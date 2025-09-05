Миранда Кер разкри подробности за раздялата на бившия ѝ Орландо Блум и Кейти Пери

Супермоделът Миранда Кер разкри нови подробности за раздялата на бившия си съпруг Орландо Блум и певицата Кейти Пери. Според 42-годишната красавица актьорът и поп звездата са се разделили приятелски, запазвайки добри отношения в името на децата.

В интервю за австралийското радио шоу The Kyle and Jackie O Show Кер потвърди, че Блум винаги се стреми да поддържа уважение и достойнство при подобни ситуации. „Особено когато има деца, това трябва да е единственият начин. Нуждите на детето винаги са на първо място и всичко трябва да бъде хармонично,“ каза тя.

48-годишният Орландо Блум има 14-годишен син Флин от брака си с Кер и 5-годишна дъщеря Дейзи от връзката си с Пери. „Тези хора ще останат част от живота ти завинаги, защото имате дете заедно. Нужно е да бъдете в мир,“ добави моделът.

Миранда Кер разкри, че наскоро е празнувала рождения ден на Дейзи заедно с Блум и Пери. „Кейти изпрати снимка, на която Орландо е с двете си бивши съпруги от двете страни. Всички се усмихвахме. Ние сме едно голямо семейство,“ разказа тя. Кер подчерта, че „обича и двамата“ и определи певицата като „невероятна“.

Новината за раздялата на Блум и Пери стана публична през юни. Източници, цитирани от Us Weekly, тогава съобщиха, че отношенията между двамата са били напрегнати от месеци, което е довело до решението. Малко по-късно двойката излезе с официално съвместно изявление, в което потвърди, че се съсредоточава върху съвместното отглеждане на дъщеря си „с любов, стабилност и взаимно уважение“.

Орландо Блум и Кейти Пери се запознаха през 2016 г. на афтърпарти след наградите „Златен глобус“. През 2019 г. актьорът предложи брак на певицата на Свети Валентин, но до сватба така и не се стигна.

Миранда Кер, от своя страна, се омъжи за съоснователя и главен изпълнителен директор на Snapchat Евън Шпигел през 2017 г. Двамата имат три сина – Харт, на 7 години, Майлс, на 5, и Пиер, роден през 2023 г.