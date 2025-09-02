Почина шаманът от „Танцуващият с вълци“ Греъм Грийн

Актьорът Греъм Грийн, номиниран за „Оскар“ за ролята си в класическия филм „Танцуващият с вълци“, е починал на 73-годишна възраст. Смъртта му е настъпила в понеделник в болница в Стратфорд, Онтарио, в присъствието на съпругата му Хилъри Блекмор. Новината беше потвърдена от неговите представители, които го описаха като човек с дълбок морал, етика и характер.

Грийн е роден през 1952 г. в резервата „Шестте нации“ в провинция Онтарио и произхожда от народа Онейда. Преди да започне актьорска кариера, е работил като заварчик, чертожник и стоманодобивен работник. Телевизионният му дебют е през 1979 г. в сериалa „The Great Detective“, а първата му филмова роля е през 1983 г. в „Running Brave“.

Световна популярност добива през 1990 г. с участието си в „Танцуващият с вълци“, където изпълнява ролята на шамана Ритащата птица. За това превъплъщение е номиниран за „Оскар“ за най-добра поддържаща мъжка роля. Лентата, режисирана от Кевин Костнър, се превръща в един от най-награждаваните филми на десетилетието.

Rest in Peace Graham Greene pic.twitter.com/U7NdZTljHd — Kay (@legendaarykay) September 1, 2025

След този пробив, Грийн участва в редица значими холивудски продукции, сред които „Thunderheart“ (1992), „Maverick“ (1994) с Мел Гибсън и Джоди Фостър, „Умирай трудно 3“ (1995) с Брус Уилис, „Зеленият път“ (1999) с Том Ханкс и Майкъл Кларк Дънкан, както и в „Играта на Моли“ (2017) на Арън Соркин. През последните години се включва в сериали като „Northern Exposure“, „Longmire“, „Goliath“, „The Last of Us“, „Reservation Dogs“ и „Tulsa King“.

Греъм Грийн е носител на множество отличия, включително награда „Грами“ за детски аудиопроект, както и Канадската национална награда за постижения в изкуствата Governor General’s Performing Arts Award. Награждаван е също с отличия от Gemini Awards, Canadian Screen Awards и Dora Mavor Moore Awards.

Последният му филм, „Ice Fall“, е в постпродукция и предстои да бъде излъчен посмъртно.