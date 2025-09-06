Михаела Маринова иска да пробие и в чалгата

Михаела Маринова изненада феновете си със смелото желание да влезе в чалгата. Певицата обяви, че си търси изпълнител от този жанр, с когото да направи дует, пише България днес.

"Има много яки попфолк изпълнители, които бачкат много професионално и структурирано. Искам да се колаборирам с някой от чалгата", не крие намеренията си Мишето.

Поп певицата разкри още, че когато се съберат с приятели, слушат именно попфолк музика и избухват много на балканските ритми. "Не мисля, че това ме прави по-тъпа", допълва изпълнителката на "100 мечти".

Последно време се забелязва, че Михаела прави и рязък завой във визията си. Наскоро тя публикува серия от провокативни снимки, които предизвикаха истински фурор сред последователите ѝ. На кадрите Михаела позира само по черно кожено яке и ултракъса поличка, като е прикрила гърдите си единствено с лепенки, подобно на легендата в чалгата - Камелия, която направи подобно нещо в ранните години от кариерата си.

През годините доста поп и рап артисти също направиха завой към чалгата - някои временно, други изцяло. Това е често срещано явление, защото пазарът на поп фолка е по-голям и доходоносен от поп или рап музиката. Такива примери са Румънеца и Енчев, които през 2011 година пуснаха парче с Емануела, Гери-Никол, която започна като поп изпълнителка, но изкара и много чалга парчета, Диона, чиято кариера стартира от рапа, но тотално се преориентира към попфолка, група "Скандау", които имат две песни с Алисия, и хита на Азис с Ванко 1, Криско има дуети с Галена и още доста случаи.

Това означава, че Михаела Маринова далеч няма да е първата смесила двата стила. Красавицата поне е категорична в едно. Би си позволила да експериментира с дрехи и стил на музика, но не би се подложила на пластични операции, които са се наложили масово в чалга средите.

"Границата с пластичните операции е премината. Това обезличава красивите жени. Природата те е създала по един начин, не виждам защо човек трябва да се обезличава. Бих си направила козметична процедура, която да поддържа лицето ми младо и да изглеждам добре. Всички прекалени форми, уголемявания и т.н. мисля, че ще ме състарят и не бих се подложила на това", категорична е Мишето.