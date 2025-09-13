Чукчите са най-големите пияници в Русия

Чукотският автономен окръг оглави класацията на руските региони по заболеваемост от алкохолизъм през 2024 г., според данни на руското Министерство на здравеопазването, съобщи РИА Новости.
Според данните, Чукотският автономен окръг зае първо място в класацията по заболеваемост от алкохолизъм и алкохолна психоза през 2024 г. Процентът на заболеваемост е 247,8 души на 100 хиляди население.
Второ място в класацията заема Република Марий Ел, разположена край река Волга, с показател от 222,6, а третото място е за Еврейския автономен окръг, намиращ се в Далечния изток, с процент на заболеваемост от 197,5. В челната петица се наредиха още Кировска област (161,5) и Архангелска област (134,2).
Най-малък брой случаи на алкохолизъм на 100 хиляди души е установен в Ленинградска област - 13,7 души. Малко повече са открити в Москва (15,9) и Санкт Петербург (22,6). Московска област е на осем места от последното с показател 27,2.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахаха
За Москва и Петер е около 50 процента.
Това включва и тинейджърите. Останалите 50 процента са наркомани.
Коментиран от #3, #9, #10
09:16 13.09.2025
2 Фикус
Коментиран от #16
09:20 13.09.2025
3 МАНОЛ П
До коментар #1 от "Хахаха":В БЪЛГАРИЯ СЪМ АЗ-В БРИТАНИЯ ЧЪРЧИЛ Е ОЩЕ НЕНАДМИНАТ
09:22 13.09.2025
4 мукча
09:24 13.09.2025
5 фжесв
Коментиран от #8, #23
09:24 13.09.2025
6 1488
не е истина
09:24 13.09.2025
7 БПФ
09:26 13.09.2025
8 БПФ
До коментар #5 от "фжесв":Това не е само защото скандинавците и англичаните пият повече, а защото не носят и защото са измeт.
Руснакът държи на пиене и дори да се насмуче, все запазва някакво приличие, вместо да се излага пред хората.
09:27 13.09.2025
9 Цензура
До коментар #1 от "Хахаха":Дeбилчик, мога да ти покажа хиляди видеа от САЩ или Канада, където по улиците се търкалят в несвяст пияни и дрогирани. Ти можеш ли да ми покажеш ЕДНО подобно видео от Русия?
Коментиран от #13, #34, #37
09:28 13.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 препис
Коментиран от #15
09:31 13.09.2025
12 А на Запада
09:31 13.09.2025
13 Роко Сифреди
До коментар #9 от "Цензура":Ти за YouTube чувал ли си?
09:33 13.09.2025
14 Глупости, бе и пропаганда
09:33 13.09.2025
15 Не съм срещал досег атакъв немец, а съм
До коментар #11 от "препис":пил с доста, но всички блатници на втората водла са абсолютно точно описани от теб, голубчик.,😄
Коментиран от #20, #21
09:35 13.09.2025
16 Ганю Балкански
До коментар #2 от "Фикус":Нашето разпиване не моът го стигна. Жулим пърцуца от заран до здрач.
09:38 13.09.2025
17 Чук и Гек
09:38 13.09.2025
18 мааалииии
09:41 13.09.2025
19 Шпек Салам Народен
09:42 13.09.2025
20 фжаес
До коментар #15 от "Не съм срещал досег атакъв немец, а съм":Какво си пил ти бре вода ли??? Тези туземци имат един шнапс- ликюр, и пият по 25 грама чашката. Като ударят 2 ликюра и падат под масите. Какво си пил ти??? Ние българите трябва да внимаваме да не глътнем и чашките им. Токлова са калпави тези туземци дето ни ги хвалиш. Ако ударят 1 ракия от нашата и ги пиши чао. Какво си пил ти???
09:42 13.09.2025
21 мдаааа
До коментар #15 от "Не съм срещал досег атакъв немец, а съм":След първата 200грамка самогон на екс и почват да бият главата у масата ...
09:45 13.09.2025
22 Русофилска копейка
09:47 13.09.2025
23 Брачет,
До коментар #5 от "фжесв":Статията е за роzzия , брачед , за роzzия ..
Коментиран от #24
09:49 13.09.2025
24 гжвес
До коментар #23 от "Брачет,":И дай да лъжем като цигани а??? Някак си по евро атлантические е да лъжем като циганите, нали бре, незнам точно какъв и кой пол си???
Коментиран от #28, #29
09:51 13.09.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Рик Форестър
09:53 13.09.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Брачет,
До коментар #24 от "гжвес":За теб лъжа за мен - истина ... От двегодишно наблюдение ..
09:56 13.09.2025
29 Брачед,
До коментар #24 от "гжвес":Ти си рускополов , нали ?
09:58 13.09.2025
30 шаа
я да видим кой не знае какво означава "процент"
09:59 13.09.2025
31 604
10:09 13.09.2025
32 Анонимен
Коментиран от #33
10:17 13.09.2025
33 мдаааа
До коментар #32 от "Анонимен":Грамажа не е важен ... Разликата е в пиенето . На руснак и половин литър му сипеш в чаша , я обръща на екс ..
10:25 13.09.2025
34 Така!
До коментар #9 от "Цензура":В Рибери напиши "Наркомании в России" или "Алкоголизм в России", и ще видиш за какво става на въпрос. И това са си техни собствени документални поредици.....
Коментиран от #35
10:39 13.09.2025
35 Да се чете в тубата,
До коментар #34 от "Така!":а не в Рибери.
10:40 13.09.2025
36 Благой от СОФстрой
10:43 13.09.2025
37 Ае ей, Кондьо,
До коментар #9 от "Цензура":в САЩ живеят официално, без да броим емигрантите, 335 милиона. С тях са около 400 милиона души. Почти колкото в цяла Европа. В РФ са 140 милиона максимум. И то преди войната. Сравняваш ли, извинявай? За да са наравно процентно, на всеки руски пияница или наркоман в САЩ трябва има по 3.
Което никога няма да стане!!!
Колкото и да си мечтаеш.......
10:45 13.09.2025
38 Глупости на търкалета
Коментиран от #43
10:55 13.09.2025
39 ЖЕКО
Коментиран от #41
11:00 13.09.2025
40 ЛИЛИ
11:03 13.09.2025
41 И те не си го плащат
До коментар #39 от "ЖЕКО":Варят самогон от картофи, зеле или храсти Друго нямат. Бухат вносна захар и дрожди и пият боклука, който се е получил. Заради това душат хляб или риба, защото на вкус и мирис е отвратително.
11:05 13.09.2025
42 Пища ХУФнагел
11:07 13.09.2025
43 Не може си толко проС
До коментар #38 от "Глупости на търкалета":Процент е 1 на 100, а промил е 1 на 1000.
Без значение атоми, молекули, вируси, бактерии, милилитри, грамове, части от много части, хора, планети, и т.н.
11:10 13.09.2025