"Мис България Свят" Вероника Стефанова дефилира и кърми бебето в паузите

"Мис България Свят 2017" Вероника Стефанова впечатли публиката в Лече, Бриндиси и Таранто, Италия, с нестандартно и емоционално участие в модно ревю. Красавицата излезе на подиума с третата си рожба, която е едва на няколко месеца.
По време на паузите между дефилетата Вероника дори успя да накърми бебето си, а финалът на шоуто се превърна в трогателен момент – тя закри ревюто с дъщеря си на ръце.
В края на събитието Стефанова беше удостоена с престижна награда за модните си успехи и международно присъствие. С този жест организаторите подчертаха, че България продължава да дава на света успешни и ярки модели, които се реализират извън пределите на страната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А аз
10:42 12.09.2025
2 ИВАН
Коментиран от #4
10:46 12.09.2025
3 ха ха
10:55 12.09.2025
4 Ама
До коментар #2 от "ИВАН":Ще закрие табелата - 500 лева на час и 2000 за цялата вечер !
10:56 12.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Абе
11:21 12.09.2025
7 дядо Митьоо
11:37 12.09.2025