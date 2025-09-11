Новини
Любопитно »
Андреа си купи ново Порше за четвърт милион (СНИМКИ)

Андреа си купи ново Порше за четвърт милион (СНИМКИ)

11 Септември, 2025 16:31 820 9

  • андреа-
  • кола-
  • порше-
  • нова кола-
  • поп фолк-
  • певица

Певицата се похвали с новата си придобивка в мрежата

Андреа си купи ново Порше за четвърт милион (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Певицата Андреа се поглези с нова луксозно возило за четвърт милион лева. Това стана ясно от стори на поп фолк звездата в социалните мрежи, която блондинката пусна преди ден. От видеото става ясно, че автомобилът е Porsche Cayenne светъл кожен салон, масивен мултифункционален волан. Текстът към публикацията говори ясно – колата „най-накрая е тук“.

По неофициална информация подобна конфигурация на Cayenne у нас спокойно гони около четвърт милион, в зависимост от версията и екстрите. От регистрационни табели или допълнителни данни не става ясно дали е чисто нова или току-що доставена, но посланието в поста подсказва лична покупка, пише Телеграф.

Андреа си купи ново Порше за четвърт милион (СНИМКИ)


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НЯМА ДА Е ОТ ПЕЕНЕТО

    7 1 Отговор
    НО СЕ ТРУДИ ЖЕНАТА.ТОВА Е ВАЖНОТО

    Коментиран от #3

    16:34 11.09.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    В мобилето има такива Кайени по 15 - 20 000лв.
    Тази мож да го е взела с отстъпка за 10 000лв.ако се е потрудила в кревата на джамбаза.

    Коментиран от #5

    16:38 11.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Митьо джибрата

    2 1 Отговор
    Изтрихте ме,ама барем се и забършете от това ,което ви пожелах в моята ,,страст" към...вас...
    Това са фактите...

    Коментиран от #8

    16:43 11.09.2025

  • 5 Янко автоджамбаза

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Ами ти що искаш бре...
    Задник с превъртян километраж на ,,Порше" с такъв ще седне...

    16:47 11.09.2025

  • 6 Стига

    0 0 Отговор
    Злоба! Жената е секси и ще си се чука с който си поиска!

    16:51 11.09.2025

  • 7 Кифла

    0 0 Отговор
    И ас изкам такъва

    Коментиран от #9

    16:52 11.09.2025

  • 8 Ред.колегията

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Митьо джибрата":

    Къш бе!

    16:54 11.09.2025

  • 9 Давам

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Кифла":

    Такъви на кифли след като ги затедя с кремче.

    16:55 11.09.2025