Ще се превърне ли парното в София в социален експеримент

23 Септември, 2025 14:38 367 6

Харесвам столицата много повече откакто съм кмет, каза преди дни Васил Терзив, но дали така мислят и в кв. „Дружба“...

Ще се превърне ли парното в София в социален експеримент - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ще се превърне ли парното в София в социален експеримент… Това е въпросът на въпросите, с който дори се зае и държавнически Делян Пеевски. Лидерът на „ДПС - Ново начало“ подаде сигнал до прокуратурата за предстоящия ремонт на „Топлофикация София“ и спирането на топлоподаването за почти три месеца в столичния квартал „Дружба – 2“. Пеевски сигнализира прокуратурата да разследва дали дружеството не се води умишлено към фалит, както и за заявеното намерение на кмета на София Васил Терзиев да предложи услугата за концесиониране.

„Кризата с парното в „Дружба 2” е поредният провал на кмета Терзиев, на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) и техните партньори от “Спаси София”, които за две години не успяха да предотвратят или преодолеят нито един проблем на столицата, а сега се опитват да легитимират поредния си грабеж“, коментира Делян Пеевски и добави, че "… това е Държава с главно “Д”, защото тя трябва да е там, където са хората и техните проблеми".
Кметът Васил Терзиев отговори на Делян Пеевски, поставяйки му няколко въпроса: „Кога санкционираният по "Магнитски" Пеевски „оправи държавата с главно Д“, че вече оправя и „Топлофикация“?“

И припомни на Певски съдбата на „Лафка“, „Булгартабак“, КТБ и още куп предприятия.

“Топлофикация“ беше в изключително тежко финансово и техническо състояние много преди да стана кмет. И до днес дружеството се управлява от ГЕРБ, БСП и ИТН – не от мен или моя екип. Натрупаните дългове и зависимостта от „Булгаргаз“ са резултат от години безхаберие и умишлено бездействие. Затова настоявам за концесия – за да не може повече фирмата да бъде доена от „обръчи от фирми“ и сметката за чуждото забогатяване да се плаща от софиянци“, добави Терзиев.

17 септември
Васил Терзиев: Харесвам столицата много повече откакто съм кмет!? А дали е питал какво мислят за него живущите в „Дружба“ 2… Отговорът е без значение.
Иначе чухме Терзиев да казва, че и той не знаел за планирания ремонт на топлопреносната мрежа. Чухме Терзиев да казва, че нищо не знае и за работата на зам.-кмета Барбутов, който подаде оставка и все още е в ареста…

Не знам е просто оправдание, но дали това ще „стопли“ хората в „Дружба“ 2. Или там предстои да се проведе социален експеримент в полза на държавата с главно „Д“ – да се гушнем, да се стоплим. Каквото и да произтече от това…


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Социалния експеримент

    2 1 Отговор
    Е България.

    Коментиран от #4

    14:39 23.09.2025

  • 2 456

    1 0 Отговор
    Аз пък се чудя ,дали Д не цели да я придобие фалирала? Такъв зор да я фалират от години ...

    14:43 23.09.2025

  • 3 си дзън

    1 1 Отговор
    Само да не стане София руски експеримент като Варна, Поморие...

    14:44 23.09.2025

  • 4 Еееййййй

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Социалния експеримент":

    Първата мисъл, дето ми хрумне като прочета заглавието на подобна статия, влизам директно за коментарите да я напиша... и някой друг вече я е написал

    14:46 23.09.2025

  • 5 Цвете

    1 0 Отговор
    ТОВА НИТО Е ЗАКАНА, НИТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.....ПРОСТО Е ТОЛКОВА ОТВРАТИТЕЛНО И НЕЧОВЕШКИ, ДА ОСТАВИШ ЕДИН ОГРОМЕН КВАРТАЛ, БЕЗ ТОПЛИНА И ТОПЛА ВОДА Е ВЪРХЪТ НА АЙСБЕРГА. ЩЕ ПЛАМНЕ СТОЛИЦАТА ОТ ПРОТЕСТИ И ЩЕ РАЗКАРА НЕКАДЪРНОТО И ВЕЧЕ УЖАСЯВАЩО КРАДЛИВО ПРАВИТЕЛСТВО. МЕРЕТЕ СИ ШАПКИТЕ И КАКВОТО " РЕШИТЕ " НО ПРОСТО ДА СИ ГО ЗНАЕТЕ. НЯМА НИТО ЕДНА ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА ДА Е ДОПУСНАЛА ТАКАВА ГАВРА С ЖИТЕЛИТЕ НА, КОЯТО СИ ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА????

    14:48 23.09.2025

  • 6 Цвете

    1 0 Отговор
    ТОВА НИТО Е ЗАКАНА, НИТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.....ПРОСТО Е ТОЛКОВА ОТВРАТИТЕЛНО И НЕЧОВЕШКИ, ДА ОСТАВИШ ЕДИН ОГРОМЕН КВАРТАЛ, БЕЗ ТОПЛИНА И ТОПЛА ВОДА Е ВЪРХЪТ НА АЙСБЕРГА. ЩЕ ПЛАМНЕ СТОЛИЦАТА ОТ ПРОТЕСТИ И ЩЕ РАЗКАРА НЕКАДЪРНОТО И ВЕЧЕ УЖАСЯВАЩО КРАДЛИВО ПРАВИТЕЛСТВО. МЕРЕТЕ СИ ШАПКИТЕ И КАКВОТО " РЕШИТЕ " НО ПРОСТО ДА СИ ГО ЗНАЕТЕ. НЯМА НИТО ЕДНА ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА ДА Е ДОПУСНАЛА ТАКАВА ГАВРА С ЖИТЕЛИТЕ НА, КОЯТО СИ ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА????

    14:49 23.09.2025