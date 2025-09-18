Новини
Мнения »
2028 година – 128-и вот на недоверие към кабинета „Желязков“…

2028 година – 128-и вот на недоверие към кабинета „Желязков“…

18 Септември, 2025 09:03 1 144 17

  • росен желязков-
  • кабинет-
  • вот-
  • вот на недоверие-
  • дпс ново начало-
  • пеевски-
  • герб-
  • бсп-
  • итн

А Питахте ли Пеевски!?

2028 година – 128-и вот на недоверие към кабинета „Желязков“… - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Септември 2025
Вот на недоверие срещу правителството на Росен Желязков №5. Внесен от ПП-ДБ, подкрепен от МЕЧ и АПС, с очакваното участие на „Възраждане“ и „Величие“. Ще бъде ли този вот на недоверие по-различен от останалите четири, които бяха досега… Не. Неуспехът предрешен ли е? По-скоро – да. Ако лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски не реши друго. Защо? Защото нито ГЕРБ, нито БСП (според последното социологическо проучване са на 5% при нови избори и са на ръба да влязат в парламента), нито ИТН (според същото проучване са 3% и са под чертата да влязат в парламента) имат намерение да направят крачка встрани. Просто нямат изгода. Така че всичко опира до лидера на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски. Въпросът пред него е един – кога ще се почувства достатъчно стабилизирал партията си, достатъчно окрупнял по места – виждаме, че и областни управители на ГЕРБ преминават в партията му, за да поиска повече доверие на избори. Той и сега си се чувства добре, след като не е офицално част от управлението, но е незаобиколим фактор в кабинета. Така че при „ДПС-Ново начало“ бързане за избори няма, защото трябва още време, за да окрупнее.
Иначе, че вотът ще бъде неуспешен, е повече от очаквано, но нека не казваме задължително, че ще е така. Някой от управляващите (влючваме и „ДПС-Ново начало“) може нещо да размисли.
Очаква се вотът да събере повече гласове от предишните, което практически означава цялата опозиция (без „ДПС-Ново начало“).
Големият въпрос, когато се говори и се повдига темата за вот на недоверие, е какво следва, ако той успее? Дават ли партиите, които сега искат вот на недоверие, нова управленска алтернатива. По-скоро – не. Тогава защо го правят…

Преди 3 години
Успешен вот на недоверие имахме преди 3 години, когато падна кабинетът на Кирил Петков. Как стана това? С гласовете на ГЕРБ, ДПС, "Възраждане" и "Има такъв народ", които бяха част от кабинета. Тогава ИТН излезе от кабинета, а сега дали ще поискат!? И тогава партиите, които свалиха кабинета, го направиха за спорта, просто така, защото нямаха ясен план „после накъде и как". Не се състави управление нито в същия, нито в следващия парламент. Но ИТН го направи. С какви подбуди, само те си знаят.

2028 година
И понеже внасянето на вот на недоверие се превърна в нещо като спортна дисциплина в парламента, през 2028 година (ако черна котка не мине път, би трябвало все още да сме в мандата на кабинета „Желязков“) може да имаме внесен 128-и вот на недоверие към кабинета на Росен Желязков. И днес, и тогава въпросът си остава - питахте ли Пеевски!? Окрупня ли „ДПС-Ново начало“. А и той си го каза ясно: „Казах им, че остават три години и няколко месеца до края на мандата – толкова ще бъде. Да спрат да се упражняват и да гледат как да помогнат на хората.“


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НОВИНА НА ЧАСА!

    22 3 Отговор
    Французин изпрати в народното им събрание 600 презерветива,за да не се ,,размножават" депутатите им...!
    А ние-кога...?!

    09:04 18.09.2025

  • 2 Директора👨‍✈️

    20 1 Отговор
    Само като видя снимката и ми се повръща, а вече имам разстройство!!!

    Коментиран от #7

    09:05 18.09.2025

  • 3 Сталин

    25 4 Отговор
    Това което управляващите не ви казват е че ви готвят голяма изненада,изненадата на века,миналата седмица управляващата коалиция и финансово министерство са дискутирали за въвеждане на нов данък,съвсем нов данък- Данък Наследство ,както е в Германия, Англия и Европа,плана който е дискутиран е че имоти на стойност над 100 000 наследниците ще трябва да плащат данък на наследствения имот ,това включва къща,апартамент ,земя ,акции и други финансови активи.Това означава че много от наследници на имоти трябва да ипотекират за да може да платят данъка ,тепърва ще се уточнява процента ,но може да стигне 40% както е в Англия и така постепенно ще ви отнемат имотите който не може да плати.Също Световната банка е препоръчала на правителството за да попълнят хазната и да могат да плащат стотиците милиарди заеми които Тиквата и Прасето теглиха и много от тези пари откраднаха да въведат Задължителна застраховка на имот както е в САЩ ,това може да достигне до 10 000 на година може и повече за големи и скъпи имоти и който не може да плати ,имота може да бъде запориран и отнет в полза на държавата.Така че чичо ви Клаус Шваб от WEF ви каза за Agenda 2030 - Няма да притежавате нищо,но ще бъдете щастливи ,кое не вие е ясно.
    P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти

