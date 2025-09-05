В Нотингам откраднаха мотора на индиец, правещ околосветско пътешествие

Пътешественик на колела от Индия, който участва в околосветско предизвикателство от 24 140 км (15 000 мили), остана без мотоциклет, докато пътувал през Обединеното кралство, предаде BBC.

Йогеш Алекари минал през над 17 държави в Азия и Европа от старта на пътуването си в Мумбай на 1 май.

33-годишният мъж заяви, че мотоциклетът му KTM 390 Adventure е бил откраднат - заедно с повечето му вещи - докато е бил паркиран в Wollaton Park в Нотингам около 11:00 ч. в четвъртък.

В социалните медии пред хиляди последователи той каза, че кражбата е била „болезнена“ и го е оставила с „разбито сърце“.

Преди кражбата той преминал през Иран, Непал, Китай, Казахстан и Узбекистан, дошъл в Европа, посещавайки множество държави, включително Германия, Белгия, Холандия и Франция.

Мъжът планирал да продължи пътуването си с надеждата да премине през Африка, но кражбата блокирала намеренията му.

„Бях в Нотингам за мотористко събитие и щях да се отправя към Оксфорд“, каза Алекари. „Спрях и паркирах мотора си в парк Уолатън. Заключих го. Това беше оживен район с играещи деца, така че си помислих, че е безопасно място. Пресякох улицата и отидох да закуся, но след час се върнах и всичко беше изчезнало.“

Видеозапис, заснет от посетител в парка, показва как мотоциклетът на Алекари се отдалечава, обграден от два скутера.

Пътешественикът, който има над 180 000 последователи в Instagram и почти 16 000 във Facebook, заяви, че стойността на откраднатите вещи е над 15 000 паунда.

Той каза, че в кутиите за съхранение на мотора му е имало лаптопа MacBook, резервен мобилен телефон, два фотоапарата, пари в брой и други предмети, сред които паспорта и дрехите му.

Алекари каза, че е купил мотора през април, преди да тръгне на път, и оттогава е похарчил 20 000 паунда.

„Бях напълно шокиран“, добави той. „Просто се сринах и се разплаках, когато осъзнах какво се е случило.

„Откраднаха ми мотоциклета, но това не беше просто мотоциклет - това беше моят дом, моята мечта, всичко за мен като пътешественик.

„Как може да се случи това? Изведнъж загубих всичко.“

Алекари каза, че се е обадил в полицията малко след като мотоциклетът му е бил откраднат, но добави, че никой не е могъл да посети парка, който се управлява от Общинския съвет на Нотингам.

„Казаха ми, че ще ми се обадят и чаках в парка, но така и не го направиха.“

„Мечтата ми е да обиколя света с мотоциклет. Похарчих много пари, за да стигна дотук и не искам да спирам сега.

„Пътувах от Индия дотук и минах през места като Иран и Турция, за които хората казваха, че не са безопасни - но там се чувствах в безопасност.

„Хората ме предупреждаваха за Обединеното кралство, но си мислех, че съм далеч от Лондон и че в Нотингам ще е добре.

„Никога не съм преживявал подобен инцидент никъде другаде.“

Полицията в Нотингамшир заяви, че екипи са провеждали „местни разследвания“, но досега не са успели да открият мотора.

Сержант Даниел Шийзби насърчи всеки, който има информация, да се свърже с полицията.