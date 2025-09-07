Новини
Любопитно »
Прелюбодейката от концерта на Coldplay се развежда

7 Септември, 2025 17:23 1 466 11

Кристин Кабот подаде молба за развод от съпруга си - милионера Андрю Кабот

Прелюбодейката от концерта на Coldplay се развежда - 1
Кадри: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Скандал, избухнал по време на концерт на Coldplay в САЩ, доведе до лични и професионални последици за двама висши мениджъри в технологичната компания Astronomer. Камерата Kiss-Cam на стадиона в Бостън на 16 юли засне изпълнителния директор на компанията Анди Байрън и директорката по човешки ресурси Кристин Кабот в прегръдки – кадри, които бързо се разпространиха онлайн и предизвикаха вълна от коментари.

Малко след инцидента Байрън подаде оставка от ръководния си пост, а сега стана ясно, че Кристин Кабот е завела молба за развод. Според публикации в руския канал Baza, решението е взето по-малко от месец след събитието. Нейният съпруг, Андрю Кабот – милионер и главен изпълнителен директор на семейната компания Privateer Rum, вече е преживявал подобни ситуации: това е третата му съпруга, която го напуска.

По време на концерта Байрън и Кабот първоначално се опитаха да скрият лицата си, когато се оказаха на големия екран, но жестовете им не останаха незабелязани. В последствие стана ясно, че предприемачът не е бил в компанията на съпругата си, а на колежка от същата фирма.

Случаят привлече вниманието не само заради личната драма, но и заради корпоративните последствия. Според източници, цитирани от Business Insider и Daily Mail, подобни публични ситуации често водят до въпроси за корпоративната етика и вътрешните правила на компаниите относно отношенията между служители на ръководни позиции.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    16 0 Отговор
    Че кой би искал да живее с прелюбодейка ?! Няма такъв мъж , или ако има - не е мъж !!!

    Коментиран от #3

    17:26 07.09.2025

  • 2 Николова , София

    3 3 Отговор
    . .то е хубаво изживяване дали с твоя или чужд ...мисля ,че не сгрешила в нищо.подкррпям я

    Коментиран от #5, #9

    17:34 07.09.2025

  • 3 Пампаец

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Че тази е златотърсачка е ясно . Не ми е ясно с кой акъл пареният вече два пъти нейн съпруг се е набутал за трети път , да се жени и за нея . Интересно , дали ще се ожени за четвърти път . Щом този кабот е милионер е естествено да има още мераклийки да се докопат до паричките му. Пари имаш . Платени жрици масажистки под път и над път . Защо ти е да се жениш цели три пъти и три пъти да настъпваш една и съща мотика ?

    Коментиран от #6, #8

    17:38 07.09.2025

  • 4 Мърки

    3 0 Отговор
    Оставаше и да роди от съпруга си :)

    Коментиран от #7

    17:43 07.09.2025

  • 5 Знае

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Николова , София":

    В САЩ предбрачвите договори важат . А мъжът и вече е бил 2 пъти рогоносец и сигурно е сложил в предбрачният договор , тази да си ходи с това, с което е дошла . Губи си работата . Излиза гола и боса от брака. Любовникът също изритан от работа и едва ли изгарящ от желание да се разведе , а в САЩ, господар е цар Долар . Ще съжалява не заради изживявания , а заради изгубените пари и стандарт на живот .

    17:44 07.09.2025

  • 6 Пич

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пампаец":

    Има два варианта ! Единият е - Няма нищо по глупаво от влюбеният мъж ! Другият е че и онзи е мекотело което никога не е обичало , а се жени само по интереси !

    17:46 07.09.2025

  • 7 Помни

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мърки":

    Вярно бе . Уведомиха ни , че съпругът и вече е за трети път рогоносец . Не ни казват обаче, тя колко пъти е била омъжвана , преди да хване последния си съпруг .

    17:47 07.09.2025

  • 8 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пампаец":

    Пада ли си по мъже? За един приятел питам...😎

    17:48 07.09.2025

  • 9 Гергана Сотирова

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Николова , София":

    Е, естествено, че не е сгрешила. То това си е просто в реда на нещата, изневярата, какво толкова. Между другото, аз подкрепям също и проституцията в едно семейство - и мъжката, и женската.

    17:51 07.09.2025

  • 10 Пилотът Гошу

    1 0 Отговор
    Аре стига сте им светили на онея работи... Всичките сте света вода ненапита... Много знаете какво става в семействата им... Гледайте си в паниците...

    Коментиран от #11

    18:10 07.09.2025

  • 11 Колко

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пилотът Гошу":

    Мъка има в този съвет! Изстрадана?

    18:16 07.09.2025