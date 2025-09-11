Новини
Принц Хари пристигна в резиденцията на крал Чарлз III

11 Септември, 2025 07:46 433 2

  • принц хари-
  • резиденция-
  • крал чарлз iii-
  • среща-
  • великобритания-
  • лондон

След пристигането си в Обединеното кралство, Хари посети гроба на баба си кралица Елизабет II

Принц Хари пристигна в резиденцията на крал Чарлз III - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Принц Хари пристигна в резиденцията на баща си крал Чарлз III в Кларънс Хаус в Лондон за първата им среща от февруари 2024 г. Това съобщиха британските медии, цитирани от АФП и nova.bg.

Херцогът на Съсекс, който пристигна в Обединеното кралство в понеделник за участие в няколко благотворителни ангажимента, беше видян да влиза в кралската резиденция с черна кола, малко повече от час след пристигането на краля.

Чарлз се върна от Шотландия и пристигна в Лондон, което предизвика коментари в британската преса за възможна среща между баща и син.

Хари прекъсна връзките си с кралското семейство през 2020 г. и се премести в Калифорния. Той не е виждал баща си, откакто летя до Великобритания, за да се срещне с краля, когато през миналата година на Чарлз бе поставена диагнозата рак.

През май Хари заяви, че двамата не разговарят, а като причина открои многобройните съдебни дела, които той води в Обединеното кралство, както и обвиненията срещу кралското семейство, които отправи в експлозивни телевизионни интервюта и в мемоарите си.

Херцогът на Съсекс обаче е заявявал и че се надява на помирение с баща си, именно заради здравословното му състояние. Той се беше връщал във Великобритания още три пъти след последната им среща, но не успя да се види с баща си, включително и в един случай, когато двамата имаха различни ангажименти на разстояние само около три километра един от друг.

На 9-и юли прессекретарят на краля и ръководителят на комуникациите в екипа на принц Хари бяха забелязани на обща среща в Лондон. Снимка, на която двамата седят заедно, придружени от британския говорител на Хари, на частна тераса, беше публикувана в Mail on Sunday, което предизвика и коментари за възможна среща между двамата мъже.

След пристигането си в Обединеното кралство, Хари посети гроба на баба си кралица Елизабет II, която почина на 8 септември 2022 г. Той има и насрочени участия в няколко благотворителни събития.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лошо момче е

    0 0 Отговор
    Как изобщо не го е срам да иска среща. Нагло поведение. Разболя цялото си семейство.

    07:56 11.09.2025

  • 2 Кит

    0 0 Отговор
    Разтърсваща новина 😂😂😂😂

    08:02 11.09.2025