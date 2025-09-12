Новата "Мис Америка" отнесе критики заради странния си грим - била "твърде бяла"

Победителката в конкурса за красота „Мис Америка 2026“, Каси Донаган, е била критикувана заради странния си грим, съобщи Daily Mail.

Донаган победи 52 участнички от различни щати. Церемонията по награждаването се състоя на 7 септември на сцената на театър „Уолт Дисни“ в Орландо. Победата ѝ донесе стипендия за образование от 50 хиляди долара и допълнителни три хиляди долара за спечелването на конкурса за таланти, където тя се изяви като певица.

Многобройни критични коментари се появиха под видеото от финала на конкурса, публикувано от организаторите на „Мис Америка“. Зрителите бяха изненадани, че тонът на коректора на Донаган не подхожда на тена на кожата ѝ, поради което лицето на най-красивото момиче в Америка изглежда твърде бяло. „Кой я гримира?“, цитира Daily Mail един от коментарите.

В интервю за People Донаган каза, че се опитва да филтрира коментарите. Според нея интернет е публично пространство и хората имат право на мнение. „Ще се опитам да обичам и да се грижа за всички“, каза Донаган. „И ако поне един човек се почувства видян или обичан заради мен като Мис Америка, значи съм успяла.“