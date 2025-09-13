Новини
Чукчите са най-големите пияници в Русия

13 Септември, 2025

Най-малък брой случаи на алкохолизъм на 100 хиляди души е установен в Ленинградска област - 13,7 души

Чукчите са най-големите пияници в Русия - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Чукотският автономен окръг оглави класацията на руските региони по заболеваемост от алкохолизъм през 2024 г., според данни на руското Министерство на здравеопазването, съобщи РИА Новости.

Според данните, Чукотският автономен окръг зае първо място в класацията по заболеваемост от алкохолизъм и алкохолна психоза през 2024 г. Процентът на заболеваемост е 247,8 души на 100 хиляди население.

Второ място в класацията заема Република Марий Ел, разположена край река Волга, с показател от 222,6, а третото място е за Еврейския автономен окръг, намиращ се в Далечния изток, с процент на заболеваемост от 197,5. В челната петица се наредиха още Кировска област (161,5) и Архангелска област (134,2).

Най-малък брой случаи на алкохолизъм на 100 хиляди души е установен в Ленинградска област - 13,7 души. Малко повече са открити в Москва (15,9) и Санкт Петербург (22,6). Московска област е на осем места от последното с показател 27,2.


  • 1 Хахаха

    22 28 Отговор
    Умножете ги по 500 и ще получите истинските цифри.
    За Москва и Петер е около 50 процента.
    Това включва и тинейджърите. Останалите 50 процента са наркомани.

    Коментиран от #3, #9, #10

    09:16 13.09.2025

  • 2 Фикус

    13 0 Отговор
    И какво да правим по тоя въпрос? Да чукчиме техните моми ,ли?

    Коментиран от #16

    09:20 13.09.2025

  • 3 МАНОЛ П

    17 5 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха":

    В БЪЛГАРИЯ СЪМ АЗ-В БРИТАНИЯ ЧЪРЧИЛ Е ОЩЕ НЕНАДМИНАТ

    09:22 13.09.2025

  • 4 мукча

    16 3 Отговор
    ам то какво да правиш там, скука и студ

    09:24 13.09.2025

  • 5 фжесв

    27 6 Отговор
    Ако дойдат тука да измерят реално колко пияни маймуни има, ще ги ударим в земята целия свят. Даже в Русе се опитаха да им вземат рекорда. Така че айде малко по внимателно с класациите. Ако измерят английските маймуни, американците и скандинавците как пият като смокове, Русия ще е на последно място. Тука на Слънчака по алейте е пълно с повръщащи англичани и скандинавци. А немците като удярят 2 бири и не знаят в коя държава се намират, мИрси.

    Коментиран от #8, #23

    09:24 13.09.2025

  • 6 1488

    21 7 Отговор
    а хомоатлантиците колко кокаин употребяват
    не е истина

    09:24 13.09.2025

  • 7 БПФ

    16 8 Отговор
    Като цяло Русия е далеч от първите 10 по употреба на алкохол на глава от населението. А тази статистика разбива окончателно митът, че руснаците много пият. Очевидна е, че най-много се пие от определени малцинства.

    09:26 13.09.2025

  • 8 БПФ

    16 11 Отговор

    До коментар #5 от "фжесв":

    Това не е само защото скандинавците и англичаните пият повече, а защото не носят и защото са измeт.
    Руснакът държи на пиене и дори да се насмуче, все запазва някакво приличие, вместо да се излага пред хората.

    09:27 13.09.2025

  • 9 Цензура

    20 9 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха":

    Дeбилчик, мога да ти покажа хиляди видеа от САЩ или Канада, където по улиците се търкалят в несвяст пияни и дрогирани. Ти можеш ли да ми покажеш ЕДНО подобно видео от Русия?

    Коментиран от #13, #34, #37

    09:28 13.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 препис

    8 9 Отговор
    .... немците като удярят 2 бири и не знаят в коя държава се намират,защото си мислят,че всички държави са техни....

    Коментиран от #15

    09:31 13.09.2025

  • 12 А на Запада

    9 5 Отговор
    кои са най-големите пияници? Може би англетата...

    09:31 13.09.2025

  • 13 Роко Сифреди

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "Цензура":

    Ти за YouTube чувал ли си?

    09:33 13.09.2025

  • 14 Глупости, бе и пропаганда

    5 8 Отговор
    в блатнистан реалнияъ алкохолизъм е около 16% при мъжете и над 9% при тьотките...

    09:33 13.09.2025

  • 15 Не съм срещал досег атакъв немец, а съм

    11 6 Отговор

    До коментар #11 от "препис":

    пил с доста, но всички блатници на втората водла са абсолютно точно описани от теб, голубчик.,😄

    Коментиран от #20, #21

    09:35 13.09.2025

  • 16 Ганю Балкански

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Фикус":

    Нашето разпиване не моът го стигна. Жулим пърцуца от заран до здрач.

    09:38 13.09.2025

  • 17 Чук и Гек

    1 3 Отговор
    И най-големите писатели също.

    09:38 13.09.2025

  • 18 мааалииии

    8 0 Отговор
    Много чукчи тука ве ... 🤭😁

    09:41 13.09.2025

  • 19 Шпек Салам Народен

    6 1 Отговор
    Нормално.В Аляска е съвсем същото.Условията предразполагат към такъв вид забавления.

