Чукчите са най-големите пияници в Русия

Чукотският автономен окръг оглави класацията на руските региони по заболеваемост от алкохолизъм през 2024 г., според данни на руското Министерство на здравеопазването, съобщи РИА Новости.

Според данните, Чукотският автономен окръг зае първо място в класацията по заболеваемост от алкохолизъм и алкохолна психоза през 2024 г. Процентът на заболеваемост е 247,8 души на 100 хиляди население.

Второ място в класацията заема Република Марий Ел, разположена край река Волга, с показател от 222,6, а третото място е за Еврейския автономен окръг, намиращ се в Далечния изток, с процент на заболеваемост от 197,5. В челната петица се наредиха още Кировска област (161,5) и Архангелска област (134,2).

Най-малък брой случаи на алкохолизъм на 100 хиляди души е установен в Ленинградска област - 13,7 души. Малко повече са открити в Москва (15,9) и Санкт Петербург (22,6). Московска област е на осем места от последното с показател 27,2.