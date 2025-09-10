Малкият син на Галена пропя с нея (ВИДЕО)

Малкият син на фолкзвездата Галена – Алекс, запя в дует със звездната си майка по време на едно от последните ѝ участия, предава Телеграф.
Клип в интернет показва може би първата изява на сцена на малчугана, който няма абсолютно никакви притеснения или сценична треска, а се радва на изпълнението и на одобрителните отзиви от публиката.
На видеото се вижда, че по време на участие на Галена на празник на града малкият ѝ син е на сцената и двамата в дует изпълняват големия хит „По- по- по“, като репликите на Азис са превзети от Алекс. На тениската му пише името му на английски, а той се раздава като професионалист на сцената и дори вдига ръце във въздуха. Ако можем да съдим по изпълнението му, детето е готово и има данните да наследи кариерата на майка си като певец.
Големият син на Галена – Стефан, пък страни от медийното пространство и трудно може да бъде забелязан на светско събитие.
Алекс ще е поредният звезден наследник, който ще тръгне по стъпките на известния си родител. Дъщерята на Глория – Симона, отдавна е доказан изпълнител, както и синовете на Тони Стораро – Фики и Емрах.
Към момента Галена обаче не казва нищо по въпроса дали ще даде зелена светлина на малчугана да стане певец и в какъв жанр иска да се развива в музиката.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ъгъл
16:00 10.09.2025
2 честен ционист
16:00 10.09.2025
3 Факти
16:01 10.09.2025
4 Шано
Личи му че ще стане голяма звезда като майка си !
16:07 10.09.2025
5 Руснаков
16:08 10.09.2025
6 Промяна
16:17 10.09.2025