Кейт Мидълтън показа за пръв път изрусената си коса (СНИМКИ)

Кейт Мидълтън се появи публично за първи път след лятната си пауза с нова прическа в по-светъл тон, която привлича вниманието на медии и експерти в модата. Заедно с принц Уилям принцесата на Уелс посети Лондонския Природонаучен музей, където двамата участваха в откриването на обновените градини.

Появата на принцесата беше отбелязана като най-значимата промяна във визията ѝ от години насам. Новата коса с руси акценти и златисти отблясъци вече предизвика коментари сред стилисти, според които промяната може да зададе нов тренд. Визията ѝ обаче породи редица спекулации онлайн, че Кейт носи перука - резултат от лечението ѝ от рак през изминалата година.

По време на визитата Кейт беше облечена в тъмен блейзър, бяла риза и панталон в зелени тонове. Сред акцентите във визията ѝ бе и семпло герданче с инициалите на трите ѝ деца — Джордж, Шарлот и Луис.

Събитието бе посветено на проекта „Градска природа“, който превръща пространството около музея в „жива лаборатория“ и образователна зона на открито. Градините вече са посетени от над пет милиона души и се разглеждат като модел за връзката между градската среда и природата.

Принцесата и принцът се срещнаха с деца и младежи, участващи в образователните програми на музея. Те се включиха в занимания, сред които пъзели с животни и наблюдение на дребни водни създания. По време на кратък дъжд Кейт прикри децата под чадъра си, а принц Уилям демонстрира близост и подкрепа със своята съпруга.

Принцесата следи развитието на инициативата от самото ѝ начало като патрон на музея. В последните си изявления тя подчертава ролята на природата като източник на баланс и сила в личен план. Новата ѝ поява бележи завръщането ѝ към по-активна публична дейност, включително в области, свързани с екологията и обществените каузи, които заема централно място в работата на двойката.