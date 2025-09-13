Новини
Любопитно »
Ед Шийрън пуска нов албум на пазара

Ед Шийрън пуска нов албум на пазара

13 Септември, 2025 12:28 382 1

  • ед шийрън-
  • нов албум-
  • турне

Добра новина за феновете на музиканта

Ед Шийрън пуска нов албум на пазара - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британският изпълнител, който започва световно турне в Европа през декември, издава днес новия си албум Play, съобщи АФП, цитиран от БТА.

Това е осмият студиен албум на 34-годишния изпълнител, който се радва на огромен успех през последното десетилетие във Великобритания и по света. Албумът, с розова обложка, включва песните Sapphire, Azizam, A Little More и др.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Ed Sheeran (@teddysphotos)


Последният албум на Шийрън Autumn Variations датира от 2023 г. С песни, повлияни от фолк, хип-хоп, поп, денс, соул и рок стиловете, той е шестият най-слушан изпълнител в платформата Спотифай. Песента му от 2017 г. Shape of You е една от най-стриймваните в света, според платформата.

Артистът, израснал в Източна Англия, разкри тази седмица, че се готви да живее временно в Съединените щати.

"Чувствам се сякаш съм единственият човек, който се мести в Съединените щати", пошегува се той в интервю за подкаста The 2 Johnnies, цитиран от АФП. "Определено не искам да пътувам между Лондон и Сан Диего", написа той още в Инстаграм от Калифорния.

Той отрече да е мотивиран от данъчни причини. "Ще продължа да плащам данъците си във Великобритания, тъй като там живея", написа артистът. Турнето му ще започне в Париж на 1 декември, след което ще продължи в Германия, Великобритания и Ирландия.

На 31 август 2024 г. Ед Шийрън изнесе концерт на стадион "Васил Левски" пред 60 000 души.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаберих

    0 0 Отговор
    Две блондинки си говорят: - Муцка, знаеш ли, че Пешо бил ветеран, ма?
    - Що ма, месо ли не яде?
    - Не ма, животни лекувал!

    12:55 13.09.2025