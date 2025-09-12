Новини
Венета Райкова със специални придобивки в "Преди обед"

Венета Райкова със специални придобивки в "Преди обед"

12 Септември, 2025 08:44 1 349 17

Водещата разполага с личен шофьор, предоставен ѝ от медията

Венета Райкова със специални придобивки в "Преди обед" - 1
Кадър: bTV
Венета Райкова отново е на гребена на вълната. Бившата водеща на "Горещо“ и "Папараци“, която преди няколко години се бе оттеглила от телевизията, се завърна на малкия екран с гръм и трясък - този път като лицето на "Преди обед“ по bTV. Още в първите дни от новия сезон Райкова показа, че е получила не само доверието на телевизията, но и солидна доза обгрижване, което рядко се предоставя дори на най-утвърдените звезди.

Венета разполага с личен шофьор, предоставен ѝ от медията, видяха папараците на "Ретро“. Всеки ден той я взема от луксозния ѝ дом в затворен комплекс с басейн в близост до хотел "Плиска“ и я връща обратно след снимки. За самата журналистка това е удобство, което ѝ позволява да се концентрира върху новата си телевизионна роля, а за медията – начин да покаже, че държи изключително много на звездното си попълнение. Преди дни, след края на предаването Райкова се качи в колата, която я отведе до дома j, където я очакваше 16-годишният ѝ син Патрик.

Венета не скри, че решението да приеме предложението от bTV не е било лесно. "Два месеца крия от вас тази новина“, призна тя пред зрителите още в първото издание като водеща. И допълни: "Мъжът, който е до мен, ми постави условие - да избера него или работата. Както виждате, съм тук пред вас, но ще направя всичко възможно да запазя и връзката си“.

С други думи, за завръщането ѝ на екран е имало сериозна семейна драма. В крайна сметка обаче от медията очевидно са били готови да направят всякакви компромиси и да предоставят най-добрите условия само и само Райкова да застане отново пред камерата.

През последните години "На кафе“ с Гала е абсолютният лидер в този часови диапазон. Нито едно предаване не успя да се доближи до рейтинговите му показатели. От bTV обаче явно са решени този път да атакуват сериозно и да ѝ отнемат първенството. Райкова е избрана за оръжието им в тази битка. Така че е в ход война Гала - Венета за рейтинг.

Очакванията са големи — с острия си език, директните въпроси и умението да вади най-интересното от гостите си тя би могла да вкара "Преди обед“ в съвсем нова категория. Сред първите ѝ събеседници в студиото бяха Сашка Васева, която дълго време отсъстваше от публичното пространство, и току-що задомената за пореден път фолкпевица Мария.

И докато зрителите още обсъждат първите изяви на Венета, в социалните мрежи не липсват и критики, и одобрения. Едни се радват, че тя отново е на екран, други пък смятат, че стилът ѝ е прекалено агресивен за сутрешно предаване.

През времето на телевизионното си отсъствие Райкова се изявяваше като писателка и гадателка, като написа няколко женски романа и издаде свои авторски гадателски карти.


