МП4

    7 0 Отговор
    Красива слива ;)

    14:02 02.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 НЕПОЗНАТ

    3 0 Отговор
    ХУБАВА ДВОЙКА. НЕКА СА ЩАСТЛИВИ.

    14:25 02.09.2025

  • 4 Кифлата се е продала най после

    3 0 Отговор
    Свалете продадена та стока от рафта, че ни омръзна

    14:41 02.09.2025