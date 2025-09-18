2028 година – 128-и вот на недоверие към кабинета „Желязков“…

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Септември 2025

Вот на недоверие срещу правителството на Росен Желязков №5. Внесен от ПП-ДБ, подкрепен от МЕЧ и АПС, с очакваното участие на „Възраждане“ и „Величие“. Ще бъде ли този вот на недоверие по-различен от останалите четири, които бяха досега… Не. Неуспехът предрешен ли е? По-скоро – да. Ако лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски не реши друго. Защо? Защото нито ГЕРБ, нито БСП (според последното социологическо проучване са на 5% при нови избори и са на ръба да влязат в парламента), нито ИТН (според същото проучване са 3% и са под чертата да влязат в парламента) имат намерение да направят крачка встрани. Просто нямат изгода. Така че всичко опира до лидера на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски. Въпросът пред него е един – кога ще се почувства достатъчно стабилизирал партията си, достатъчно окрупнял по места – виждаме, че и областни управители на ГЕРБ преминават в партията му, за да поиска повече доверие на избори. Той и сега си се чувства добре, след като не е офицално част от управлението, но е незаобиколим фактор в кабинета. Така че при „ДПС-Ново начало“ бързане за избори няма, защото трябва още време, за да окрупнее.

Иначе, че вотът ще бъде неуспешен, е повече от очаквано, но нека не казваме задължително, че ще е така. Някой от управляващите (влючваме и „ДПС-Ново начало“) може нещо да размисли.

Очаква се вотът да събере повече гласове от предишните, което практически означава цялата опозиция (без „ДПС-Ново начало“).

Големият въпрос, когато се говори и се повдига темата за вот на недоверие, е какво следва, ако той успее? Дават ли партиите, които сега искат вот на недоверие, нова управленска алтернатива. По-скоро – не. Тогава защо го правят…



Преди 3 години

Успешен вот на недоверие имахме преди 3 години, когато падна кабинетът на Кирил Петков. Как стана това? С гласовете на ГЕРБ, ДПС, "Възраждане" и "Има такъв народ", които бяха част от кабинета. Тогава ИТН излезе от кабинета, а сега дали ще поискат!? И тогава партиите, които свалиха кабинета, го направиха за спорта, просто така, защото нямаха ясен план „после накъде и как". Не се състави управление нито в същия, нито в следващия парламент. Но ИТН го направи. С какви подбуди, само те си знаят.



2028 година

И понеже внасянето на вот на недоверие се превърна в нещо като спортна дисциплина в парламента, през 2028 година (ако черна котка не мине път, би трябвало все още да сме в мандата на кабинета „Желязков“) може да имаме внесен 128-и вот на недоверие към кабинета на Росен Желязков. И днес, и тогава въпросът си остава - питахте ли Пеевски!? Окрупня ли „ДПС-Ново начало“. А и той си го каза ясно: „Казах им, че остават три години и няколко месеца до края на мандата – толкова ще бъде. Да спрат да се упражняват и да гледат как да помогнат на хората.“