Новини
Любопитно »
Джакпотът падна! Двама си поделят близо 1,8 милиарда долара от Powerball

Джакпотът падна! Двама си поделят близо 1,8 милиарда долара от Powerball

7 Септември, 2025 20:00, обновена 7 Септември, 2025 19:03 580 0

  • джакпот-
  • лотария-
  • сащ-
  • печалба

Това е втората по големина награда в историята на лотарията в САЩ

Джакпотът падна! Двама си поделят близо 1,8 милиарда долара от Powerball - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама американци спечелиха джакпота на Powerball от близо 1,8 милиарда долара в събота вечер, съобщи ABC, цитирана от ФОКУС.

Това е втората по големина награда в историята на лотарията в САЩ след повече от три месеца без голям победител.

Два късметлийски билета – единият продаден в Мисури, другият в Тексас, съвпадаха с всичките шест числа в тегленето в събота.

Печелившите числа са: 11, 23, 44, 61 и 62 с Powerball 17.

Притежателите на печеливши билети, които ще споделят джакпота, могат да избират между еднократно плащане в брой от 410,3 млн. долара или 893,5 млн. долара, разпределени в 30 годишни плащания, които се увеличават с 5% всяка година.

Тегленето в събота беше 42-рото, откакто джакпотът на Powerball беше спечелен за последно на 31 май в Калифорния.

Настоящата серия изравни рекорда на играта за най-много последователни тегления без победител в джакпота.

С окончателните продажби на билети, джакпотът на Powerball достигна 1,787 милиарда долара – вторият по големина в историята на играта.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