Ще се превърне ли парното в София в социален експеримент… Това е въпросът на въпросите, с който дори се зае и държавнически Делян Пеевски. Лидерът на „ДПС - Ново начало“ подаде сигнал до прокуратурата за предстоящия ремонт на „Топлофикация София“ и спирането на топлоподаването за почти три месеца в столичния квартал „Дружба – 2“. Пеевски сигнализира прокуратурата да разследва дали дружеството не се води умишлено към фалит, както и за заявеното намерение на кмета на София Васил Терзиев да предложи услугата за концесиониране.



„Кризата с парното в „Дружба 2” е поредният провал на кмета Терзиев, на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) и техните партньори от “Спаси София”, които за две години не успяха да предотвратят или преодолеят нито един проблем на столицата, а сега се опитват да легитимират поредния си грабеж“, коментира Делян Пеевски и добави, че "… това е Държава с главно “Д”, защото тя трябва да е там, където са хората и техните проблеми".

Кметът Васил Терзиев отговори на Делян Пеевски, поставяйки му няколко въпроса: „Кога санкционираният по "Магнитски" Пеевски „оправи държавата с главно Д“, че вече оправя и „Топлофикация“?“



И припомни на Певски съдбата на „Лафка“, „Булгартабак“, КТБ и още куп предприятия.



“Топлофикация“ беше в изключително тежко финансово и техническо състояние много преди да стана кмет. И до днес дружеството се управлява от ГЕРБ, БСП и ИТН – не от мен или моя екип. Натрупаните дългове и зависимостта от „Булгаргаз“ са резултат от години безхаберие и умишлено бездействие. Затова настоявам за концесия – за да не може повече фирмата да бъде доена от „обръчи от фирми“ и сметката за чуждото забогатяване да се плаща от софиянци“, добави Терзиев.



Васил Терзиев: Харесвам столицата много повече откакто съм кмет!? А дали е питал какво мислят за него живущите в „Дружба“ 2… Отговорът е без значение.

Иначе чухме Терзиев да казва, че и той не знаел за планирания ремонт на топлопреносната мрежа. Чухме Терзиев да казва, че нищо не знае и за работата на зам.-кмета Барбутов, който подаде оставка и все още е в ареста…



Не знам е просто оправдание, но дали това ще „стопли“ хората в „Дружба“ 2. Или там предстои да се проведе социален експеримент в полза на държавата с главно „Д“ – да се гушнем, да се стоплим. Каквото и да произтече от това…