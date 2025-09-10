Новини
Любопитно »
Малкият син на Галена пропя с нея (ВИДЕО)

10 Септември, 2025 15:59 817 6

Алекс излезе на сцената на участие на поп фолк звездата и запя с майката си

Малкият син на Галена пропя с нея (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Малкият син на фолкзвездата Галена – Алекс, запя в дует със звездната си майка по време на едно от последните ѝ участия, предава Телеграф.

Клип в интернет показва може би първата изява на сцена на малчугана, който няма абсолютно никакви притеснения или сценична треска, а се радва на изпълнението и на одобрителните отзиви от публиката.

На видеото се вижда, че по време на участие на Галена на празник на града малкият ѝ син е на сцената и двамата в дует изпълняват големия хит „По- по- по“, като репликите на Азис са превзети от Алекс. На тениската му пише името му на английски, а той се раздава като професионалист на сцената и дори вдига ръце във въздуха. Ако можем да съдим по изпълнението му, детето е готово и има данните да наследи кариерата на майка си като певец.

Големият син на Галена – Стефан, пък страни от медийното пространство и трудно може да бъде забелязан на светско събитие.

Алекс ще е поредният звезден наследник, който ще тръгне по стъпките на известния си родител. Дъщерята на Глория – Симона, отдавна е доказан изпълнител, както и синовете на Тони Стораро – Фики и Емрах.

Към момента Галена обаче не казва нищо по въпроса дали ще даде зелена светлина на малчугана да стане певец и в какъв жанр иска да се развива в музиката.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ъгъл

    9 0 Отговор
    Голямъ и зеленъ празъ. Може детето-пее.

    16:00 10.09.2025

  • 2 честен ционист

    11 0 Отговор
    След като пропее, ще и пропие и пропуши, ако не е карал по обратния ред вече.

    16:00 10.09.2025

  • 3 Факти

    16 0 Отговор
    Малкия дали знае за клипа от ваната

    16:01 10.09.2025

  • 4 Шано

    9 0 Отговор
    Малкият е закърмен с чалга от силиконова гърд@ още от малък.
    Личи му че ще стане голяма звезда като майка си !

    16:07 10.09.2025

  • 5 Руснаков

    14 0 Отговор
    Те така се подготвя почвата...комбайнер няма да стане това момче.

    16:08 10.09.2025

  • 6 Промяна

    11 0 Отговор
    НЕДОУМЯВАМ ПРОСТОТИЯ НО С МНОГО ПАРИ ВСИЧКО Е ВИНОВНО И ЗАЩО ТОГАВА РАЗНИ ХЛАПЕТА ДА НЕ БИЯТ ПО УЛИЦАТА ВИЖТЕ ОТКЪДЕ ЗАПОЧВА ВСИЧКО ПО ПО ПО

    16:17 10.09.2025