    09:42 13.09.2025

  • 20 фжаес

    3 7 Отговор

    До коментар #15 от "Не съм срещал досег атакъв немец, а съм":

    Какво си пил ти бре вода ли??? Тези туземци имат един шнапс- ликюр, и пият по 25 грама чашката. Като ударят 2 ликюра и падат под масите. Какво си пил ти??? Ние българите трябва да внимаваме да не глътнем и чашките им. Токлова са калпави тези туземци дето ни ги хвалиш. Ако ударят 1 ракия от нашата и ги пиши чао. Какво си пил ти???

    09:42 13.09.2025

  • 21 мдаааа

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "Не съм срещал досег атакъв немец, а съм":

    След първата 200грамка самогон на екс и почват да бият главата у масата ...

    09:45 13.09.2025

  • 22 Русофилска копейка

    5 5 Отговор
    Тази статия ме бодна в г.ъ.з.ъ и се разсмърдях в коментарите

    09:47 13.09.2025

  • 23 Брачет,

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "фжесв":

    Статията е за роzzия , брачед , за роzzия ..

    Коментиран от #24

    09:49 13.09.2025

  • 24 гжвес

    3 4 Отговор

    До коментар #23 от "Брачет,":

    И дай да лъжем като цигани а??? Някак си по евро атлантические е да лъжем като циганите, нали бре, незнам точно какъв и кой пол си???

    Коментиран от #28, #29

    09:51 13.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Рик Форестър

    12 4 Отговор
    Представете си, че живеете в Руския далечен изток. Времето е облачно. Температурите са ниски. Излизаш пред блока контейнерите за смет са препълнени. Дупки, локви, улични кучета. Мрачно време, киша...освен да се напиеш друго не остава.

    09:53 13.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Брачет,

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "гжвес":

    За теб лъжа за мен - истина ... От двегодишно наблюдение ..

    09:56 13.09.2025

  • 29 Брачед,

    5 5 Отговор

    До коментар #24 от "гжвес":

    Ти си рускополов , нали ?

    09:58 13.09.2025

  • 30 шаа

    5 1 Отговор
    "Процентът на заболеваемост е 247,8 души на 100 хиляди население."

    я да видим кой не знае какво означава "процент"

    09:59 13.09.2025

  • 31 604

    1 2 Отговор
    Повервахме ти пъатко че некой ти е дал данни.....пхахахахахя

    10:09 13.09.2025

  • 32 Анонимен

    3 0 Отговор
    В България са на стограмки!

    Коментиран от #33

    10:17 13.09.2025

  • 33 мдаааа

    8 0 Отговор

    До коментар #32 от "Анонимен":

    Грамажа не е важен ... Разликата е в пиенето . На руснак и половин литър му сипеш в чаша , я обръща на екс ..

    10:25 13.09.2025

  • 34 Така!

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Цензура":

    В Рибери напиши "Наркомании в России" или "Алкоголизм в России", и ще видиш за какво става на въпрос. И това са си техни собствени документални поредици.....

    Коментиран от #35

    10:39 13.09.2025

  • 35 Да се чете в тубата,

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Така!":

    а не в Рибери.

    10:40 13.09.2025

  • 36 Благой от СОФстрой

    5 2 Отговор
    Рашляшkо е територия населена от първобитни алкохолизирани племена B пълна безизходица!

    10:43 13.09.2025

  • 37 Ае ей, Кондьо,

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Цензура":

    в САЩ живеят официално, без да броим емигрантите, 335 милиона. С тях са около 400 милиона души. Почти колкото в цяла Европа. В РФ са 140 милиона максимум. И то преди войната. Сравняваш ли, извинявай? За да са наравно процентно, на всеки руски пияница или наркоман в САЩ трябва има по 3.
    Което никога няма да стане!!!
    Колкото и да си мечтаеш.......

    10:45 13.09.2025

  • 38 Глупости на търкалета

    0 1 Отговор
    Вени, абе вие в тая редакция, начело с проф. Ганев, сте все чисти гении бе👍За вас процентът се мери в души, а за промила ни е страх да питаме...

    Коментиран от #43

    10:55 13.09.2025

  • 39 ЖЕКО

    2 1 Отговор
    ДА СИ ПИЯТ ХОРАТА , ВИЕ ДА НЕ БИ ДА ИМ ПЛАЩАТЕ ПИЕНЕТО СОРОСИ ДОЛНИ

    Коментиран от #41

    11:00 13.09.2025

  • 40 ЛИЛИ

    2 1 Отговор
    КОИТО ПИЕ ЗЛО НЕ МИСЛИ,ЗА РАЗЛИКА ОТ ЗАВИСЛИВИТЕ СОРОСИ

    11:03 13.09.2025

  • 41 И те не си го плащат

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "ЖЕКО":

    Варят самогон от картофи, зеле или храсти Друго нямат. Бухат вносна захар и дрожди и пият боклука, който се е получил. Заради това душат хляб или риба, защото на вкус и мирис е отвратително.

    11:05 13.09.2025

  • 42 Пища ХУФнагел

    0 0 Отговор
    Дайте класация и за най-големите шишковци в БълГария например. Сещаме се за поне 2ма такива !

    11:07 13.09.2025

  • 43 Не може си толко проС

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Глупости на търкалета":

    Процент е 1 на 100, а промил е 1 на 1000.
    Без значение атоми, молекули, вируси, бактерии, милилитри, грамове, части от много части, хора, планети, и т.н.

    11:10 13.09.2025