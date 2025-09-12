"Мис България Свят" Вероника Стефанова дефилира и кърми бебето в паузите

"Мис България Свят 2017" Вероника Стефанова впечатли публиката в Лече, Бриндиси и Таранто, Италия, с нестандартно и емоционално участие в модно ревю. Красавицата излезе на подиума с третата си рожба, която е едва на няколко месеца.

По време на паузите между дефилетата Вероника дори успя да накърми бебето си, а финалът на шоуто се превърна в трогателен момент – тя закри ревюто с дъщеря си на ръце.

В края на събитието Стефанова беше удостоена с престижна награда за модните си успехи и международно присъствие. С този жест организаторите подчертаха, че България продължава да дава на света успешни и ярки модели, които се реализират извън пределите на страната.