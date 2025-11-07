Евгений Кънев: Борисов явно е решил да смени играта на “Че какво толкова, то всички играят за Пеевски”

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Борисов явно е решил да смени играта. От “няма такова нещо, че играя за Пеевски” на “Че какво толкова, то всички играят за Пеевски”. Жал ми е за интелектуалния капацитет на хората, които биха купили тази “нормализация”.

Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.

А истината е, че Борисов и неговата партия са европейската фасада за съществуването на Пеевски и той ще стане непотребен в момента, когато Пеевски реши своите два големи проблема: как да бъде легитимен и как да финансира диктатурата си.

Те са огромни и се бият един друг.

От една страна, на Пеевски му трябва официалната власт, за да си махне санкциите “Магнитски”, с които е никой след Драгоман. Затова трябва да национализира като български личния си проблем.

От друга страна, ако влезе във властта официално, не само закопава Борисов като негова европейска фасада, но въобще най-вероятно ЕС ще изолира България, както преди Австрия с нациста Йорг Хайдер начело. И затова засега прилага хибриден вариант - Пеевски управлява чрез Желязков/Борисов, а неговият Анастасов контролира какво правят в чужбина, като ДС офицер за свръзка в миналото.

Вероятно Пеевски вижда някакво решение в поставянето на България като васална територия на Тръмп, където чрез послушание и изпълнение (такъв е родния манталитет) да изпроси свобода от санкциите. Беше се дори въодушевил след положителния пример с махането на санкциите на дясната ръка на Орбан.

Но уви - Борисов се престара, но при такъв преговарящ - греда. Но натягането продължава - сега на ход е битка със Сорос, в която иска да покаже по-големи успехи от самия Тръмп в САЩ.

В този контекст трябва да се гледа и сагата Лукойл.

За дуета е съдбоносно да контролира новия собственик, защото може да се създаде нов финансов, а оттам и политически център в България, който може да ги заплаши. А на тях изключително им е потребна рафинерията, за да си осигурят паричен поток, който да ги освободи от еврофондовата зависимост.

И припряно приемат закон не просто за особен управител, а управител, който да може да продава чужди активи. Не е национализация, която предвижда държавата да заплати активите, а разпореждане с чуждо имущество, което може да донесе многомилиардни дела срещу България.

Лъжа е, че това е по германския модел от 2022 г с активите на Роснефт, който получи от САЩ дерогация на санкциите. Защото е само контрол без национализация. За да продадат активите, германците трябва първо да ги купят, т.е национализират. И по това работят в момента.

Малко е вероятно Пеевски и Борисов да са такива смелчаци, че да посегнат на толкова голямо руско имущество без съгласието на Кремъл.

Много по-вероятно е с негово съгласие да се имитира контрол по германски модел, а на практика - да си остане руска рафинерията. И затова този контрол едва ли ще хване дикиш пред САЩ, които добре правят разлика между Германия и България като държави.

Няма как да има и национализация - освен ако България не тегли нов дълг за целта. Но тя едва ли ще се хареса на Кремъл - защото ще му раздробят активите за имитирана продажба.

А и едно е да крадеш, друго да управляваш толкова сложен бизнес - както е доказал неведнъж Пеевски. За който в очаквания сценарий като развитие България може рязко да му отеснее.