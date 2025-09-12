Новини
Любопитно »
"Мис България Свят" Вероника Стефанова дефилира и кърми бебето в паузите

"Мис България Свят" Вероника Стефанова дефилира и кърми бебето в паузите

12 Септември, 2025 10:38 790 7

  • мис българия свят 2017-
  • вероника стефанова-
  • дефилира-
  • кърми-
  • бебе

В края на събитието Стефанова беше удостоена с престижна награда за модните си успехи и международно присъствие

"Мис България Свят" Вероника Стефанова дефилира и кърми бебето в паузите - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

"Мис България Свят 2017" Вероника Стефанова впечатли публиката в Лече, Бриндиси и Таранто, Италия, с нестандартно и емоционално участие в модно ревю. Красавицата излезе на подиума с третата си рожба, която е едва на няколко месеца.

По време на паузите между дефилетата Вероника дори успя да накърми бебето си, а финалът на шоуто се превърна в трогателен момент – тя закри ревюто с дъщеря си на ръце.


В края на събитието Стефанова беше удостоена с престижна награда за модните си успехи и международно присъствие. С този жест организаторите подчертаха, че България продължава да дава на света успешни и ярки модели, които се реализират извън пределите на страната.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А аз

    5 0 Отговор
    Съм кърмил кърмачки.

    10:42 12.09.2025

  • 2 ИВАН

    11 1 Отговор
    Да си сложи табелка, че е красива, иначе не се разбира.

    Коментиран от #4

    10:46 12.09.2025

  • 3 ха ха

    10 0 Отговор
    И тази е с пълна подмяна на лицето си.Няма нищо естествено у нея освен фукнята и също като у Тоца Пернишка.Всеки може да напише в гугъл името и,и преди и сега и ще види за каква измама иде реч.Просто е хванала баламурняк с пари който иска гумена жена.

    10:55 12.09.2025

  • 4 Ама

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "ИВАН":

    Ще закрие табелата - 500 лева на час и 2000 за цялата вечер !

    10:56 12.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Абе

    0 0 Отговор
    Она не само кърми ами и суче в паузите.

    11:21 12.09.2025

  • 7 дядо Митьоо

    0 0 Отговор
    Нещо средно между шимпанзе и Нора Недкова....с тази челюст троши орехи!

    11:37 12.09.2025