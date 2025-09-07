Новини
Любопитно »
Откраднаха кола с булчинска рокля, булката я проследи по GPS

7 Септември, 2025 14:34 631 3

  • булка-
  • кражба-
  • булчинска рокля-
  • полиция-
  • лаптоп-
  • сватба

Булката помогнала на полицията да хванат крадеца с помощта на технологиите

Откраднаха кола с булчинска рокля, булката я проследи по GPS - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

В САЩ булка от Масачузетс помогна на полицията да открие открадната си кола, в която се намирала сватбената ѝ рокля, предава сп. People.

На 28 август Джулия Палис и Колин Тали от Бостън отивали на собствената си сватба във Върмонт. Момичето разказало, че колата била пълна догоре с кутии с напитки, декорации и други празнични аксесоари. Тали оставил колата да работи и влязъл в къщата, за да се обади на Палис. Младият мъж отсъствал само за минута, но през това време колата изчезнала.

Джулия Палис започнала да си мисли, че трябва спешно да блокира банковите карти, оставени в колата, и тогава си спомнила, че и лаптопът ѝ е там. „И тогава си помислих: „Боже, мога да проследя лаптопа си!“, каза американката. Тя се качила във втората кола и последвала престъпника, като проследила местоположението на компютъра си с помощта на приложение и предала данните на полицията.

Скоро крадецът на колата минал точно покрай патрулните служители, които вече получавали информация от Джулия. След кратко преследване мъжът бил задържан. Той е обвинен в редица престъпления, включително неподчинение на полицейски разпореждания, опасно шофиране и управление на превозно средство с изтекла шофьорска книжка.

„Честно казано, дължим сватбата си на дежурната служителка, която ни водеше. Тя е най-добрата. Благодарим на късмета си за нея“, заключи Палис.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чудно

    1 1 Отговор
    И това геройство ли е?

    14:35 07.09.2025

  • 2 Уаууу

    1 1 Отговор
    Нещо невиждано и нечувано досега! Каква сензация!!!

    14:36 07.09.2025

  • 3 мьрсуль

    2 0 Отговор
    а мене ме стовариха у храстите и влезох у задни1 вход на завода у сопот

    14:41 07.09.2025