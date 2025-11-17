Денис Пушилин: Руската армия разширява зоната си на контрол около Покровск

Руските войски разширяват зоната си на контрол западно от Красноармейск (украинското име - Покровск) близо до село Гришино. Това обяви днес ръководителят на т.нар. ДНР Денис Пушилин, предава агенция ТАСС.
"Нашите части продължават да разширяват зоната си на контрол в околностите на Красноармейск в посока Гришино, а и тук има разширяване на зоната на контрол“, заяви той.
В самия Красноармейск боевете продължават, а градът се разчиства, добавя той.
"Правят се различни опити за пробив от страната на врага, но нашите войници систематично изпълняват работата си“, отбелязва Пушилин.
В Димитров руските войски разчистваха многоетажни сгради и са поели огневия контрол над всички пътища, които украинските въоръжени сили биха могли да използват за излизане от града, пояснява ръководителят на ДНР.
Красноармейск и Димитров образуват градска агломерация. Тя е ключов транспортен възел за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Донбас. Значителна част от маршрутите за снабдяване и подкрепления към Часов Яр преминаваха през Константиновка. Градът играеше и ключова роля в снабдяването с боеприпаси на Селидово. Този град беше крайъгълният камък на украинската отбрана по цялата фронтова линия в т.нар. ДНР. До края на октомври групировката войски "Център“ обкръжи украинските сили в района на Красноармейск и Димитров.
Руската армия ежедневно осуетява опитите за освобождаване на вражески части, пише агенция ТАСС. Според Министерството на отбраната на Русия, през последните 24 часа ВСУ са загубили, в този участък на фронта до 280 бойци, бойна машина на пехотата, казахстанска бронирана бойна машина и 155-мм гаубица M777, произведена в САЩ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
Коментиран от #19
10:49 17.11.2025
2 Механик
Коментиран от #11
10:50 17.11.2025
3 Разберете това
10:51 17.11.2025
4 си дзън
Коментиран от #15
10:52 17.11.2025
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #9
10:53 17.11.2025
6 Загиваща федерация Русия!
10:53 17.11.2025
7 значи бягащи укринци ще има на границата
10:53 17.11.2025
8 Фидан
На кого да вярваме
Коментиран от #12
10:54 17.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хахахаха
10:55 17.11.2025
11 Механик
До коментар #2 от "Механик":Колега, от 4 години викаш "ако", "ще" и "Путин пак умря".
То така война не се печели като тебе. С повтарянето на плиткоумни мантри, няма да накараш българите да намразят Русия.
10:55 17.11.2025
12 Варна 3
До коментар #8 от "Фидан":Покровск не е в руски ръце, а Русия продължава с тези измислици
10:55 17.11.2025
13 Падането на Москва
10:55 17.11.2025
14 Моряка
Коментиран от #20
10:56 17.11.2025
15 Хахахаха
До коментар #4 от "си дзън":Е как защо е тъмно и студено в Донецк? Не знаеш ли? Байдън е виновен!
10:57 17.11.2025
16 Хахахаха
10:58 17.11.2025
17 Загиваща федерация Русия!
10:59 17.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Приятелю
До коментар #1 от "Варна 3":За запада Русия се разпада от няколко века, да ама не. Има да чакат.
11:01 17.11.2025
20 а бе..
До коментар #14 от "Моряка":Амън от бгбандерски п0матьци дека по цел ден са уwецето и кушать гавнатьци,а не одат у покровските окопи да помагат на зеленио мухал-оти он и сирскио са пътници..сказал рижавия на урсулците от 4тиорайх
11:03 17.11.2025
21 Pyccкий Карлик
Нощес руската армия стигна Млечния път и обкръжи базата на Люк Скайуокър и мечетата 😄😄😄
11:04 17.11.2025
22 az СВО Победа 80
1. В Красноармейск всичко приключи на 06.11.2025г. До края на седмицата в града тече зачистка.Тази седмица е много важна и за съдбата на Димитров и на Купенск. В края й нещата ще бъдат ясни.
2. Частите на ВСУ се мъчат да се спасяват от обкръжението в Димитров от северната част на града. По-руски данни от терен на всеки 10 украинци успех имат само 1-2. Руската артилерия, дронове и ВКС работят отлично по опитващите да се спасят с бягство от града украински части като не им оставят шанс за успех.
11:07 17.11.2025
23 САЩ унищожи Украйна
11:08 17.11.2025
24 Ачо
Покровск,та Покровск!Стига!Отдавна трябваше да сте в Киев!
11:09 17.11.2025