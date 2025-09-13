Новини
Деси Слава си купи къща в Пловдив

13 Септември, 2025 08:51 697 5

Певицата разкри решението си да се завърне да живее в Пловдив по време на големия си концерт на Античния театър

Деси Слава си купи къща в Пловдив - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Певицата Деси Слава е новодомка. Освен че е заменила апартамента с къща, тя е сменила и града и вече живее в Пловдив заедно с малкия си син Борис, пише plovdiv24.bg.

Момченцето, което е във втори клас, е записано в ново училище и семейството вече се е устроило в града под тепетата, където живеят още големият син на Деси със съпругата си и малката им дъщеричка, която носи името на звездната си баба.

Припомняме, че певицата разкри решението си да се завърне да живее в Пловдив по време на големия си концерт на Античния театър, който бе част от турнето ѝ под наслов "България в душата ми“.

Тя лесно взема и решението да се премести в Пловдив, защото търси спокойствие. В града под тепетата Деси е живяла 10 години, след което се мести в столицата, но сега пътят е обратен. "Много е странно, все още премествам багажи. От години копнея за едно по-голямо спокойствие – къщичка, двор с цветя и далеч от големия градски шум“, разказва за вече сбъднатата си мечта певицата в предаването "На кафе“. Малкият ѝ син Борис също вече е привикнал към Пловдив и новото си училище. "Слава Богу, той не е чак толкова голям. Втори клас е тази година, беше вече на лятно училище, каза, че му харесва в Пловдив. Щастлив е и няма търпение да започне тренировки по футбол“, допълва Деси.



