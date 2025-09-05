Преслава изкачи връх Мусала (СНИМКИ)

Поп фолк звездата Преслава се похвали със завидно постижение, и то от атлетичен характер. Певицата изкачи връх Мусала и то за втори път.
Неотлъчно до нея по пътя към върха бе любимият ѝ Павел. Голямата звезда на родната поп фолк сцена признава, че второто изкачване е било по-удовлетворяващо и осъзнато от първото.
„Второ изкачване на връх Мусала. Понякога пътеката е същата, но усещането е напълно ново. Вторият път беше по-тих, по-осъзнат и още по-красив. Вятърът горе те пречиства, а гледката ти напомня колко е малък човекът и колко голяма е природата. Щастлива съм, че отново стъпих на най-високата точка на Балканите и си подарих този момент!“, написа Преслава към кадрите от изкачването на Мусала в профила си в социалните мрежи. Уникалните гледки от Рила веднага събраха хиляди харесвания и коментари с похвали.
15:00 05.09.2025
15:00 05.09.2025
Без лифта е дваж по-трудно.
15:01 05.09.2025
15:02 05.09.2025
15:02 05.09.2025
До коментар #5 от "КЪВ Е ТОЯ ЧЕРВЕЙ ДУ НЕЯ":По-голяма тъпотия не можа ли да измислиш!? Със сигурност няма да му го кажеш в лицето!
15:07 05.09.2025
15:11 05.09.2025
До коментар #6 от "таксиджия 🚖":ВЪРТИ ГЕВРЕКА ИЛИ ЗАСПИВАЙ ЧИ ТА ЧАКА ТЕЖКО БЪДЕЩЕ...
15:25 05.09.2025
До коментар #3 от "12343211":Тази има снимка на терасата на хижа Ястребец. До Маркуджиците с лифта и после пеш. Все пак как ли е занесла този огромен парапет до върха... Странно... Сигур някой е бутал парапета из камънака...
15:26 05.09.2025
15:31 05.09.2025
15:33 05.09.2025
15:41 05.09.2025