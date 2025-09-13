Ед Шийрън пуска нов албум на пазара

Британският изпълнител, който започва световно турне в Европа през декември, издава днес новия си албум Play, съобщи АФП, цитиран от БТА.

Това е осмият студиен албум на 34-годишния изпълнител, който се радва на огромен успех през последното десетилетие във Великобритания и по света. Албумът, с розова обложка, включва песните Sapphire, Azizam, A Little More и др.

Последният албум на Шийрън Autumn Variations датира от 2023 г. С песни, повлияни от фолк, хип-хоп, поп, денс, соул и рок стиловете, той е шестият най-слушан изпълнител в платформата Спотифай. Песента му от 2017 г. Shape of You е една от най-стриймваните в света, според платформата.

Артистът, израснал в Източна Англия, разкри тази седмица, че се готви да живее временно в Съединените щати.

"Чувствам се сякаш съм единственият човек, който се мести в Съединените щати", пошегува се той в интервю за подкаста The 2 Johnnies, цитиран от АФП. "Определено не искам да пътувам между Лондон и Сан Диего", написа той още в Инстаграм от Калифорния.

Той отрече да е мотивиран от данъчни причини. "Ще продължа да плащам данъците си във Великобритания, тъй като там живея", написа артистът. Турнето му ще започне в Париж на 1 декември, след което ще продължи в Германия, Великобритания и Ирландия.

На 31 август 2024 г. Ед Шийрън изнесе концерт на стадион "Васил Левски" пред 60 000 души.