2028 година – 128-и вот на недоверие към кабинета „Желязков“…

Септември 2025
Вот на недоверие срещу правителството на Росен Желязков №5. Внесен от ПП-ДБ, подкрепен от МЕЧ и АПС, с очакваното участие на „Възраждане“ и „Величие“. Ще бъде ли този вот на недоверие по-различен от останалите четири, които бяха досега… Не. Неуспехът предрешен ли е? По-скоро – да. Ако лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски не реши друго. Защо? Защото нито ГЕРБ, нито БСП (според последното социологическо проучване са на 5% при нови избори и са на ръба да влязат в парламента), нито ИТН (според същото проучване са 3% и са под чертата да влязат в парламента) имат намерение да направят крачка встрани. Просто нямат изгода. Така че всичко опира до лидера на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски. Въпросът пред него е един – кога ще се почувства достатъчно стабилизирал партията си, достатъчно окрупнял по места – виждаме, че и областни управители на ГЕРБ преминават в партията му, за да поиска повече доверие на избори. Той и сега си се чувства добре, след като не е офицално част от управлението, но е незаобиколим фактор в кабинета. Така че при „ДПС-Ново начало“ бързане за избори няма, защото трябва още време, за да окрупнее.
Иначе, че вотът ще бъде неуспешен, е повече от очаквано, но нека не казваме задължително, че ще е така. Някой от управляващите (влючваме и „ДПС-Ново начало“) може нещо да размисли.
Очаква се вотът да събере повече гласове от предишните, което практически означава цялата опозиция (без „ДПС-Ново начало“).
Големият въпрос, когато се говори и се повдига темата за вот на недоверие, е какво следва, ако той успее? Дават ли партиите, които сега искат вот на недоверие, нова управленска алтернатива. По-скоро – не. Тогава защо го правят…
Преди 3 години
Успешен вот на недоверие имахме преди 3 години, когато падна кабинетът на Кирил Петков. Как стана това? С гласовете на ГЕРБ, ДПС, "Възраждане" и "Има такъв народ", които бяха част от кабинета. Тогава ИТН излезе от кабинета, а сега дали ще поискат!? И тогава партиите, които свалиха кабинета, го направиха за спорта, просто така, защото нямаха ясен план „после накъде и как". Не се състави управление нито в същия, нито в следващия парламент. Но ИТН го направи. С какви подбуди, само те си знаят.
2028 година
И понеже внасянето на вот на недоверие се превърна в нещо като спортна дисциплина в парламента, през 2028 година (ако черна котка не мине път, би трябвало все още да сме в мандата на кабинета „Желязков“) може да имаме внесен 128-и вот на недоверие към кабинета на Росен Желязков. И днес, и тогава въпросът си остава - питахте ли Пеевски!? Окрупня ли „ДПС-Ново начало“. А и той си го каза ясно: „Казах им, че остават три години и няколко месеца до края на мандата – толкова ще бъде. Да спрат да се упражняват и да гледат как да помогнат на хората.“
2028 година – 128-и вот на недоверие към кабинета „Желязков“…
18 Септември, 2025 09:03 1 144 17
А Питахте ли Пеевски!?
Септември 2025
1 НОВИНА НА ЧАСА!
А ние-кога...?!
09:04 18.09.2025
2 Директора👨✈️
Коментиран от #7
09:05 18.09.2025
3 Сталин
P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти
Коментиран от #4, #6
09:05 18.09.2025
4 456
До коментар #3 от "Сталин":Това го чух и четох още преди месец- два. И друго: освен данък наследство се очаква от нова година в рамките на две данъците в България да се увеличат до 25%
09:12 18.09.2025
5 име
Не вярвам някоя от опозиционните партии да се хване с ПроститеПарчета и ДайБългария. Пък и да се хванат, пак не им стигат гласове. А другите така или иначе са в управлението. Ако падне правителството, най-много с третия мандат да се направи ново. Но по-вероятно е нови избори. Евентуални преговори и избори означават поне девет месеца НС да не работи. Обаче ПП и ДБ такава реформа ни направиха, че ще са в парламента, ще си получават заплатките и осигуровките, че и представителни разходи ще трошат.
Коментиран от #11
09:12 18.09.2025
6 име
До коментар #3 от "Сталин":Много грешите за тези данъци имоти. За толкова години демоКРАДЦИя хиляди фамилии, които са били по един или друг начин в управлението, са се нагъчили с имоти. Те гласуват законите, няма как да позволят да плащат на държавата такива цолни пари.
Коментиран от #8
09:15 18.09.2025
7 НАЛИ?!
До коментар #2 от "Директора👨✈️":Все отбор ,,убавци"...!
09:16 18.09.2025
8 456
До коментар #6 от "име":Няма грешка. Питал ли си се защо на запад частни фондове наследяват по- големите и скъпи активи?
09:19 18.09.2025
9 делон
Коментиран от #14
09:20 18.09.2025
10 Гост
09:27 18.09.2025
11 ZЕРБ за Евразийско Разграбване на 🇧🇬
До коментар #5 от "име":Вота на недоверие е начин да се покаже от Парламентарната трибуна какви крадци са от ГЕРБ Ново начало, да разкрият лицето на мафията - Шиши и Meчо. За това и забраниха директното излъчване на дебатите от националните телевизии и радио, да не им видят кирливите ризи.
Коментиран от #16
09:28 18.09.2025
13 голем смех
09:39 18.09.2025
14 1-20
До коментар #9 от "делон":Свобода на словото? - не и тук. Виж подлогите какви статии творят.
09:45 18.09.2025
15 Неръждавейка
10:04 18.09.2025
16 име
До коментар #11 от "ZЕРБ за Евразийско Разграбване на 🇧🇬":На кой ще го показват това? На избирателитепна ПроститеПарчета, които не го знаят това, също както тяхните политици не го знаеха преди две години ли? Айде няма нужда, на такива бавноразвищи няма кво да им се показва.
10:11 18.09.2025
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БТЛГАРИЯ
СЕ НАПЪВА
И СТАВА НА ИМАМБАЯЛДЪ :)
......
ОТ ДРОНОВЕТЕ НЯМА СИСТЕМА ЗА СПАСЕНИЕ - КОМАРИТЕ ВИНАГИ ПОБЕЖДАВАТ:)
10:22 18.09.2025