Денис Пушилин: Руската армия разширява зоната си на контрол около Покровск
  Тема: Украйна

Денис Пушилин: Руската армия разширява зоната си на контрол около Покровск

17 Ноември, 2025 10:47 634 24

Правят се различни опити за пробив от страната на врага, но нашите войници систематично изпълняват работата си, отбелязва ръководителят на т.нар. ДНР

Денис Пушилин: Руската армия разширява зоната си на контрол около Покровск - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Руските войски разширяват зоната си на контрол западно от Красноармейск (украинското име - Покровск) близо до село Гришино. Това обяви днес ръководителят на т.нар. ДНР Денис Пушилин, предава агенция ТАСС.

"Нашите части продължават да разширяват зоната си на контрол в околностите на Красноармейск в посока Гришино, а и тук има разширяване на зоната на контрол“, заяви той.

В самия Красноармейск боевете продължават, а градът се разчиства, добавя той.

"Правят се различни опити за пробив от страната на врага, но нашите войници систематично изпълняват работата си“, отбелязва Пушилин.

В Димитров руските войски разчистваха многоетажни сгради и са поели огневия контрол над всички пътища, които украинските въоръжени сили биха могли да използват за излизане от града, пояснява ръководителят на ДНР.

Красноармейск и Димитров образуват градска агломерация. Тя е ключов транспортен възел за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Донбас. Значителна част от маршрутите за снабдяване и подкрепления към Часов Яр преминаваха през Константиновка. Градът играеше и ключова роля в снабдяването с боеприпаси на Селидово. Този град беше крайъгълният камък на украинската отбрана по цялата фронтова линия в т.нар. ДНР. До края на октомври групировката войски "Център“ обкръжи украинските сили в района на Красноармейск и Димитров.

Руската армия ежедневно осуетява опитите за освобождаване на вражески части, пише агенция ТАСС. Според Министерството на отбраната на Русия, през последните 24 часа ВСУ са загубили, в този участък на фронта до 280 бойци, бойна машина на пехотата, казахстанска бронирана бойна машина и 155-мм гаубица M777, произведена в САЩ.


Украйна
  • 1 Варна 3

    4 10 Отговор
    Русия скоро моге да се разпадне.

    Коментиран от #19

    10:49 17.11.2025

  • 2 Механик

    5 5 Отговор
    Или да стане на Украйна и Китай. Русия няма да съществува, ако губи персонал и Украйна победи.

    Коментиран от #11

    10:50 17.11.2025

  • 3 Разберете това

    3 5 Отговор
    Покровск е Украински! 🇺🇦💪

    10:51 17.11.2025

  • 4 си дзън

    4 3 Отговор
    Пушилин да каже защо е тъмно и студено в Донецк първо и после лъжите за Покровск.

    Коментиран от #15

    10:52 17.11.2025

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 7 Отговор
    аре бе копеи!!!!взехте ли Покровск, най-сетне , да почерпите?не се излагайте-посейдони , мосейдони , косм. войски, вторая в мире?и някой в...да ви го набие

    Коментиран от #9

    10:53 17.11.2025

  • 6 Загиваща федерация Русия!

    3 6 Отговор
    Няма да успее да превземе Покровск. Руснаците умират от глад, а украинците са си добре.

    10:53 17.11.2025

  • 7 значи бягащи укринци ще има на границата

    5 0 Отговор
    ни . през глава бягат от покровск през полша и румъния и тук . ще чакат старините си с 400 000 безработни бегейци . ще пълнят улиците .

    10:53 17.11.2025

  • 8 Фидан

    2 3 Отговор
    Путин каза преди 2 седмици че покровск Падна!!
    На кого да вярваме

    Коментиран от #12

    10:54 17.11.2025

  • 10 Хахахаха

    3 4 Отговор
    Аха. Значи руската армия е все още около Покровск! Тя всъщност е там от 4 години! ОКОЛО ПОКРОВСК!

    10:55 17.11.2025

  • 11 Механик

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Механик":

    Колега, от 4 години викаш "ако", "ще" и "Путин пак умря".
    То така война не се печели като тебе. С повтарянето на плиткоумни мантри, няма да накараш българите да намразят Русия.

    10:55 17.11.2025

  • 12 Варна 3

    3 5 Отговор

    До коментар #8 от "Фидан":

    Покровск не е в руски ръце, а Русия продължава с тези измислици

    10:55 17.11.2025

  • 13 Падането на Москва

    1 4 Отговор
    Ще ги свият. Колко и да се разширяват сега, ще дойде времето да ги свият.

    10:55 17.11.2025

  • 14 Моряка

    0 5 Отговор
    Около,около.А кога във?За 4 гдини Стали щеше да вземе 2 Европи.Срамата!Едно полуеврейче ви прави за смях.Даже няма пари за костюм.

    Коментиран от #20

    10:56 17.11.2025

  • 15 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    Е как защо е тъмно и студено в Донецк? Не знаеш ли? Байдън е виновен!

    10:57 17.11.2025

  • 16 Хахахаха

    2 2 Отговор
    Преди три седмици путлера праща журналисти там! Хахахаха. А те още около Покровск! Копейки, не ви ли омръзна да ви лъжат?

    10:58 17.11.2025

  • 17 Загиваща федерация Русия!

    3 2 Отговор
    Някога могъща държава с могъща империя и икономика, днес вече обеднява. България скъса дружбата с Русия и сега вече поемаме по възстановяването на родината ни.

    10:59 17.11.2025

  • 19 Приятелю

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    За запада Русия се разпада от няколко века, да ама не. Има да чакат.

    11:01 17.11.2025

  • 20 а бе..

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Моряка":

    Амън от бгбандерски п0матьци дека по цел ден са уwецето и кушать гавнатьци,а не одат у покровските окопи да помагат на зеленио мухал-оти он и сирскио са пътници..сказал рижавия на урсулците от 4тиорайх

    11:03 17.11.2025

  • 21 Pyccкий Карлик

    1 1 Отговор
    "...Руската армия разширява зоната..."

    Нощес руската армия стигна Млечния път и обкръжи базата на Люк Скайуокър и мечетата 😄😄😄

    11:04 17.11.2025

  • 22 az СВО Победа 80

    0 0 Отговор
    Накратко:

    1. В Красноармейск всичко приключи на 06.11.2025г. До края на седмицата в града тече зачистка.Тази седмица е много важна и за съдбата на Димитров и на Купенск. В края й нещата ще бъдат ясни.
    2. Частите на ВСУ се мъчат да се спасяват от обкръжението в Димитров от северната част на града. По-руски данни от терен на всеки 10 украинци успех имат само 1-2. Руската артилерия, дронове и ВКС работят отлично по опитващите да се спасят с бягство от града украински части като не им оставят шанс за успех.

    11:07 17.11.2025

  • 23 САЩ унищожи Украйна

    0 0 Отговор
    Хилядите жертви са заради тях.

    11:08 17.11.2025

  • 24 Ачо

    0 0 Отговор
    Колко време още ще се туткате около Покровск,бе братя руснаци?Хайде свършвайте вече,ставата смешни!
    Покровск,та Покровск!Стига!Отдавна трябваше да сте в Киев!

    11:09 17.11.2025

