Натали Трифонова ще става майка на рождения си ден?

Натали Трифонова вече е готова да посрещне първото си дете. Сексапилната синоптичка очаква рожбата си през следващия месец, като се очаква да се появи на бял свят точно около рождения ѝ ден – 1 октомври.

Всичко за бебето вече е подготвено, като Натали е осигурила дрешки, завивки, играчки и всички необходими аксесоари за първите месеци на малкото момченце, което тя и Мартин Чой са заченали с много любов. Двойката е изключително развълнувана и нетърпелива да посрещне наследника си, а приятели и близки непрекъснато изразяват радостта си с подаръци и съвети за родителството, пише Марица.

Натали споделя, че се чувства прекрасно и уверена, въпреки предстоящото раждане, и е изключително благодарна за подкрепата на Мартин и близките си. Бременността ѝ протича спокойно, а синоптичката вече мечтае за първите усмивки и гушкания с малкото си момченце. Всички около нея са сигурни, че тя ще бъде изключителна майка.