Новини
Любопитно »
Роси от "Ергенът" почива на Миконос с мистериозен мъж (СНИМКИ)

Роси от "Ергенът" почива на Миконос с мистериозен мъж (СНИМКИ)

4 Септември, 2025 14:31 537 4

  • роси костова-
  • ергенът-
  • миконос-
  • мистериозен мъж-
  • връзка-
  • риалити

Риалити героинята показа красиви и горещи снимки от острова

Роси от "Ергенът" почива на Миконос с мистериозен мъж (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хубавицата от риалити шоуто на bTV „Ергенът“ – Роси Костова привлече погледите с последните си удивителни кадри в социалните мрежи. Красавицата, която живее в Лос Анджелис, избра вълшебния гръцки остров Миконос за лятната си почивка, където ѝ демонстрира сексапил.

Интересното е, че Роси е забелязана в компанията на мистериозен мъж, с когото не криеха близостта си – шампанско на яхта, романтични вечери в топ ресторанти и бурни нощи по клубовете.

Публикация, споделена от Rossy K. (@rossy.kstv)

Последователите на риалити героинята се чудят в социалните мрежи и обсъждат: дали това е новата любов на сексапилната ергенка или просто горещ летен романс?

Каквато и да е любовната ѝ ситуация, едно е сигурно - Роси успява да привлече мъжкото внимание, където и да се появи, независимо, че не ѝ провървя в "Ергенът". За сметка на това пък тя се превърна в една от любимките на зрителите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мхъм

    3 0 Отговор
    Форд ескорт!

    14:33 04.09.2025

  • 2 Трол

    2 0 Отговор
    Спазването на пълна конфиденциалност е гаранция за качество и професионализъм при търговските сделки.

    14:38 04.09.2025

  • 3 Старец

    0 0 Отговор
    Ама него го няма ,стар ли е или е много грозен ? Лошото е ,че такива момичета после няма кой да ги оплоди, а България има отрицателен демографски прираст. Да вземем например Калина Паскалева Бойко я използваше да плюе президента , бъркаха си по дупките и накрая вместо да я оплоди ч остави стара мома и я скри някъде ,за да не приказва по негов адрес.

    14:42 04.09.2025

  • 4 1488

    1 0 Отговор
    починала жената
    бог да я прости
    амин

    14:42 04.09.2025