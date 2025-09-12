Новини
Любопитно »
Скандалната Емили от "Ергенът: Любов в рая" - неразпознаваема след корекциите

Скандалната Емили от "Ергенът: Любов в рая" - неразпознаваема след корекциите

12 Септември, 2025 07:34 1 457 16

  • емили-
  • ергенът: любов в рая-
  • визия-
  • корекции

"Направила се е на маймуна", категорични са повечето коментари

Скандалната Емили от "Ергенът: Любов в рая" - неразпознаваема след корекциите - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Една от най-обсъжданите участнички в "Ергенът" Емили, отново е в центъра на вниманието, след като в мрежата изтекоха нейни снимки отпреди години, пише bgdnes.bg.

Феновете са шокирани - Емили била голяма красавица, която приковава погледите с перфектни черти, изваяни устни и ангелско лице.

Скандалната Емили от
Снимка: Интернет

На кадрите, които плъзнаха из социалните мрежи, Емили е със семпъл вид, далеч от образа, с който зрителите я свързват днес. Според запознати, звездата от формата е преминала през серия естетични корекции от филъри и ботокс до изтъняване на черти и оформяне на усмивката.

Коментарите в мрежата не закъсняха като повечето са на едно и също мнение - сегашната ѝ версия не е истинската Емили, а продукт на скалпела и спринцовката.

"Направила се е на маймуна", категорични са повечето коментари.

Скандалната Емили от
Снимка: Интернет


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Постепенно се

    7 0 Отговор
    Променя усещането за красота. Както върви, след време повечето ще изглеждат така. За жалост.

    07:37 12.09.2025

  • 2 мъкаааа

    6 0 Отговор
    До кога ще ни я пробутвате тази?

    07:55 12.09.2025

  • 3 Мъж

    1 4 Отговор
    Тя е свикнала на лукс пара 🤭🤣🥳

    07:55 12.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Щукар

    4 0 Отговор
    Такаизкуственно,женската красота си отиде по джапанки. Не знаеш вече къде и какво да гледаш.Да се любуваш ли или не?!

    07:59 12.09.2025

  • 6 Настопроценти

    5 0 Отговор
    Тук ряз,там боц,красивкото си тръгна по чорапки.

    08:00 12.09.2025

  • 7 Пич

    5 0 Отговор
    Съгласен съм че се е направила на маймуна ! Ако снимките са истински преди корекциите е била много по симпатична !

    08:02 12.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Фикри

    3 1 Отговор
    Външния й вид е потресаващ, но като си отвори устата нещата стават ужасни ...
    С тия ужасии дето ги дават по телевизиите да не се чудите после защо 13 год ученички спят с 30 и нагоре чичковци

    08:18 12.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 това е новото на България

    0 0 Отговор
    медия като бтв или бнт и факти набиват на младите че това е хубаво и скалндално добро не@№№щаст@ници като емили но без тротинетка

    08:29 12.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хаха

    0 0 Отговор
    Платените сутеньори от Нова и БТВ!
    Само платени к…..ви от сутрин до вечер. Било то политически било то от другите
    къде е СЕМ?

    08:31 12.09.2025