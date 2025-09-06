Новини
Съдебно дело разкри подробности за смъртта на Лиса Мари Пресли

6 Септември, 2025 19:16 1 035 3

Лекарят заявил, че Лиса Мари „няма да има никакво качество на живот“ след рестартирането на сърцето ѝ

Съдебно дело разкри подробности за смъртта на Лиса Мари Пресли - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Появиха се нови подробности около смъртта на Лиса Мари Пресли, разкрити в съдебни документи, подадени от бивши бизнес партньори на Присила Пресли в Лос Анджелис. Сред доказателствата по делото са и две страници, за които се твърди, че са част от все още непубликуваните мемоари на Присила Пресли, озаглавени “Softly, As I Leave You: Life After Elvis”.

Съгласно цитираните откъси, бившата съпруга на Елвис Пресли описва как е побързала към болницата в долината Сан Фернандо, след като дъщеря ѝ Лиса Мари е била приета с усложнения вследствие на чревна непроходимост, свързана с предишна бариатрична операция. Докато Присила е чакала дъщеря си Райли Киоу да пристигне, в болницата е прозвучал „код синьо“, означаващ спиране на сърцето.

„Следващото, което помня, беше как докторът говори с мен. Попита ме какво искам да направи. Бяха върнали сърцето на Лиса, но нямаше гаранция, че ще продължи да бие“, се казва в предполагаемите мемоари. По думите на Присила, тя е попитала лекаря какъв живот би очаквал дъщеря ѝ при поддържане с апаратура, а отговорът бил, че „няма да има никакво качество на живот“.

Присила споделя, че Лиса Мари е имала слаба мозъчна активност и че „жизнената ѝ, страстна и бунтарска дъщеря просто вече не е там“. Тя разсъждава за възможността Лиса Мари да остане в това състояние до края на живота си, преди да поиска от лекарите да прекратят поддържането ѝ с машини, след което самата тя припада.

В делото се твърди още, че Присила Пресли е взела решението да прекрати поддържащото лечение на Лиса Мари по финансови причини, с което е нарушила изричните здравни разпореждания на дъщеря си. Адвокатите на Присила определят иска като „срамен, абсурден и лишен от основание“, като подчертават, че Присила няма нищо общо с абсурдни конспиративни теории, а обвиненията са част от „целенасочена и изчислена кампания за злоупотреба с възрастни хора и измама“.

От своя страна Присила Пресли е завела насрещен иск за финансови злоупотреби, като страните си разменят взаимни обвинения в изявления до медиите. Адвокатът на Кръуз и Фиалко заявява, че в действията на Присила няма никакви доказателства и че ще я държат отговорна за твърденията ѝ.

Лиса Мари Пресли, единственото дете на Елвис Пресли и майка на четири деца, почина на 12 януари 2023 г. на 54-годишна възраст след сърдечен арест.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Евгени от Алфапласт

    0 4 Отговор
    Беше готина милфка в "Голо оръжие"...

    19:17 06.09.2025

  • 2 Хмм

    2 0 Отговор
    след операция против затлъстяване, баща ѝ Елвис Пресли също имаше наднормено тегло, очевидно по наследство е, организмът свиква със своите недостатъци и всяка радикална намеса води до стресово състояние

    20:15 06.09.2025

  • 3 Отиде при нейния

    0 0 Отговор
    Мачкал Чесън.

    20:22 06.09.2025