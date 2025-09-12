Новини
Любопитно »
Новата "Мис Америка" отнесе критики заради странния си грим - била "твърде бяла"

Новата "Мис Америка" отнесе критики заради странния си грим - била "твърде бяла"

12 Септември, 2025 12:16 1 167 6

  • мис америка-
  • грим-
  • критики-
  • каси донаган

Многобройни критични коментари се появиха под видеото от финала на конкурса

Новата "Мис Америка" отнесе критики заради странния си грим - била "твърде бяла" - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Победителката в конкурса за красота „Мис Америка 2026“, Каси Донаган, е била критикувана заради странния си грим, съобщи Daily Mail.


Донаган победи 52 участнички от различни щати. Церемонията по награждаването се състоя на 7 септември на сцената на театър „Уолт Дисни“ в Орландо. Победата ѝ донесе стипендия за образование от 50 хиляди долара и допълнителни три хиляди долара за спечелването на конкурса за таланти, където тя се изяви като певица.

Многобройни критични коментари се появиха под видеото от финала на конкурса, публикувано от организаторите на „Мис Америка“. Зрителите бяха изненадани, че тонът на коректора на Донаган не подхожда на тена на кожата ѝ, поради което лицето на най-красивото момиче в Америка изглежда твърде бяло. „Кой я гримира?“, цитира Daily Mail един от коментарите.

В интервю за People Донаган каза, че се опитва да филтрира коментарите. Според нея интернет е публично пространство и хората имат право на мнение. „Ще се опитам да обичам и да се грижа за всички“, каза Донаган. „И ако поне един човек се почувства видян или обичан заради мен като Мис Америка, значи съм успяла.“


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Крум ейголд

    1 1 Отговор
    За мен мис Америка самоче да знае че съм ялов и няма забременяване само някой друг ако даде семе ще стане

    12:24 12.09.2025

  • 2 Гримьор

    3 1 Отговор
    Оо, мога да и нанеса още по бяло покритие! На няколко пласта и с вибриращ инструмент за по добро разнасяне.

    12:26 12.09.2025

  • 3 Механик

    15 0 Отговор
    Да разбираме ли, че вече да се родиш бял е престъпление???
    Пропаднала нация! Ако изобщо тая сбирщина може да се нарече така....

    Коментиран от #4, #6

    12:27 12.09.2025

  • 4 гайке

    1 8 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    в русламистан как е?

    12:29 12.09.2025

  • 5 Крум ейголд

    0 4 Отговор
    Камерунеца плющи Надя и аз развявам американското знаме 🤭🤣🥳💯

    12:30 12.09.2025

  • 6 ,,,,,,

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    Общнсти

    13:03 12.09.2025