    Коментиран от #4, #6

    09:05 18.09.2025

  • 4 456

    11 4 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Това го чух и четох още преди месец- два. И друго: освен данък наследство се очаква от нова година в рамките на две данъците в България да се увеличат до 25%

    09:12 18.09.2025

  • 5 име

    7 7 Отговор
    Прав е човека, вота на недоверие е супер бесмислен, но и опасен преди приемането на бюджета. Единствения евентуален плюс е ако заради липсата на правителство или ново правителство, не влезем в еврозоната баш сега. Ама едва ли ще стане.

    Не вярвам някоя от опозиционните партии да се хване с ПроститеПарчета и ДайБългария. Пък и да се хванат, пак не им стигат гласове. А другите така или иначе са в управлението. Ако падне правителството, най-много с третия мандат да се направи ново. Но по-вероятно е нови избори. Евентуални преговори и избори означават поне девет месеца НС да не работи. Обаче ПП и ДБ такава реформа ни направиха, че ще са в парламента, ще си получават заплатките и осигуровките, че и представителни разходи ще трошат.

    Коментиран от #11

    09:12 18.09.2025

  • 6 име

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Много грешите за тези данъци имоти. За толкова години демоКРАДЦИя хиляди фамилии, които са били по един или друг начин в управлението, са се нагъчили с имоти. Те гласуват законите, няма как да позволят да плащат на държавата такива цолни пари.

    Коментиран от #8

    09:15 18.09.2025

  • 7 НАЛИ?!

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Директора👨‍✈️":

    Все отбор ,,убавци"...!

    09:16 18.09.2025

  • 8 456

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "име":

    Няма грешка. Питал ли си се защо на запад частни фондове наследяват по- големите и скъпи активи?

    09:19 18.09.2025

  • 9 делон

    6 1 Отговор
    Престанете, да блокирате за 3 месеца правота на коментарии,модератори! Има свобода на словото!!!

    Коментиран от #14

    09:20 18.09.2025

  • 10 Гост

    2 2 Отговор
    Некъв уръфан, научен на всичко от мутри, младеж държи всички депутати на къса каишка с компровати и зависимости и той си определя дневния ред. Той управлява чрез продажни неграмотници и никой нищо не може да му каже. Не знам как всички му се продадоха. Много долна, продажна сган е българския депутат

    09:27 18.09.2025

  • 11 ZЕРБ за Евразийско Разграбване на 🇧🇬

    2 6 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    Вота на недоверие е начин да се покаже от Парламентарната трибуна какви крадци са от ГЕРБ Ново начало, да разкрият лицето на мафията - Шиши и Meчо. За това и забраниха директното излъчване на дебатите от националните телевизии и радио, да не им видят кирливите ризи.

    Коментиран от #16

    09:28 18.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 голем смех

    4 3 Отговор
    След три години няма да има копейки, да продължават да клатят държавата губейки работното време на народните предствавители с безсмислени вотове на недоверие.

    09:39 18.09.2025

  • 14 1-20

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "делон":

    Свобода на словото? - не и тук. Виж подлогите какви статии творят.

    09:45 18.09.2025

  • 15 Неръждавейка

    0 3 Отговор
    До 2028-а като нищо могат да сринат жалката тиквеносвинска мафия със земята, като "държавата" на зелената хунта, която толкова подкрепят.

    10:04 18.09.2025

  • 16 име

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "ZЕРБ за Евразийско Разграбване на 🇧🇬":

    На кой ще го показват това? На избирателитепна ПроститеПарчета, които не го знаят това, също както тяхните политици не го знаеха преди две години ли? Айде няма нужда, на такива бавноразвищи няма кво да им се показва.

    10:11 18.09.2025

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БТЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    АМИ - ЕДИН ДРОН В ТОАЛЕТНАТА ДОКАТО
    СЕ НАПЪВА
    И СТАВА НА ИМАМБАЯЛДЪ :)
    ......
    ОТ ДРОНОВЕТЕ НЯМА СИСТЕМА ЗА СПАСЕНИЕ - КОМАРИТЕ ВИНАГИ ПОБЕЖДАВАТ:)

    10:22 18.09.2025