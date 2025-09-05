Жаси от "Сделка или не" навърши 40 г. в блестяща форма (СНИМКИ)

Спомняте ли си бившата асистентка на нотариуса от „Сделка или не“ – Жаси?

Жасмин Маджид отбеляза своя 40-и рожден ден с изискана вечеря и много блясък. На празника присъстваха редица популярни имена, сред които моделката Диляна Попова и певицата Тита. Красавицата не се съобрази с широко разпространеното суеверие, че 40-ият рожден ден не се празнува, но организира пищно звездно тържество, пише Марица.

Сред поздравилите Жасмин бяха и певицата Емилия, която ѝ пожела много щастие, както и Цвети – съпругата на Криско, която я нарече „винаги невероятно красива“.

Жасмина Маджид е родена на 3 септември 1985 г. в Бургас. Завършила е „Финанси“ и има магистратура по „Финансов контрол и одитинг“, както и докторантура по „Счетоводство и анализ“. Първите ѝ изяви в телевизията са още през 1999 г., когато започва като модел и „момиче на късмета“ в шоуто „Риск печели, риск губи“. По-късно става асистентка в „Сделка или не“, а след това и водеща на „Колелото на късмета“.

Днес Жасмин е щастлива съпруга и майка. Тя и съпругът ѝ – сириецът Ариф Маджид, са заедно от близо 10 години. Красавицата е горда майка на четири деца – три момичета и едно момче.