Новини
Любопитно »
Боряна Братоева започва да води "Колко ми даваш?" с гаджето си Николаос Цитиридис

10 Септември, 2025 12:56 921 11

  • боряна братоева-
  • николаос цитиридис-
  • колко ми даваш-
  • шоу-
  • предаване-
  • гадже

Николаос Цитиридис и Кристина Верославова са първите участници в стартовия епизод на „Колко ми даваш?“

Боряна Братоева започва да води "Колко ми даваш?" с гаджето си Николаос Цитиридис - 1
Снимка: bTV
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Обичано и забавно, куиз-шоуто „Колко ми даваш?“ стартира тази вечер точно в 20:00 ч. по bTV с новата си водеща – чаровната и усмихната актриса Боряна Братоева.

В новия сезон на играта всичко ще бъде двойно – двойно повече непознати, двойно по-голяма печалба и не един, а два отбора, които ще вложат двойно повече усилия, за да познаят точната възраст на непознатия пред тях. Още повече смях, неочаквани обрати и истории ще превърнат всеки епизод в малко телевизионно приключение, а зрителите ще се убедят в това още тази вечер със супер веселия старт на предаването.

В първия епизод довечера един срещу друг, но и срещу непознатите пред тях, ще се изправят два звездни отбора. „Търсачи на таланти“ включва Николаос Цитиридис – жури в предстоящия сезон на „България търси талант“, и басиста Светлин Стайков.

Двамата ще срещнат изключително силна конкуренция в сметките и разпознаването на възрастта в лицето на „актьорския“ отбор с актрисата и модел Кристина Верославова, която ще бъде подкрепена от колегата си Иван Панайотов.

„Влизам в играта с много хубави емоции, но не мога да скрия, че имам и леко притеснение, защото отговорността е много голяма! Знам със сигурност, че ще е забавно, готино и динамично, така че не пропускайте епизода още тази вечер!“, са думите на слънчевата Боряна Братоева часове преди старта, която поясни, че ще се обръща към половинката си официално с г-н Цитиридис.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
  • 1 в кратце

    1 5 Отговор
    Цитиридчо се е осигурил с красавица в леглото.Блазе му!

    13:01 10.09.2025

  • 2 Абе

    13 1 Отговор
    Следващото предаване ще се казва "Кой ни гледа?" за водещ ще изберем някой от брошурите на сорос в България.

    Коментиран от #11

    13:01 10.09.2025

  • 3 танкист

    3 3 Отговор
    На тая куклинка Борянка ще й нароша косата!

    13:09 10.09.2025

  • 4 ООрана държава

    10 0 Отговор
    Отивам да повърна

    13:09 10.09.2025

  • 5 Факт

    10 0 Отговор
    Оффф...аман от тия двамата!!!

    13:10 10.09.2025

  • 6 док

    5 1 Отговор
    Боряна Братоева,колко ще ми даваш?

    13:16 10.09.2025

  • 7 Дебил

    8 0 Отговор
    Не знам кой гледа подобни глупости?!

    13:18 10.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Чаровната и…

    0 0 Отговор
    Чаровната и усмихната и доста некадърна Братоева

    14:14 10.09.2025

  • 11 Кой ни гледа?

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    Никой , ама нали трябва да се запълни праимтайма с нещо за простолюдието

    14:15 10.09.2025