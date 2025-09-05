Новини
Любопитно »
В Нотингам откраднаха мотора на индиец, правещ околосветско пътешествие

В Нотингам откраднаха мотора на индиец, правещ околосветско пътешествие

5 Септември, 2025 07:03, обновена 5 Септември, 2025 07:17 800 9

  • нотингам-
  • великобритания-
  • мотор-
  • индиец-
  • пътешественик

Йогеш Алекари е съсипан от неочакваната случка, мечтата му да обиколи света се е сринала

В Нотингам откраднаха мотора на индиец, правещ околосветско пътешествие - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пътешественик на колела от Индия, който участва в околосветско предизвикателство от 24 140 км (15 000 мили), остана без мотоциклет, докато пътувал през Обединеното кралство, предаде BBC.

Йогеш Алекари минал през над 17 държави в Азия и Европа от старта на пътуването си в Мумбай на 1 май.

33-годишният мъж заяви, че мотоциклетът му KTM 390 Adventure е бил откраднат - заедно с повечето му вещи - докато е бил паркиран в Wollaton Park в Нотингам около 11:00 ч. в четвъртък.

В социалните медии пред хиляди последователи той каза, че кражбата е била „болезнена“ и го е оставила с „разбито сърце“.

Преди кражбата той преминал през Иран, Непал, Китай, Казахстан и Узбекистан, дошъл в Европа, посещавайки множество държави, включително Германия, Белгия, Холандия и Франция.

Мъжът планирал да продължи пътуването си с надеждата да премине през Африка, но кражбата блокирала намеренията му.

„Бях в Нотингам за мотористко събитие и щях да се отправя към Оксфорд“, каза Алекари. „Спрях и паркирах мотора си в парк Уолатън. Заключих го. Това беше оживен район с играещи деца, така че си помислих, че е безопасно място. Пресякох улицата и отидох да закуся, но след час се върнах и всичко беше изчезнало.“

Видеозапис, заснет от посетител в парка, показва как мотоциклетът на Алекари се отдалечава, обграден от два скутера.

Пътешественикът, който има над 180 000 последователи в Instagram и почти 16 000 във Facebook, заяви, че стойността на откраднатите вещи е над 15 000 паунда.

Той каза, че в кутиите за съхранение на мотора му е имало лаптопа MacBook, резервен мобилен телефон, два фотоапарата, пари в брой и други предмети, сред които паспорта и дрехите му.

Алекари каза, че е купил мотора през април, преди да тръгне на път, и оттогава е похарчил 20 000 паунда.
„Бях напълно шокиран“, добави той. „Просто се сринах и се разплаках, когато осъзнах какво се е случило.

„Откраднаха ми мотоциклета, но това не беше просто мотоциклет - това беше моят дом, моята мечта, всичко за мен като пътешественик.

„Как може да се случи това? Изведнъж загубих всичко.“

Алекари каза, че се е обадил в полицията малко след като мотоциклетът му е бил откраднат, но добави, че никой не е могъл да посети парка, който се управлява от Общинския съвет на Нотингам.

„Казаха ми, че ще ми се обадят и чаках в парка, но така и не го направиха.“

„Мечтата ми е да обиколя света с мотоциклет. Похарчих много пари, за да стигна дотук и не искам да спирам сега.

„Пътувах от Индия дотук и минах през места като Иран и Турция, за които хората казваха, че не са безопасни - но там се чувствах в безопасност.

„Хората ме предупреждаваха за Обединеното кралство, но си мислех, че съм далеч от Лондон и че в Нотингам ще е добре.

„Никога не съм преживявал подобен инцидент никъде другаде.“

Полицията в Нотингамшир заяви, че екипи са провеждали „местни разследвания“, но досега не са успели да открият мотора.

Сержант Даниел Шийзби насърчи всеки, който има информация, да се свърже с полицията.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пурко

    8 0 Отговор
    Над 50% е вероятността моторът да е откраднат от някой негов сънародник от Индия или друг брадат "британец" от Пакистан или Африка... Както знаем във Великобритания британци вече почти няма, за сметка на мигранти от целия свят

    Коментиран от #9

    07:24 05.09.2025

  • 2 НАЙ ВЕРОЯТНО

    2 1 Отговор
    Го е продал на братовчеда в Лондон.

    07:30 05.09.2025

  • 3 Механик

    8 0 Отговор
    "Преди кражбата той преминал през Иран, Непал, Китай, Казахстан и Узбекистан, дошъл в Европа"
    Извод:
    "Влезете ли в клуба на богатите, пазете си вещите!"

    07:31 05.09.2025

  • 4 Постановка

    3 0 Отговор
    Уж са го откраднали че да остане в Англия. Това е била целта на пътуването.

    07:31 05.09.2025

  • 5 Буха ха

    2 0 Отговор
    Крадецът 100% е пакистанец

    07:37 05.09.2025

  • 6 Леля Гошо

    2 1 Отговор
    Няма да се учудя ако един ден преди кражбата го е застраховал за огромна сума

    07:38 05.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Това си е практика в Англия

    0 0 Отговор
    Те си обичат кражби на мотори и колела. Най-често деца под 18 ги крадат и след 4-5 дни ги захвърлят.

    07:43 05.09.2025

  • 9 Хорейшо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пурко":

    От вашите е... от вашите.

    07:56 05.09.2025