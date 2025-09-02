20 г. по-късно Итън Хоук проговори за развода с Ума Търман: Най-унизителното нещо е

Актьорът Итън Хоук коментира публично развода си с актрисата Ума Търман, определяйки го като „унизителен“, независимо от тона на медийното отразяване по онова време. Изказването му е част от интервю за британското издание на списание GQ, публикувано в понеделник.

"Почти унизително е, дори и когато говорят позитивни неща", коментира Хоук отразяването на развода му от медиите.

Двамата актьори се запознават през 1996 г. по време на снимките на филма Гатака, като според профила в изданието връзката им е описана като „резултат от преследването на кинематографично очарование“. В отговор на въпрос защо актьорите често се влюбват на снимачната площадка, Хоук заявява: „Работата ни предполага определена интимност. Въображаема интимност.“ Той сравнява това усещане с игра на „бутилка“, подчертавайки, че подобна близост е емоционално интензивна, но откъсната от реалността. „Повишава температурата в живота ти“, казва актьорът. „Като да се влюбиш на летен лагер. Няма връзка с ежедневието. В това е и опасността.“

Итън Хоук и Ума Търман сключват брак през 1998 г., повече от година след запознанството си. По време на съвместния си живот стават родители на две деца — актрисата Мая Хоук, родена през 1998 г., и синът Левон, роден през 2002 г. Въпреки това, през 2004 г. започват да се появяват слухове за извънбрачна връзка на Хоук с детегледачката Райън Шоухюз, а през 2005 г. Търман подава документи за развод. Въпреки отричането на обвиненията, малко след раздялата Итън Хоук започва връзка с Шоухюз.

Двамата сключват брак през 2008 г. и имат две дъщери — Клемънтайн, родена през 2008 г., и Индиана, родена през 2011 г.

След развода, Ума Търман отказва да коментира негативно бившия си съпруг пред медиите. През 2006 г. тя заявява в интервю за Parade, цитирано от People, че няма да участва в публична критика срещу бащата на децата ѝ. „Просто трябва да запазя мира. Мисля, че е справедливо да се каже, че не съм казала нито една лоша дума и няма да започна сега. Това е вредно за семейството ми“, коментира актрисата от Криминале.

След края на брака си с Итън Хоук, Ума Търман започва връзка с финансиста Арпад Бюсон. Двамата се сгодяват през 2008 г. и през 2012 г. посрещат дъщеря си Луна. Връзката им, белязана от няколко раздели и събирания, окончателно приключва през 2014 г.

През последните години Търман е свързвана с няколко нови партньори, включително с изпълнителния директор от Bloomberg Джъстин Б. Смит през 2021 г., както и с архитекта Питър Сабет през 2022 г.