Преслава изкачи връх Мусала (СНИМКИ)

Поп фолк звездата Преслава се похвали със завидно постижение, и то от атлетичен характер. Певицата изкачи връх Мусала и то за втори път.

Неотлъчно до нея по пътя към върха бе любимият ѝ Павел. Голямата звезда на родната поп фолк сцена признава, че второто изкачване е било по-удовлетворяващо и осъзнато от първото.

„Второ изкачване на връх Мусала. Понякога пътеката е същата, но усещането е напълно ново. Вторият път беше по-тих, по-осъзнат и още по-красив. Вятърът горе те пречиства, а гледката ти напомня колко е малък човекът и колко голяма е природата. Щастлива съм, че отново стъпих на най-високата точка на Балканите и си подарих този момент!“, написа Преслава към кадрите от изкачването на Мусала в профила си в социалните мрежи. Уникалните гледки от Рила веднага събраха хиляди харесвания и коментари с похвали.