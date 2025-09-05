Новини
Венета Райкова към Благо Джизъса: Имаш черна магия от бивша

5 Септември, 2025

Бившият футболист говори за пръв път в ефира за новата си любов

Мария Атанасова

Бившият футболист Благой Георгиев за пръв път се обясни публично в любов на новото си гадже Мария-Луиза в студиото на „Преди обед“. Джизъса сподели, че именно тя му е показала какво е да обичаш истински и че се надява тя да бъде последната жена в живота му.

„Искам да остареем заедно“, категоричен бе победителят в "Сървайвър".

Сега Благо споделя, че си дава сметка, че "Щастието обича тишината", заради което предпочита да не афишира връзката си публично така, както беше с предходните.

Инфлуенсърката трябваше да се появи в предаването заедно с него, но не може да се включи в ефир заради здравословни проблеми. По думите на Благой, тя се е чувствала неразположена, а според близки до двойката не е изключено да е бременна, тъй като самата Мария-Луиза призна преди време, че мечтае да има дете от него.

Венета Райкова пък хвърли истинска бомба, като заяви, че Георгиев е станал жертва на черна магия от една от своите известни бивши, а те не са една или две. По мнението на новата водеща на сутрешното предаване, предмет с отрицателна енергия е попаднал в дома на родителите му и именно той е повлиял негативно на живота на Джизъса. Въпреки че първоначално не вярвал в подобни практики, Благой признава, че се е убедил лично, че нещо зловещо се е случвало. В студиото стана ясно, че именно Венета Райкова е човекът, който е попаднал на Георгиев да се отърве от прокълнатите предмети и отново да си върне успеха в живота, благодарение на вярата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    9 1 Отговор
    Оомммммм.......
    Джай мана май
    Оомммммм........
    Шира джай мана май
    Оомммммм......
    Тия са идиоти и двамата...

    14:36 05.09.2025

  • 2 Божигол

    10 0 Отговор
    Новата е като старата само,че нова.Клише.

    14:39 05.09.2025

  • 3 Роза

    9 1 Отговор
    Който вярва в магии и магьосници,нека да си вярва!Толкова измамници забогатяха от наивността на хората!

    14:44 05.09.2025

  • 4 Тома

    14 0 Отговор
    Оригинал джипси са на снимката.

    14:57 05.09.2025

  • 6 Карлос Друсар

    9 0 Отговор
    Тази още си мисли, че води кифленско предаване в 10 вечерта в неделя, бxти пyyмията

    15:03 05.09.2025