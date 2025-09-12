Скандалната Емили от "Ергенът: Любов в рая" - неразпознаваема след корекциите

Една от най-обсъжданите участнички в "Ергенът" Емили, отново е в центъра на вниманието, след като в мрежата изтекоха нейни снимки отпреди години, пише bgdnes.bg.
Феновете са шокирани - Емили била голяма красавица, която приковава погледите с перфектни черти, изваяни устни и ангелско лице.
На кадрите, които плъзнаха из социалните мрежи, Емили е със семпъл вид, далеч от образа, с който зрителите я свързват днес. Според запознати, звездата от формата е преминала през серия естетични корекции от филъри и ботокс до изтъняване на черти и оформяне на усмивката.
Коментарите в мрежата не закъсняха като повечето са на едно и също мнение - сегашната ѝ версия не е истинската Емили, а продукт на скалпела и спринцовката.
"Направила се е на маймуна", категорични са повечето коментари.
12 Фикри
С тия ужасии дето ги дават по телевизиите да не се чудите после защо 13 год ученички спят с 30 и нагоре чичковци
08:18 12.09.2025
14 това е новото на България
08:29 12.09.2025
16 Хаха
Само платени к…..ви от сутрин до вечер. Било то политически било то от другите
къде е СЕМ?
08:31 12.09.2025