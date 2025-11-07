Новини
Евгений Кънев: Борисов явно е решил да смени играта на “Че какво толкова, то всички играят за Пеевски”

7 Ноември, 2025 16:02

  • бойко борисов-
  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • лукойл-
  • санкции срещу русия

Малко е вероятно Пеевски и Борисов да са такива смелчаци, че да посегнат на толкова голямо руско имущество без съгласието на Кремъл

Евгений Кънев: Борисов явно е решил да смени играта на “Че какво толкова, то всички играят за Пеевски” - 1
Снимка: БГНЕС
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Борисов явно е решил да смени играта. От “няма такова нещо, че играя за Пеевски” на “Че какво толкова, то всички играят за Пеевски”. Жал ми е за интелектуалния капацитет на хората, които биха купили тази “нормализация”.

Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.

А истината е, че Борисов и неговата партия са европейската фасада за съществуването на Пеевски и той ще стане непотребен в момента, когато Пеевски реши своите два големи проблема: как да бъде легитимен и как да финансира диктатурата си.

Те са огромни и се бият един друг.

От една страна, на Пеевски му трябва официалната власт, за да си махне санкциите “Магнитски”, с които е никой след Драгоман. Затова трябва да национализира като български личния си проблем.

От друга страна, ако влезе във властта официално, не само закопава Борисов като негова европейска фасада, но въобще най-вероятно ЕС ще изолира България, както преди Австрия с нациста Йорг Хайдер начело. И затова засега прилага хибриден вариант - Пеевски управлява чрез Желязков/Борисов, а неговият Анастасов контролира какво правят в чужбина, като ДС офицер за свръзка в миналото.

Вероятно Пеевски вижда някакво решение в поставянето на България като васална територия на Тръмп, където чрез послушание и изпълнение (такъв е родния манталитет) да изпроси свобода от санкциите. Беше се дори въодушевил след положителния пример с махането на санкциите на дясната ръка на Орбан.

Но уви - Борисов се престара, но при такъв преговарящ - греда. Но натягането продължава - сега на ход е битка със Сорос, в която иска да покаже по-големи успехи от самия Тръмп в САЩ.

В този контекст трябва да се гледа и сагата Лукойл.

За дуета е съдбоносно да контролира новия собственик, защото може да се създаде нов финансов, а оттам и политически център в България, който може да ги заплаши. А на тях изключително им е потребна рафинерията, за да си осигурят паричен поток, който да ги освободи от еврофондовата зависимост.

И припряно приемат закон не просто за особен управител, а управител, който да може да продава чужди активи. Не е национализация, която предвижда държавата да заплати активите, а разпореждане с чуждо имущество, което може да донесе многомилиардни дела срещу България.

Лъжа е, че това е по германския модел от 2022 г с активите на Роснефт, който получи от САЩ дерогация на санкциите. Защото е само контрол без национализация. За да продадат активите, германците трябва първо да ги купят, т.е национализират. И по това работят в момента.

Малко е вероятно Пеевски и Борисов да са такива смелчаци, че да посегнат на толкова голямо руско имущество без съгласието на Кремъл.

Много по-вероятно е с негово съгласие да се имитира контрол по германски модел, а на практика - да си остане руска рафинерията. И затова този контрол едва ли ще хване дикиш пред САЩ, които добре правят разлика между Германия и България като държави.

Няма как да има и национализация - освен ако България не тегли нов дълг за целта. Но тя едва ли ще се хареса на Кремъл - защото ще му раздробят активите за имитирана продажба.

А и едно е да крадеш, друго да управляваш толкова сложен бизнес - както е доказал неведнъж Пеевски. За който в очаквания сценарий като развитие България може рязко да му отеснее.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 20 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Фибата

    5 12 Отговор
    Дойде време активистите на ППДБ да гледат дъното отдолу! Катастрофа, значи!

    16:09 07.11.2025

  • 2 досада

    3 5 Отговор
    Говорителят на ПП -ДБ с поредната порция стенания. Само това могат да правят жалките некадърници.

    16:32 07.11.2025

  • 3 Баце

    5 2 Отговор
    Единия ще го вкарат в Магнита и Рико. Другия вече е в Магнита но го гласят за Рико. Тия успешен бизнес нямат и затова крадат чужди бизнеси и продават на парче.

    16:35 07.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 очевидец

    0 0 Отговор
    зАЩО ЛИ НЕ ПУСКАТЕ КОМЕНТАРА КОЙТО Е ИСТИНА.

    16:41 07.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Данчо

    6 3 Отговор
    Боже , този и за мисирка не става . Добре бе Кънев , защо преди да пишеш по някаква тема не се информираш , иначе излиза , че си неграмотник или просто манипулатор . Делото по закона Рико е прекратено на 07. 2022 г . , Кънев , ловя бас със теб , че Шиши никога , ама никога няма да управлява , но нали трябва да се пишат фантасмагории . Не подценявай Пеевски ,по умен ще се окаже от теб , а ти си едно мекотело . Няма да пиша откъде те познавам и как искаше да ти свърша нещо без да си платиш . Аз ти свърших работата , ти не си плати , защото не си бил доволен от услугата и ме заплаши с НАП , Толкова си долен , а ставаше въпрос за някакви си 300 лева .Бягайте от този човек , не си плаща и отгоре на всичко заплашва .

    16:58 07.11.2025

  • 11 Българин

    1 0 Отговор
    Пеевски е определен да управлява България преди десетилетия. За това той е единственият легитимен политик, който има право да взема решения. Разумните хора отдавана го знаят това и се съобразяват с реалнпостите. И само някакви чуджи агенти, слуги на посолства се опитват да рутят стабилитета на държавата, за кефа на своите господари. Но Пеевски съзря и вече открито се противопоставя на всякакви чужбински провокации и техните изпълнители!

    17:29 07.11.2025