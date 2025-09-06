Новини
Нова телевизия извъртя страшен номер на зрителите на "Игри на волята" (ВИДЕО)

6 Септември, 2025 16:11 1 794 9

Телевизията убеди феновете на шоуто, че новият сезон на подкаста "След игрите" ще води победителят Мартин

Нова телевизия извъртя страшен номер на зрителите на "Игри на волята" (ВИДЕО) - 1
Снимка: NOVA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Нова телевизия извъртя невиждан номер на запалените фенове на екстремното шоу "Игри на волята". Екипът на телевизията пусна видео в Инстаграм, с което съобщи, че последният победител в Игрите - Императорът Мартин ще бъде новият водещ на подкаста "След игрите".

В поредицата досега една от фаворитките на зрителите - Ваня от сезон 2 интервюираше всички отпаднали участници, а форматът се превърна в любим на онлайн аудиторията, която остана очарована от Ванчето и нямаше търпение тя да се завърне на стола си на водеща. Надеждите им обаче останаха попарени, когато видяха лицето на Мартин да им съобщава, че той ще е новият водещ на подкаста.

"Нов сезон, нови участници и нов водещ! Аз съм Мартин Императорът и се завръщам, обаче в "След Игрите". Пенсионирах Ванчето. Да, дадох ѝ 100-те бона, все пак ги изкарах с толкова много труд. Тя е сега някъде.. не знам къде, почива си, а аз поемам цялото това студио. Yes!", съобщава ентусиазиран Мартин в анонса.

За жалост, съобщението, което в последствие се оказа просто шега, беше посрещнато с десетки злобни коментари към Мартин. Коментарите бяха повече от възмутителни, като един от тях дойде от Генчо - участник от преходен сезон на "Игри на волята". Мартин си навлече негодуванието на зрителите със схемите, които чертаеше по време на участието си, които все пак му осигуриха и победата.

Оказа се обаче, че включването му въобще не отговаря на истината, а е било шега от страна на "Игрите". По-късно от предаването потвърдиха със специално видео от изолатора, че Ваня се завръща в добре познатата ѝ роля, а нейният любим Светлин, който пък спечели "Турнири на волята", може също да ѝ помага, но не е сигурно още как.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивка Бейбе

    6 0 Отговор
    Дубре.

    16:14 06.09.2025

  • 2 Сатана Z

    9 1 Отговор
    Дреме ми на юя кой ще води това глупаво предаване

    16:15 06.09.2025

  • 3 ДПС ново начало

    6 0 Отговор
    А ако знаете Анита цветанова каква тромпетка ми извъртя 🤭🥳😂

    16:19 06.09.2025

  • 4 Терапист

    10 1 Отговор
    Тези формати са дебилираните зрители от населението.

    16:22 06.09.2025

  • 5 Румен лъжомана

    2 0 Отговор
    Всека седмица превеждам на децата по 2000долара 😂🥳🤭

    16:33 06.09.2025

  • 6 И кой

    4 0 Отговор
    ...ги гледа на трите "национални" медии!?

    16:46 06.09.2025

  • 7 Фен на формата

    0 2 Отговор
    Мартин се справи уникално миналата година. 11 наредени пъзела за целия сезон, първи се измъкна от блатото, отстрани 3-ма много силни противници : Раду, Стан и Анджи. На битката с плочките ми хареса много, на тази с чинийките също, на полуфинала също беше супер, а за финала просто нямам думи, (успя да си нареди пъзела по-бързо от Неделчо.

    17:10 06.09.2025

  • 8 Перо

    1 0 Отговор
    Ужас! Простотиите пак се завръщат!

    17:35 06.09.2025

  • 9 Я ВИЖ ТИ?!

    0 0 Отговор
    това нова телевизия…с малка буква, не беше ли кабеларка и на кого му пука за нея?!

    17:42 06.09.2025