Законно ли беше залавянето на президента на Венецуела от САЩ?

САЩ заловиха президента на Венецуела Николас Мадуро във военна операция. Това бе кулминация на продължила месеци кампания за натиск от администрацията на президента Доналд Тръмп, която беше осъдена от някои международни лидери, пише "Ройтерс".

Мадуро е бил на военен кораб, плаващ за Ню Йорк, за да бъде изправен пред наказателни обвинения, разкриха американски служители. Законни ли са обаче действията на САЩ?

Какво се случи?

Американските сили нападнаха Венецуела и заловиха Мадуро, който беше критикуван от мнозина като нелегитимен лидер, и съпругата му Силия Флорес.

Тръмп настояваше Мадуро да се оттегли от властта и го обвини в подкрепа на наркокартели, които Вашингтон определи като терористични групи, за които твърди, че са отговорни за хиляди смъртни случаи в САЩ, свързани с незаконна употреба на наркотици.

От септември насам американските сили са убили над 100 души при най-малко 30 удара по предполагаеми лодки за трафик на наркотици от Венецуела в Карибите и Тихия океан, което според правни експерти вероятно е нарушило американското и международното право.

Как САЩ оправдаха действията си?

Американските власти заявиха, че Министерството на правосъдието е потърсило военна помощ за задържането на Мадуро, който беше обвинен от голям съдебен състав в Ню Йорк заедно със съпругата, сина си, двама политически лидери и предполагаем лидер на международна банда. Те бяха обвинени в престъпления, свързани с тероризъм, наркотици и оръжия.

Главният прокурор Пам Бонди заяви в социалните мрежи, че подсъдимите "скоро ще се изправят пред пълния гняв на американското правосъдие на американска земя в американски съдилища".

На пресконференция обаче Тръмп обвини Венецуела за кражба на американски петрол и заяви, че Вашингтон ще си го върне обратно и планира да управлява Венецуела за определен период от време, без да предоставя повече подробности.

Експерти по международно право отбелязаха, че администрацията на Тръмп е объркала правните въпроси с твърдението, че операцията е била едновременно целенасочена мисия за правоприлагане и потенциална прелюдия към дългосрочен контрол над Венецуела от САЩ.

"Не можете да кажете, че това е била операция за правоприлагане, а след това да се обърнете и да кажете, че сега ние трябва да управляваме страната", изтъкна Джереми Пол, професор в Североизточния университет, специализиран в конституционно право. "Просто няма никакъв смисъл".

Какво казва законът?

Конгресът на САЩ има правомощието да обявява война, но президентът е главнокомандващ, а президентите на двете партии са оправдавали провеждането на военни действия, когато те са били с ограничен обхват и в национален интерес.

Началникът на кабинета на Тръмп - Сузи Уайлс, заяви в края на миналата година, че ако Тръмп разреши "някаква дейност на сушата" във Венецуела, ще му е необходимо одобрение от Конгреса.

Държавният секретар Марко Рубио поясни, че Конгресът не е бил уведомен преди операцията в събота.

Международното право забранява употребата на сила в международните отношения, с изключение на редки изключения, като например разрешение от Съвета за сигурност на ООН или при самозащита.

Трафикът на наркотици и насилието от банди се считат за престъпна дейност и не отговарят на приетия международен стандарт за въоръжен конфликт, който би оправдал военен отговор, считат правни експерти.

"Само по себе си наказателното обвинение не дава правомощия за използване на военна сила за сваляне на чуждо правителство и администрацията вероятно ще обвърже това с теорията за самозащита", обясни Матю Уаксман, професор по право в Колумбийския университет, специализиран в правото на националната сигурност.

САЩ не признават Мадуро за легитимен лидер на Венецуела от 2019 г. насам, след избори, които обявиха за манипулирани.

Има ли прецедент?

САЩ са залавяли заподозрени в престъпления в чужди държави, включително Либия, но са търсили съгласието на местните власти. Въпреки че администрацията описва Мадуро като нелегитимен лидер, Вашингтон не е признал друг венецуелски лидер, който би могъл да разреши залавянето на Мадуро.

През 1989 г. САЩ арестуваха генерал Мануел Нориега - тогавашен лидер на Панама, при подобни обстоятелства. На Нориега бяха повдигнати обвинения, свързани с наркотици, а Вашингтон заяви, че действа, за да защити американските граждани, след като панамските сили убиха американски войник.

Съединените щати твърдяха и че Нориега е нелегитимен лидер и признаха за лидер на страната кандидата, когото Нориега твърдеше, че е победил на скорошни избори.

Бившият президент на Хондурас Хуан Орландо Ернандес пък беше екстрадиран в Съединените щати през 2022 г. и по-късно осъден по обвинения, свързани с наркотици, на 45 години затвор. Тръмп помилва Ернандес през декември.

Правни експерти са скептични относно това, че Съединените щати ще понесат някаква смислена отговорност за действията си във Венецуела дори ако те са незаконни, предвид липсата на механизми за прилагане в международното право.

"Трудно е да се разбере как който и да е правен орган би могъл да наложи практически последици на администрацията", отбеляза Джереми Пол.