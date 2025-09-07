Прелюбодейката от концерта на Coldplay се развежда

Скандал, избухнал по време на концерт на Coldplay в САЩ, доведе до лични и професионални последици за двама висши мениджъри в технологичната компания Astronomer. Камерата Kiss-Cam на стадиона в Бостън на 16 юли засне изпълнителния директор на компанията Анди Байрън и директорката по човешки ресурси Кристин Кабот в прегръдки – кадри, които бързо се разпространиха онлайн и предизвикаха вълна от коментари.

Малко след инцидента Байрън подаде оставка от ръководния си пост, а сега стана ясно, че Кристин Кабот е завела молба за развод. Според публикации в руския канал Baza, решението е взето по-малко от месец след събитието. Нейният съпруг, Андрю Кабот – милионер и главен изпълнителен директор на семейната компания Privateer Rum, вече е преживявал подобни ситуации: това е третата му съпруга, която го напуска.

По време на концерта Байрън и Кабот първоначално се опитаха да скрият лицата си, когато се оказаха на големия екран, но жестовете им не останаха незабелязани. В последствие стана ясно, че предприемачът не е бил в компанията на съпругата си, а на колежка от същата фирма.

Случаят привлече вниманието не само заради личната драма, но и заради корпоративните последствия. Според източници, цитирани от Business Insider и Daily Mail, подобни публични ситуации често водят до въпроси за корпоративната етика и вътрешните правила на компаниите относно отношенията между служители на ръководни позиции.