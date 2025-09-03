Новини
Слави разкри ужасяващи истории за заплахи към себе си и екипа си

3 Септември, 2025 08:20 811 10

По думите на Трифонов, през април 2015 г. е имало информация за възможен атентат по време на участие в столицата

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Слави Трифонов разкри кога е бил заплашван и имало ли е опасност за живота му. Заедно с музиканта Евгени Димитров – Маестрото, той разказа за инциденти, свързани с негови концерти в София и Лондон.

По думите на Трифонов, през април 2015 г. е имало информация за възможен атентат по време на участие в столицата, което е предизвикало сериозни мерки за сигурност, пише marica.bg.

Тогавашният вътрешен министър Румяна Бъчварова лично го уведомила за заплаха за взрив. „Каза ми: „Имаме съмнения, че не е шега. Отговорността е ваша“. Аз настоях, че няма да спра концерта, но ще бъдат извършени всички проверки – и от нашия екип, и от полицията“, сподели Трифонов. Той разказа и за друг случай в Лондон, когато британските служби са го предупредили за заплаха с покушение.

„Получих информация от човек, който работеше при мен, че от МИ6 искат среща. Казаха ми, че има опасения, че ще бъда застрелян със снайпер. На летището ме посрещнаха 20–30 души от Скотланд Ярд, които ме охраняваха“, разкри шоуменът.

В разговора Трифонов признава и колко значима част от живота му е екипът, с който е създавал музика и телевизия:

Ку-Ку бенд е смисълът на моя живот. Не ходиш на работа, а така живееш“, каза той в „Подкастът на Евгени Димитров“. По думите му най-трудното е било напрежението от 20 години водене на предаване: „Беше ужасно напрежение да водиш шоу. Не знам дали ми липсва. Не са много хората, които са издържали да правят точно този вид предаване – има няколко в Америка. Това е!“

Шоуменът допълни, че е можел да продължи още две-три години, но решението на bTV да спре предаването е било преломният момент. „За тях не искам да говоря, защото не е почтено… Те решиха да сложат ръка на свободата“, коментира той.


  • 1 провинциалист

    8 0 Отговор
    Като осъзна, че няма да му се получи с MeToo, Слави съчини истории с атентати.

    08:23 03.09.2025

  • 2 Каквото

    8 1 Отговор
    и да каже тоя страхопъзльо и двуличен селяндур е без каквато и да било стойност и без значение ! Заритал някой за мизерния му животец ! С един бюлюк охрана ! Жалък !

    08:24 03.09.2025

  • 3 Абе

    11 1 Отговор
    Кой те знае тебе извън Калотина бе плешив

    08:25 03.09.2025

  • 4 Тото

    8 0 Отговор
    Лъжлив и плешив вълчидолски селянин!!!!!!

    08:25 03.09.2025

  • 5 си дзън

    8 0 Отговор
    Малий, разплаках се от умиление за главния опрстатичител на българите.

    08:25 03.09.2025

  • 6 хаха

    7 0 Отговор
    Мазен си, до преди няколко месеца твои продукции се вяртяха по бтв, онова с Керана и още едно. Смешник

    08:27 03.09.2025

  • 7 5552

    5 0 Отговор
    Какво ни интересуват тия глупости?! На интересен ли се прави?

    08:28 03.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ивелин Михайлов

    6 0 Отговор
    патерица на пеевски

    08:29 03.09.2025

  • 10 Историк

    1 0 Отговор
    Тази плоча със заплахите е много издържана. Сценаристите му да измислят нещо ново,ако могат.

    08:34 03.09.2025