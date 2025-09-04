Роси от "Ергенът" почива на Миконос с мистериозен мъж (СНИМКИ)

Хубавицата от риалити шоуто на bTV „Ергенът“ – Роси Костова привлече погледите с последните си удивителни кадри в социалните мрежи. Красавицата, която живее в Лос Анджелис, избра вълшебния гръцки остров Миконос за лятната си почивка, където ѝ демонстрира сексапил.

Интересното е, че Роси е забелязана в компанията на мистериозен мъж, с когото не криеха близостта си – шампанско на яхта, романтични вечери в топ ресторанти и бурни нощи по клубовете.

Последователите на риалити героинята се чудят в социалните мрежи и обсъждат: дали това е новата любов на сексапилната ергенка или просто горещ летен романс?

Каквато и да е любовната ѝ ситуация, едно е сигурно - Роси успява да привлече мъжкото внимание, където и да се появи, независимо, че не ѝ провървя в "Ергенът". За сметка на това пък тя се превърна в една от любимките на зрителите.