Натали Трифонова ще става майка на рождения си ден?

6 Септември, 2025 13:52 842 7

  • натали трифонова-
  • синоптичка-
  • раждане-
  • майка-
  • бебе-
  • бременна

Смята се, че терминът на блондинката е на 1 октомври

Натали Трифонова ще става майка на рождения си ден? - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Натали Трифонова вече е готова да посрещне първото си дете. Сексапилната синоптичка очаква рожбата си през следващия месец, като се очаква да се появи на бял свят точно около рождения ѝ ден – 1 октомври.

Всичко за бебето вече е подготвено, като Натали е осигурила дрешки, завивки, играчки и всички необходими аксесоари за първите месеци на малкото момченце, което тя и Мартин Чой са заченали с много любов. Двойката е изключително развълнувана и нетърпелива да посрещне наследника си, а приятели и близки непрекъснато изразяват радостта си с подаръци и съвети за родителството, пише Марица.

Натали споделя, че се чувства прекрасно и уверена, въпреки предстоящото раждане, и е изключително благодарна за подкрепата на Мартин и близките си. Бременността ѝ протича спокойно, а синоптичката вече мечтае за първите усмивки и гушкания с малкото си момченце. Всички около нея са сигурни, че тя ще бъде изключителна майка.


  • 1 Ко каза?

    5 1 Отговор
    Коя е тази?

    Коментиран от #3, #6

    13:56 06.09.2025

  • 2 Стенли

    7 0 Отговор
    Много важно сякаш само тя ще ражда

    13:57 06.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 здравка клинчева

    2 0 Отговор
    ОХХХХ ,БА-ЦЕ,БАЦ-ЕЕЕЕ ,СЕГА НА ТАЗИ ,АПАРТАМЕНТИ ,БУТИЦИ ,...СПРИ СЕ БЕ МУР-УК ,ВЗЕ В ХАРЧОВЕ ВЛИЗАШ НА КОГА ШЕ ГУ ТУРИТЕ БЕБЕТО

    13:58 06.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 мьрсуль

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ко каза?":

    неквакурва

    14:02 06.09.2025

  • 7 Тая

    0 0 Отговор
    е много нагла

    14:25 06.09.2025