Руските войски разширяват зоната си на контрол западно от Красноармейск (украинското име - Покровск) близо до село Гришино. Това обяви днес ръководителят на т.нар. ДНР Денис Пушилин, предава агенция ТАСС.



"Нашите части продължават да разширяват зоната си на контрол в околностите на Красноармейск в посока Гришино, а и тук има разширяване на зоната на контрол“, заяви той.



В самия Красноармейск боевете продължават, а градът се разчиства, добавя той.



"Правят се различни опити за пробив от страната на врага, но нашите войници систематично изпълняват работата си“, отбелязва Пушилин.



В Димитров руските войски разчистваха многоетажни сгради и са поели огневия контрол над всички пътища, които украинските въоръжени сили биха могли да използват за излизане от града, пояснява ръководителят на ДНР.



Красноармейск и Димитров образуват градска агломерация. Тя е ключов транспортен възел за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Донбас. Значителна част от маршрутите за снабдяване и подкрепления към Часов Яр преминаваха през Константиновка. Градът играеше и ключова роля в снабдяването с боеприпаси на Селидово. Този град беше крайъгълният камък на украинската отбрана по цялата фронтова линия в т.нар. ДНР. До края на октомври групировката войски "Център“ обкръжи украинските сили в района на Красноармейск и Димитров.

Руската армия ежедневно осуетява опитите за освобождаване на вражески части, пише агенция ТАСС. Според Министерството на отбраната на Русия, през последните 24 часа ВСУ са загубили, в този участък на фронта до 280 бойци, бойна машина на пехотата, казахстанска бронирана бойна машина и 155-мм гаубица M777, произведена в САЩ.