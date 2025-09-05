Новини
Любопитно »
Преслава изкачи връх Мусала (СНИМКИ)

Преслава изкачи връх Мусала (СНИМКИ)

5 Септември, 2025 14:57 853 13

  • преслава-
  • връх мусала-
  • рила-
  • поп фолк-
  • певица-
  • изкачване

Певицата покорява най-високия връх у нас за втори път

Преслава изкачи връх Мусала (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поп фолк звездата Преслава се похвали със завидно постижение, и то от атлетичен характер. Певицата изкачи връх Мусала и то за втори път.

Неотлъчно до нея по пътя към върха бе любимият ѝ Павел. Голямата звезда на родната поп фолк сцена признава, че второто изкачване е било по-удовлетворяващо и осъзнато от първото.

„Второ изкачване на връх Мусала. Понякога пътеката е същата, но усещането е напълно ново. Вторият път беше по-тих, по-осъзнат и още по-красив. Вятърът горе те пречиства, а гледката ти напомня колко е малък човекът и колко голяма е природата. Щастлива съм, че отново стъпих на най-високата точка на Балканите и си подарих този момент!“, написа Преслава към кадрите от изкачването на Мусала в профила си в социалните мрежи. Уникалните гледки от Рила веднага събраха хиляди харесвания и коментари с похвали.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    14 0 Отговор
    Предлагам президента на републиката да и връчи орден стара планина 1ва степен за особенни заслуги

    15:00 05.09.2025

  • 2 Читател

    2 0 Отговор
    Браво !

    15:00 05.09.2025

  • 3 12343211

    5 0 Отговор
    Браво!
    Без лифта е дваж по-трудно.

    Коментиран от #10

    15:01 05.09.2025

  • 4 Едеее

    7 0 Отговор
    Боже това момиче не прилича не себе си! Направо друг човек, не че не е хубава но просто не еТя!

    15:02 05.09.2025

  • 5 КЪВ Е ТОЯ ЧЕРВЕЙ ДУ НЕЯ

    7 1 Отговор
    ДА МУ СЪБЕРЕМ СТИНКИ ДА СИ КУПИ ПЕРЧЕМ...

    Коментиран от #6

    15:02 05.09.2025

  • 6 таксиджия 🚖

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "КЪВ Е ТОЯ ЧЕРВЕЙ ДУ НЕЯ":

    По-голяма тъпотия не можа ли да измислиш!? Със сигурност няма да му го кажеш в лицето!

    Коментиран от #9

    15:07 05.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Директора

    2 0 Отговор
    През кора ми е

    15:11 05.09.2025

  • 9 СЛАГАЙ ЦЕНИТЕ В ЕУРО

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "таксиджия 🚖":

    ВЪРТИ ГЕВРЕКА ИЛИ ЗАСПИВАЙ ЧИ ТА ЧАКА ТЕЖКО БЪДЕЩЕ...

    15:25 05.09.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "12343211":

    Тази има снимка на терасата на хижа Ястребец. До Маркуджиците с лифта и после пеш. Все пак как ли е занесла този огромен парапет до върха... Странно... Сигур някой е бутал парапета из камънака...

    15:26 05.09.2025

  • 11 Пич

    2 0 Отговор
    Ами да е жива и здрава , но не е тя жената която ме интересува !

    15:31 05.09.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор
    Може да изкачи и Елбрус. Най-високият връх в Европа /5642м/. И до там иман лифт. Качвал съм го няколко пъти. Веднъж дори много пиян.

    15:33 05.09.2025

  • 13 Файърфлай

    1 0 Отговор
    Подобни певачки са изкачили много върхове.Кожени.

    15:41 05.09.2025