Андреа си купи ново Порше за четвърт милион (СНИМКИ)

Певицата Андреа се поглези с нова луксозно возило за четвърт милион лева. Това стана ясно от стори на поп фолк звездата в социалните мрежи, която блондинката пусна преди ден. От видеото става ясно, че автомобилът е Porsche Cayenne светъл кожен салон, масивен мултифункционален волан. Текстът към публикацията говори ясно – колата „най-накрая е тук“.
По неофициална информация подобна конфигурация на Cayenne у нас спокойно гони около четвърт милион, в зависимост от версията и екстрите. От регистрационни табели или допълнителни данни не става ясно дали е чисто нова или току-що доставена, но посланието в поста подсказва лична покупка, пише Телеграф.
1 НЯМА ДА Е ОТ ПЕЕНЕТО
Коментиран от #3
16:34 11.09.2025
2 Данко Харсъзина
Тази мож да го е взела с отстъпка за 10 000лв.ако се е потрудила в кревата на джамбаза.
Коментиран от #5
16:38 11.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Митьо джибрата
Това са фактите...
Коментиран от #8
16:43 11.09.2025
5 Янко автоджамбаза
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Ами ти що искаш бре...
Задник с превъртян километраж на ,,Порше" с такъв ще седне...
16:47 11.09.2025
6 Стига
16:51 11.09.2025
7 Кифла
Коментиран от #9
16:52 11.09.2025
8 Ред.колегията
До коментар #4 от "Митьо джибрата":Къш бе!
16:54 11.09.2025
9 Давам
До коментар #7 от "Кифла":Такъви на кифли след като ги затедя с кремче.
16:55 11.09.2025