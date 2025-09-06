Новини
Михаела Маринова иска да пробие и в чалгата

Михаела Маринова иска да пробие и в чалгата

6 Септември, 2025 11:34

  • михаела маринова-
  • чалга-
  • певица-
  • поп фолк-
  • дует

Поп певицата иска да запише дует с чалга изпълнител

Михаела Маринова иска да пробие и в чалгата - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Михаела Маринова изненада феновете си със смелото желание да влезе в чалгата. Певицата обяви, че си търси изпълнител от този жанр, с когото да направи дует, пише България днес.

"Има много яки попфолк изпълнители, които бачкат много професионално и структурирано. Искам да се колаборирам с някой от чалгата", не крие намеренията си Мишето.

Поп певицата разкри още, че когато се съберат с приятели, слушат именно попфолк музика и избухват много на балканските ритми. "Не мисля, че това ме прави по-тъпа", допълва изпълнителката на "100 мечти".

Последно време се забелязва, че Михаела прави и рязък завой във визията си. Наскоро тя публикува серия от провокативни снимки, които предизвикаха истински фурор сред последователите ѝ. На кадрите Михаела позира само по черно кожено яке и ултракъса поличка, като е прикрила гърдите си единствено с лепенки, подобно на легендата в чалгата - Камелия, която направи подобно нещо в ранните години от кариерата си.

През годините доста поп и рап артисти също направиха завой към чалгата - някои временно, други изцяло. Това е често срещано явление, защото пазарът на поп фолка е по-голям и доходоносен от поп или рап музиката. Такива примери са Румънеца и Енчев, които през 2011 година пуснаха парче с Емануела, Гери-Никол, която започна като поп изпълнителка, но изкара и много чалга парчета, Диона, чиято кариера стартира от рапа, но тотално се преориентира към попфолка, група "Скандау", които имат две песни с Алисия, и хита на Азис с Ванко 1, Криско има дуети с Галена и още доста случаи.

Това означава, че Михаела Маринова далеч няма да е първата смесила двата стила. Красавицата поне е категорична в едно. Би си позволила да експериментира с дрехи и стил на музика, но не би се подложила на пластични операции, които са се наложили масово в чалга средите.

"Границата с пластичните операции е премината. Това обезличава красивите жени. Природата те е създала по един начин, не виждам защо човек трябва да се обезличава. Бих си направила козметична процедура, която да поддържа лицето ми младо и да изглеждам добре. Всички прекалени форми, уголемявания и т.н. мисля, че ще ме състарят и не бих се подложила на това", категорична е Мишето.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
  • 1 Новичок

    16 0 Отговор
    Там е лесно,да се съблича и е готова с "Пробива"

    Коментиран от #2

    11:36 06.09.2025

  • 2 ООрана държава

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Новичок":

    Трябва да ъпгрейднеш сисите преди това, с тези няма да има пробив

    Коментиран от #4

    11:38 06.09.2025

  • 3 Първо

    12 1 Отговор
    Продуцентите да пробият и после останалите по веригата и е 🌟

    11:44 06.09.2025

  • 4 ООрало

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "ООрана държава":

    и джуките

    11:45 06.09.2025

  • 5 Баща ми за такива казваше

    10 0 Отговор
    Хубава, ама крантеста...

    11:45 06.09.2025

  • 6 Шорти

    17 0 Отговор
    По начина ти на говорене и мислене си личи, че си тъпа

    11:49 06.09.2025

  • 7 Скрипя

    11 1 Отговор
    Има портокалова кожа. Няма изразени мускули. Малки висящи боски. Голям нос. Остри черти. На някои гримът не им отива, тя е една от тях.

    11:51 06.09.2025

  • 8 Порно

    13 0 Отговор
    Да слага джуки като другите ку.....ни

    11:52 06.09.2025

  • 9 Принцеса Даяна

    7 1 Отговор
    По-добре да пробва в Онли фенс - повече шанс има... само да понапълни малко пазвата

    11:53 06.09.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    12 0 Отговор
    Няма шанс. Плоска е като дъска. За турбо фолка трябва як силикон и надути джуки. И да свири на кавал.

    Коментиран от #15

    11:53 06.09.2025

  • 11 не става за нищо

    10 0 Отговор
    Тая некадърница се чуди как да привлече внимание. Не става!

    Коментиран от #13

    11:59 06.09.2025

  • 12 кака кифла иска да пробие и в чалгата

    8 0 Отговор
    с котето напред

    12:01 06.09.2025

  • 13 не става за нищо ли

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "не става за нищо":

    амче да ни се обади
    да я преслушаме на какво ниво е
    все за нещо ще стане таз женица

    12:04 06.09.2025

  • 14 Що тя къде другаде е пробила

    6 0 Отговор
    Че не се сещам

    12:07 06.09.2025

  • 15 ЕЛЛИН

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    💯% изчерпателен коментар ! Наскоро гледах в нета филма “ Чалга” чийто сюжет представя действителността - отврат и пълна деградация . Изгледах го само заради факта ,че е първият пълнометражен филм заснет със смартфон .

    12:13 06.09.2025

  • 16 Тервел

    1 0 Отговор
    Тази изброи всичко за да пробие , само не спомена нищо за глас и гласови данни.

    12:20 06.09.2025

  • 17 Цецко

    2 0 Отговор
    Една от еднодневките на Саня.

    12:21 06.09.2025

  • 18 ха ха

    2 0 Отговор
    ....Поп певицата разкри още, че когато се съберат с приятели, слушат именно попфолк музика и избухват много на балканските ритми. "Не мисля, че това ме прави по-тъпа"....Точно такава си като не правиш разлика между балкански ритми и чалга.Попфолк у нас няма,има чалга която си е точно цигански ритми с които сърбите заляха и омаскариха целия Балгански полуостров.

    12:27 06.09.2025

  • 19 Менте Мише

    1 0 Отговор
    Лесно е - Чичка-спонсор, джуки, мици, дуп€ и готово…

    12:28 06.09.2025

  • 20 Ивелин Михайлов

    0 0 Отговор
    е не това вече е краят...

    12:30 06.09.2025

  • 21 Исторически парк

    0 0 Отговор
    горките момичета.. няма пари в нормалната музика и се принуждават да стават разголени певачки, че да хванат некой лев.. тита беше същата..

    12:32 06.09.2025